https://uz.sputniknews.ru/20241014/uzbekistan-serebro-chempionat-azii-akademicheskaya-greblya-46108436.html
Узбекистан занял второе место на чемпионате Азии по академической гребле в Самарканде
Узбекистан занял второе место на чемпионате Азии по академической гребле в Самарканде
Sputnik Узбекистан
Сборная завершила участие в соревнованиях с 12 медалями.
2024-10-14T10:21+0500
2024-10-14T10:21+0500
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спорт
серебро
самарканд
национальный олимпийский комитет узбекистана
чемпионат азии
академическая гребля
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Сборная Узбекистана завершила чемпионат Азии по академической гребле в Самарканде с 12 наградами, заняв второе место в медальном зачете после Китая, сообщает Национальный олимпийский комитет. Всего в копилке - 5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали.Золото: Серебро: Бронза: Напомним, чемпионат Азии по академической гребле проходил с 10 по 14 октября в Самарканде. В состязании приняли участие более 300 гребцов из 13 стран.
https://uz.sputniknews.ru/20241013/uzbekistanka-zavoevala-serebro-chempionat-azii-po-triatlonu-gonkong-46105972.html
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узбекистан академическая гребля самарканд серебро золото бронза гребцы медальный зачет
узбекистан академическая гребля самарканд серебро золото бронза гребцы медальный зачет
Узбекистан занял второе место на чемпионате Азии по академической гребле в Самарканде
10:21 14.10.2024 (обновлено: 10:31 14.10.2024)
Гребцы завоевали 5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik.
Сборная Узбекистана завершила чемпионат Азии по академической гребле в Самарканде с 12 наградами, заняв второе место в медальном зачете после Китая, сообщает
Национальный олимпийский комитет.
Всего в копилке - 5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали.
М2-: Д.Худойбердиев, Ф.Каримов;
М8+: А.Турдиев, Д.Худойбердиев, Ш.Хамдамов, Е.Агафонов, Ф.Облакулов, Д.Давронов, Ф.Каримов, С.Хамрокулов.
W2х: А.Пракатень, М.Тагматова;
М4х: Ж.Тургунов, Ш.Холмурзаев, М.Маматкулов, С.Сафаралиев.
W8+: С.Абдурашидова, Б.Сатторова, Р.Каримова, Р.Сатторова, В.Перегудова, С.Кузимуродова, О.Сатторова, А.Сметуллаева;
ЛW4х: Ш.Рахмонкулова, А.Драсутите, Ш.Журабоева, Е.Соловьёва.
Напомним, чемпионат Азии по академической гребле проходил с 10 по 14 октября в Самарканде. В состязании приняли участие более 300 гребцов из 13 стран.