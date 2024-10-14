https://uz.sputniknews.ru/20241014/tashkent-elektronnaya-sistema-golosovaniya-lokatsii-46117460.html

Где в Ташкенте протестируют электронную систему голосования — локации

Где в Ташкенте протестируют электронную систему голосования — локации

Sputnik Узбекистан

Система электронного голосования внедряется на 10 избирательных участках Ташкента

2024-10-14T16:57+0500

2024-10-14T16:57+0500

2024-10-14T17:52+0500

ташкент

узбекистан

парламентские выборы

голосование

цик узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/1c/21137048_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_93adb7c64a8dd3db97f7c169c334ef35.jpg

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. На парламентских выборах в Узбекистане можно будет проголосовать онлайн, но только в определенных избирательных участках в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Центризбиркома корреспонденту Sputnik Узбекистан. В частности, электронное голосование будет доступно на избирательных участках столицы от номера 16 до номера 25. При этом избиратели смогут проголосовать как в электронной форме, так и посредством бюллетеней.

https://uz.sputniknews.ru/20241012/vybory-testirovanie-sistema-elektronnoe-golosovanie-tsik-46097330.html

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

парламент выборы узбекистан ташкент цик онлайн голосование