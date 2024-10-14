https://uz.sputniknews.ru/20241014/uzbekistan-pravila-vydelenka-46112724.html

В Узбекистане ужесточили правила езды по "выделенкам"

В Узбекистане ужесточили правила езды по "выделенкам"

Sputnik Узбекистан

Изменения помогут повысить эффективность использования общественного транспорта

2024-10-14T14:24+0500

2024-10-14T14:24+0500

2024-10-14T14:24+0500

узбекистан

изменения в пдд узбекистана

пдд

кабинет министров узбекистана

постановление

дороги

спецслужбы

общественный транспорт

общество

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В Узбекистане по выделенной полосе на дорогах можно ездить исключительно общественному транспорту и автомобилям спецслужб, говорится в постановлении Кабинета министров страны.Можно ли использовать "выделенки" водителям других транспортных средств? Можно, однако с соблюдением некоторых моментов:

https://uz.sputniknews.ru/20241010/mirziyoyev-prezentatsiya-genplan-tashkenta-46055413.html

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