https://uz.sputniknews.ru/20241019/rossiyskie-voennye-vzyali-pod-kontrol-ostrova-delta-dnepr-46206020.html
Российские военные взяли под контроль острова в дельте Днепра – глава региона
Российские военные взяли под контроль острова в дельте Днепра – глава региона
Sputnik Узбекистан
Ранее украинскую армию оттеснили с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра.
2024-10-19T13:37+0500
2024-10-19T13:37+0500
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Российские подразделения вытеснили ВСУ из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо.При этом, по словам губернатора, самоубийственные рейды украинских диверсантов на "резиновых лодочках" в надежде переправиться через Днепр на левый берег периодически продолжаются. Он отметил, что большинство из них заканчиваются плачевно для солдат ВСУ — российские артиллеристы поражают плавсредства и лишь немногим удается "убраться восвояси ни с чем".В конце сентября Сальдо рассказал, что украинскую армию оттеснили с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05% участников которого проголосовали за присоединение к России.Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://uz.sputniknews.ru/20241017/svo-nastuplenie-rossiyskix-voysk-na-zaporojskom-napravlenii-46174629.html
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днепр сво всу россия украина киев херсон острова сальдо
днепр сво всу россия украина киев херсон острова сальдо
Российские военные взяли под контроль острова в дельте Днепра – глава региона
13:37 19.10.2024 (обновлено: 13:39 19.10.2024)
Ранее ВС РФ оттеснили украинскую армию с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
Российские подразделения вытеснили ВСУ из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости
глава региона Владимир Сальдо.
"В битве за острова наши воины побеждают. Враг вытеснен с островов, крупные под нашим непосредственным, а мелкие — под огневым контролем", — сказал он.
При этом, по словам губернатора, самоубийственные рейды украинских диверсантов на "резиновых лодочках" в надежде переправиться через Днепр на левый берег периодически продолжаются. Он отметил, что большинство из них заканчиваются плачевно для солдат ВСУ — российские артиллеристы поражают плавсредства и лишь немногим удается "убраться восвояси ни с чем".
В конце сентября Сальдо рассказал, что украинскую армию оттеснили с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05% участников которого проголосовали за присоединение к России.
Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.