https://uz.sputniknews.ru/20241014/uzbekistan-pravila-vydelenka-46112724.html
В Узбекистане ужесточили правила езды по "выделенкам"
В Узбекистане ужесточили правила езды по "выделенкам"
Sputnik Узбекистан
Изменения помогут повысить эффективность использования общественного транспорта
2024-10-14T14:24+0500
2024-10-14T14:24+0500
2024-10-14T14:24+0500
узбекистан
изменения в пдд узбекистана
пдд
кабинет министров узбекистана
постановление
дороги
спецслужбы
общественный транспорт
общество
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В Узбекистане по выделенной полосе на дорогах можно ездить исключительно общественному транспорту и автомобилям спецслужб, говорится в постановлении Кабинета министров страны.Можно ли использовать "выделенки" водителям других транспортных средств? Можно, однако с соблюдением некоторых моментов:
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выделенка выделенная полоса узбекистан изменения пдд правила дорожного движения общественный транспорт автобус автомобиль спецслужб
выделенка выделенная полоса узбекистан изменения пдд правила дорожного движения общественный транспорт автобус автомобиль спецслужб
В Узбекистане ужесточили правила езды по "выделенкам"
Изменения повысят эффективность выделенных полос и использования общественного транспорта.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik.
В Узбекистане по выделенной полосе на дорогах можно ездить исключительно общественному транспорту и автомобилям спецслужб, говорится
в постановлении Кабинета министров страны.
Можно ли использовать "выделенки" водителям других транспортных средств?
Можно, однако с соблюдением некоторых моментов:
использовать выделенную полосу только для въезда или выезда с прилегающих территорий;
автомобиль не должен мешать движению приоритетного транспорта, который едет по "выделенке";
двигаться по полосе разрешено до участка с прерывистой линией в 50 метрах от въезда/выезда или до самого ближайшего такого участка.