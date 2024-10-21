https://uz.sputniknews.ru/20241021/shavkat-mirziyoyev-pozdravleniye-s-dnem-uzbekskogo-yazyka-46238828.html
"Бесценное богатство": Шавкат Мирзиёев поздравил соотечественников с Днем узбекского языка
"Бесценное богатство": Шавкат Мирзиёев поздравил соотечественников с Днем узбекского языка
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев поздравил соотечественников с Днем узбекского языка
2024-10-21T17:38+0500
2024-10-21T17:38+0500
2024-10-21T17:38+0500
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с 35-летием со дня присвоения узбекскому языку статуса государственного. Президент страны отметил, что в республике ведется большая работа по развитию государственного языка, повышению его статуса и роли, широкой популяризации в мире.За последние годы на узбекский язык перевели документы многих ведомств, наименования более 100 тысяч географических объектов, свыше 150 тысяч единиц внешней рекламы и информации. Для подробного изучения узбекского языка выпущены энциклопедии, словари и пособия 58 наименований, разработана "умная" программа для обработки текстов и общения на узбекском языке с помощью искусственного интеллекта (ИИ), создан веб-сайт "Толковый словарь узбекского языка". Также с 1 января 2025 года учителя узбекского языка, имеющие национальный сертификат, будут получать ежемесячную надбавку в размере 50% оклада.Глава государства также подчеркнул важность сохранения языка, традиций и духовных ценностей представителей более 130 наций и народностей, которые живут в Узбекистане. Напомним, 21 октября в Узбекистане отмечают День узбекского языка. В честь праздника в стране проводят ряд культурных, просветительских и развлекательных мероприятий.
https://uz.sputniknews.ru/20241021/uzbekistan-den-uzbekskogo-yazyka-46228521.html
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президент узбекистан шавкат мирзиёев узбекский язык праздник культура государственный язык
президент узбекистан шавкат мирзиёев узбекский язык праздник культура государственный язык
"Бесценное богатство": Шавкат Мирзиёев поздравил соотечественников с Днем узбекского языка
Важной работой глава государства отметил внедрение узбекского языка в цифровое пространство.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев поздравил
узбекистанцев с 35-летием со дня присвоения узбекскому языку статуса государственного.
Президент страны отметил, что в республике ведется большая работа по развитию государственного языка, повышению его статуса и роли, широкой популяризации в мире.
За последние годы на узбекский язык перевели документы многих ведомств, наименования более 100 тысяч географических объектов, свыше 150 тысяч единиц внешней рекламы и информации.
Для подробного изучения узбекского языка выпущены энциклопедии, словари и пособия 58 наименований, разработана "умная" программа для обработки текстов и общения на узбекском языке с помощью искусственного интеллекта (ИИ), создан веб-сайт "Толковый словарь узбекского языка".
"Актуальной задачей для нас также остается поднять на новый уровень работу по широкому внедрению узбекского языка в цифровом пространстве, включению его в число языков крупных программных продуктов", — отметил Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении.
Также с 1 января 2025 года учителя узбекского языка, имеющие национальный сертификат, будут получать ежемесячную надбавку в размере 50% оклада.
Глава государства также подчеркнул важность сохранения языка, традиций и духовных ценностей представителей более 130 наций и народностей, которые живут в Узбекистане.
"В частности, в школах республики образовательно-воспитательный процесс ведется на 7 языках, действует около 160 национальных культурных центров, средства массовой информации выпускают материалы на каракалпакском, русском, казахском, кыргызском, таджикском, туркменском языках", — говорится в обращении президента.
Напомним, 21 октября в Узбекистане отмечают День узбекского языка. В честь праздника в стране проводят ряд культурных, просветительских и развлекательных мероприятий.