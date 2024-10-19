https://uz.sputniknews.ru/20241019/rossiyskie-voennye-vzyali-pod-kontrol-ostrova-delta-dnepr-46206020.html

Российские военные взяли под контроль острова в дельте Днепра – глава региона

Российские военные взяли под контроль острова в дельте Днепра – глава региона

Sputnik Узбекистан

Ранее украинскую армию оттеснили с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра.

2024-10-19T13:37+0500

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Российские подразделения вытеснили ВСУ из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо.При этом, по словам губернатора, самоубийственные рейды украинских диверсантов на "резиновых лодочках" в надежде переправиться через Днепр на левый берег периодически продолжаются. Он отметил, что большинство из них заканчиваются плачевно для солдат ВСУ — российские артиллеристы поражают плавсредства и лишь немногим удается "убраться восвояси ни с чем".В конце сентября Сальдо рассказал, что украинскую армию оттеснили с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05% участников которого проголосовали за присоединение к России.Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://uz.sputniknews.ru/20241017/svo-nastuplenie-rossiyskix-voysk-na-zaporojskom-napravlenii-46174629.html

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