https://uz.sputniknews.ru/20241014/uzbekistan-kvadrober-shtraf-46110595.html

В Узбекистане за "квадробинг" могут оштрафовать

В Узбекистане за "квадробинг" могут оштрафовать

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте зафиксирован случай нападения квадробера на другого человека

2024-10-14T12:11+0500

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узбекистан

министерство внутренних дел узбекистана

штраф

дети

общество

безопасность

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Проявление среди детей и подростков субкультуры "квадробинг" будет квалифицироваться как неисполнение родительских обязанностей и влечет наложение штрафа в размере 5 БРВ, предупредили в министерстве внутренних дел Узбекистана. Данное направление распространилось среди молодежи практически по всему миру. Чаще всего подростки подражают поведению животных, используя различную атрибутику, например, маски и хвосты. В Ташкенте также были замечены последователи данной субкультуры, один раз не обошлось и без правонарушения. В частности, 11 октября "квадробер", представлявший себя собакой, напал на человека, а ребенок, ставший свидетелем произошедшего, сильно испугался. Поэтому при необходимости будут также проводиться специальные психологические обследования детей, чтобы определить, какое воздействие оказывает "квадробика" на психическое и эмоциональное состояние ребенка. Напомним, в пресс-центре Sputnik Узбекистан пройдет видеомост Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Ташкент на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС". Там также поднимут вопрос влияния данной субкультуры на психику.

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