https://uz.sputniknews.ru/20241021/shavkat-mirziyoyev-pozdravleniye-s-dnem-uzbekskogo-yazyka-46238828.html

"Бесценное богатство": Шавкат Мирзиёев поздравил соотечественников с Днем узбекского языка

"Бесценное богатство": Шавкат Мирзиёев поздравил соотечественников с Днем узбекского языка

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев поздравил соотечественников с Днем узбекского языка

2024-10-21T17:38+0500

2024-10-21T17:38+0500

2024-10-21T17:38+0500

узбекистан

узбекский язык

день узбекского языка

президент узбекистана

праздник

язык

алишер навои

общество

культура

узбекская литература

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с 35-летием со дня присвоения узбекскому языку статуса государственного. Президент страны отметил, что в республике ведется большая работа по развитию государственного языка, повышению его статуса и роли, широкой популяризации в мире.За последние годы на узбекский язык перевели документы многих ведомств, наименования более 100 тысяч географических объектов, свыше 150 тысяч единиц внешней рекламы и информации. Для подробного изучения узбекского языка выпущены энциклопедии, словари и пособия 58 наименований, разработана "умная" программа для обработки текстов и общения на узбекском языке с помощью искусственного интеллекта (ИИ), создан веб-сайт "Толковый словарь узбекского языка". Также с 1 января 2025 года учителя узбекского языка, имеющие национальный сертификат, будут получать ежемесячную надбавку в размере 50% оклада.Глава государства также подчеркнул важность сохранения языка, традиций и духовных ценностей представителей более 130 наций и народностей, которые живут в Узбекистане. Напомним, 21 октября в Узбекистане отмечают День узбекского языка. В честь праздника в стране проводят ряд культурных, просветительских и развлекательных мероприятий.

https://uz.sputniknews.ru/20241021/uzbekistan-den-uzbekskogo-yazyka-46228521.html

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