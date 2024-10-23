https://uz.sputniknews.ru/20241023/v-fergane-stanet-bolshe-turistov-iz-kazaxstana-46275836.html

В Фергане станет больше туристов из Казахстана

В Фергане станет больше туристов из Казахстана

Sputnik Узбекистан

Стороны намерены реализовать ряд совместных проектов. 23.10.2024, Sputnik Узбекистан

2024-10-23T13:43+0500

2024-10-23T13:43+0500

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туризм

узбекистан

казахстан

ферганская область

сотрудничество

общество

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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Туристический поток из Казахстана в Фергану увеличится, сообщает пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии Узбекистана. Казахстанская делегация ознакомилась с туристическими возможностями Ферганской области. Гости посетили достопримечательности Коканда и высоко оценили туристический потенциал региона. В ходе встречи с узбекскими коллегами они обсудили ряд вопросов, связанных с развитием туристической отрасли, увеличением двустороннего туристического обмена между Ферганской областью и Казахстаном. По данным Агентства статистики, Казахстан находится на третьем месте после Таджикистана и Кыргызстана по числу туристов, посетивших Узбекистан в январе – сентябре этого года. Всего за 9 месяцев 2024-го в республике с туристическими целями побывали 5,7 млн иностранных граждан. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом этот показатель увеличился на 825,8 тыс. человек или на 16,8%.

узбекистан

казахстан

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туризм, узбекистан, казахстан, ферганская область, сотрудничество, общество