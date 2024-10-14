https://uz.sputniknews.ru/20241014/tashkent-elektronnaya-sistema-golosovaniya-lokatsii-46117460.html
Где в Ташкенте протестируют электронную систему голосования — локации
Где в Ташкенте протестируют электронную систему голосования — локации
Sputnik Узбекистан
Система электронного голосования внедряется на 10 избирательных участках Ташкента
2024-10-14T16:57+0500
2024-10-14T16:57+0500
2024-10-14T17:52+0500
ташкент
узбекистан
парламентские выборы
голосование
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. На парламентских выборах в Узбекистане можно будет проголосовать онлайн, но только в определенных избирательных участках в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Центризбиркома корреспонденту Sputnik Узбекистан. В частности, электронное голосование будет доступно на избирательных участках столицы от номера 16 до номера 25. При этом избиратели смогут проголосовать как в электронной форме, так и посредством бюллетеней.
https://uz.sputniknews.ru/20241012/vybory-testirovanie-sistema-elektronnoe-golosovanie-tsik-46097330.html
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парламент выборы узбекистан ташкент цик онлайн голосование
парламент выборы узбекистан ташкент цик онлайн голосование
Где в Ташкенте протестируют электронную систему голосования — локации
16:57 14.10.2024 (обновлено: 17:52 14.10.2024)
Эксклюзив
Ее внедряют с целью цифровизации процесса голосования на парламентских выборах в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. На парламентских выборах в Узбекистане можно будет проголосовать онлайн, но только в определенных избирательных участках в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Центризбиркома корреспонденту Sputnik Узбекистан.
В частности, электронное голосование будет доступно на избирательных участках столицы от номера 16 до номера 25.
При этом избиратели смогут проголосовать как в электронной форме, так и посредством бюллетеней.