https://uz.sputniknews.ru/20241014/uzbekistan-serebro-chempionat-azii-akademicheskaya-greblya-46108436.html

Узбекистан занял второе место на чемпионате Азии по академической гребле в Самарканде

Узбекистан занял второе место на чемпионате Азии по академической гребле в Самарканде

Sputnik Узбекистан

Сборная завершила участие в соревнованиях с 12 медалями.

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спорт

серебро

самарканд

национальный олимпийский комитет узбекистана

чемпионат азии

академическая гребля

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Сборная Узбекистана завершила чемпионат Азии по академической гребле в Самарканде с 12 наградами, заняв второе место в медальном зачете после Китая, сообщает Национальный олимпийский комитет. Всего в копилке - 5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали.Золото: Серебро: Бронза: Напомним, чемпионат Азии по академической гребле проходил с 10 по 14 октября в Самарканде. В состязании приняли участие более 300 гребцов из 13 стран.

https://uz.sputniknews.ru/20241013/uzbekistanka-zavoevala-serebro-chempionat-azii-po-triatlonu-gonkong-46105972.html

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