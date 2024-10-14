https://uz.sputniknews.ru/20241014/uzbekistan-kvadrober-shtraf-46110595.html
В Узбекистане за "квадробинг" могут оштрафовать
В Узбекистане за "квадробинг" могут оштрафовать
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте зафиксирован случай нападения квадробера на другого человека
2024-10-14T12:11+0500
2024-10-14T12:11+0500
2024-10-14T12:31+0500
узбекистан
министерство внутренних дел узбекистана
штраф
дети
общество
безопасность
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/0e/46111248_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7b7dc15e6f84d39529a433669e32ccdd.jpg
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Проявление среди детей и подростков субкультуры "квадробинг" будет квалифицироваться как неисполнение родительских обязанностей и влечет наложение штрафа в размере 5 БРВ, предупредили в министерстве внутренних дел Узбекистана. Данное направление распространилось среди молодежи практически по всему миру. Чаще всего подростки подражают поведению животных, используя различную атрибутику, например, маски и хвосты. В Ташкенте также были замечены последователи данной субкультуры, один раз не обошлось и без правонарушения. В частности, 11 октября "квадробер", представлявший себя собакой, напал на человека, а ребенок, ставший свидетелем произошедшего, сильно испугался. Поэтому при необходимости будут также проводиться специальные психологические обследования детей, чтобы определить, какое воздействие оказывает "квадробика" на психическое и эмоциональное состояние ребенка. Напомним, в пресс-центре Sputnik Узбекистан пройдет видеомост Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Ташкент на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС". Там также поднимут вопрос влияния данной субкультуры на психику.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/0e/46111248_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3cadfdd1b6e5e5dcffcfb4221013ec08.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан квадробер штраф дети родители квадробинг квадробика
узбекистан квадробер штраф дети родители квадробинг квадробика
В Узбекистане за "квадробинг" могут оштрафовать
12:11 14.10.2024 (обновлено: 12:31 14.10.2024)
В Ташкенте был зафиксирован случай нападения "квадробера" на другого человека.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Проявление среди детей и подростков субкультуры "квадробинг" будет квалифицироваться как неисполнение родительских обязанностей и влечет наложение штрафа в размере 5 БРВ, предупредили в министерстве внутренних дел Узбекистана.
Данное направление распространилось среди молодежи практически по всему миру. Чаще всего подростки подражают поведению животных, используя различную атрибутику, например, маски и хвосты.
В Ташкенте также были замечены последователи данной субкультуры, один раз не обошлось и без правонарушения. В частности, 11 октября "квадробер", представлявший себя собакой, напал на человека, а ребенок, ставший свидетелем произошедшего, сильно испугался.
"Эти обстоятельства противоречат правилам поведения в обществе, и такое поведение совершенно недопустимо. Специалисты считают, что "квадробика" может привести к тому, что ребенок примет на себя агрессивные действия животных, травмируя себя и окружающих, и может привести к повреждению еще не до конца сформировавшейся психике ребенка, а также к его изоляции от общества", — говорится в сообщении МВД РУз.
Поэтому при необходимости будут также проводиться специальные психологические обследования детей, чтобы определить, какое воздействие оказывает "квадробика" на психическое и эмоциональное состояние ребенка.
Напомним, в пресс-центре Sputnik Узбекистан пройдет
видеомост Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Ташкент на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС". Там также поднимут вопрос влияния данной субкультуры на психику.