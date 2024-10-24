https://uz.sputniknews.ru/20241024/eaeu-rynok-kosmetika-lekarstva-proverka-46291573.html

В ЕАЭС проверят рынки косметики, лекарств и маркетплейсов

В ЕАЭС проверят рынки косметики, лекарств и маркетплейсов

Sputnik Узбекистан

В ЕЭК уже определили 17 рынков отдельных товаров, которые намерены изучить в течение 2025 года. 24.10.2024, Sputnik Узбекистан

2024-10-24T12:39+0500

2024-10-24T12:39+0500

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еэк

фармацевтика

косметика

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия в 2025 году планирует провести секторальный анализ рынков фармацевтики, косметических товаров и маркетплейсов на наличие признаков нарушений антимонопольного законодательства в ЕАЭС, сообщил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович. Он также отметил, что в ЕЭК уделили много внимания изучению опыта стран Союза в правоприменении по отношению к маркетплейсам."Изучали опыт Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь, как осуществлялись расследования, применялись санкции, изучались данные этих маркетплейсов", — перечислил Ермолович.

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