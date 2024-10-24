https://uz.sputniknews.ru/20241024/kak-sdelat-omlet-esche-poleznee-46290888.html
Как сделать омлет еще полезнее
Как сделать омлет еще полезнее
Sputnik Узбекистан
Диетолог рассказал, что добавить к омлету, чтобы завтрак стал более сбалансированным
2024-10-24T22:03+0500
2024-10-24T22:03+0500
2024-10-24T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
яйца
овощи
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Омлет — полезный и сытный завтрак, поскольку содержит достаточное количество белка. Как можно повысить пищевую ценность этого блюда радио Sputnik рассказала врач-диетолог Наталья Круглова. Она напомнила, что у людей, активно занимающихся спортом, детей, подростков, пожилых или лиц с дефицитом массы тела есть необходимость в повышенном количестве белка в рационе.По мнению диетолога, никаких строгих ограничений по потреблению яиц нет. Обычная норма для взрослого человека — одно-два яйца в течение дня, но не ежедневно.
https://uz.sputniknews.ru/20241022/pereizbytok-vitamina-s-opasnost-46250503.html
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омлет польза диетолог завтрак
омлет польза диетолог завтрак
Как сделать омлет еще полезнее
Диетолог рассказал, что добавить к омлету, чтобы завтрак стал более сбалансированным.
Омлет — полезный и сытный завтрак, поскольку содержит достаточное количество белка. Как можно повысить пищевую ценность этого блюда радио Sputnik
рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.
"Чтобы завтрак сделать более сбалансированным, в омлет можно добавлять абсолютно разные овощи. Очень полезно, если человек при этом будет потреблять разные овощи и в течение дня. К такому завтраку хорошо бы добавить также источники сложных углеводов — это, например, один или два ломтика цельнозернового хлеба. Если по каким-то причинам для вас это не очень комфортно, то добавьте к омлету зерновой гарнир. Такой вариант завтрака будет обеспечивать сытость на более продолжительное время", — пояснила специалист.
Она напомнила, что у людей, активно занимающихся спортом, детей, подростков, пожилых или лиц с дефицитом массы тела есть необходимость в повышенном количестве белка в рационе.
"Можно добавить такой белковый продукт, как, например, куриное филе или филе индейки. Подойдут и ломтики рыбы. Такой завтрак будет более насыщен по белку и, соответственно, даст более длительное чувство насыщения", — рекомендовала Круглова.
По мнению диетолога, никаких строгих ограничений по потреблению яиц нет. Обычная норма для взрослого человека — одно-два яйца в течение дня, но не ежедневно.