https://uz.sputniknews.ru/20241024/eaeu-rynok-kosmetika-lekarstva-proverka-46291573.html
В ЕАЭС проверят рынки косметики, лекарств и маркетплейсов
В ЕАЭС проверят рынки косметики, лекарств и маркетплейсов
Sputnik Узбекистан
В ЕЭК уже определили 17 рынков отдельных товаров, которые намерены изучить в течение 2025 года. 24.10.2024, Sputnik Узбекистан
2024-10-24T12:39+0500
2024-10-24T12:39+0500
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косметика
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия в 2025 году планирует провести секторальный анализ рынков фармацевтики, косметических товаров и маркетплейсов на наличие признаков нарушений антимонопольного законодательства в ЕАЭС, сообщил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович. Он также отметил, что в ЕЭК уделили много внимания изучению опыта стран Союза в правоприменении по отношению к маркетплейсам."Изучали опыт Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь, как осуществлялись расследования, применялись санкции, изучались данные этих маркетплейсов", — перечислил Ермолович.
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еаэс, еэк, фармацевтика, косметика
еаэс, еэк, фармацевтика, косметика
В ЕАЭС проверят рынки косметики, лекарств и маркетплейсов
12:39 24.10.2024 (обновлено: 14:19 24.10.2024)
В ЕЭК уже определили 17 рынков отдельных товаров, которые намерены изучить в течение 2025 года.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik.
Евразийская экономическая комиссия в 2025 году планирует провести секторальный анализ рынков фармацевтики, косметических товаров и маркетплейсов на наличие признаков нарушений антимонопольного законодательства в ЕАЭС, сообщил
министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович.
"Мы уже определили для себя 17 рынков отдельных товаров, которые хотим изучить в течение 2025 года. Кроме того, определили три сектора экономики Союза, по которым будет проведен секторальный анализ. Скажу, что секторальный анализ мы планируем провести по рынкам, наиболее чувствительным для населения. Это фармацевтический рынок, рынок парфюмерно-косметических товаров и рынок цифровых торговых платформ (маркетплейсов)", — рассказал Ермолович в ходе сессии Евразийского антимонопольного форума в Астане.
Он также отметил, что в ЕЭК уделили много внимания изучению опыта стран Союза в правоприменении по отношению к маркетплейсам.
"Изучали опыт Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь, как осуществлялись расследования, применялись санкции, изучались данные этих маркетплейсов", — перечислил Ермолович.