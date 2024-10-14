https://uz.sputniknews.ru/20241014/russia-rotatsiya-afu-kursk-46119993.html

Российская авиация сорвала ротацию ВСУ на границе с Курской областью

Российская авиация сорвала ротацию ВСУ на границе с Курской областью

Sputnik Узбекистан

Уничтожены личный состав и бронетехника ВСУ. 14.10.2024, Sputnik Узбекистан

2024-10-14T20:31+0500

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Экипажи штурмовой авиации России на самолетах Су-25 нанесли ракетный удар по подразделениям ВСУ в приграничном районе Курской области, тем самым сорвав ротацию противнику, сообщает Минобороны РФ. Уничтожены были личный состав и бронетехника ВСУ.После применения средств поражения экипажи Су-25 выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Видеоролик этого противоракетного маневра также опубликовало Минобороны России. Напомним, что украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://uz.sputniknews.ru/20241013/rossiyskie-voennye-osvobodili-mixaylovku-v-dnr-46105202.html

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