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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20241014/russia-rotatsiya-afu-kursk-46119993.html
Российская авиация сорвала ротацию ВСУ на границе с Курской областью
Российская авиация сорвала ротацию ВСУ на границе с Курской областью
Sputnik Узбекистан
Уничтожены личный состав и бронетехника ВСУ. 14.10.2024, Sputnik Узбекистан
2024-10-14T20:31+0500
2024-10-14T20:31+0500
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Экипажи штурмовой авиации России на самолетах Су-25 нанесли ракетный удар по подразделениям ВСУ в приграничном районе Курской области, тем самым сорвав ротацию противнику, сообщает Минобороны РФ. Уничтожены были личный состав и бронетехника ВСУ.После применения средств поражения экипажи Су-25 выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Видеоролик этого противоракетного маневра также опубликовало Минобороны России. Напомним, что украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://uz.sputniknews.ru/20241013/rossiyskie-voennye-osvobodili-mixaylovku-v-dnr-46105202.html
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сво, всу, вс россии, россия, безопасность, в мире
сво, всу, вс россии, россия, безопасность, в мире

Российская авиация сорвала ротацию ВСУ на границе с Курской областью

20:31 14.10.2024
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения Тихоокеанского флота в Приморье
Учения Тихоокеанского флота в Приморье - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2024
© Sputnik / Виталий Аньков
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Уничтожены личный состав и бронетехника ВСУ.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Экипажи штурмовой авиации России на самолетах Су-25 нанесли ракетный удар по подразделениям ВСУ в приграничном районе Курской области, тем самым сорвав ротацию противнику, сообщает Минобороны РФ.
"Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям", - говорится в сообщении.
Уничтожены были личный состав и бронетехника ВСУ.
После применения средств поражения экипажи Су-25 выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Видеоролик этого противоракетного маневра также опубликовало Минобороны России.
Напомним, что украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Группировка войск Центр освободила Михайловку в ДНР - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2024
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