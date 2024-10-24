Как сделать омлет еще полезнее

"Чтобы завтрак сделать более сбалансированным, в омлет можно добавлять абсолютно разные овощи. Очень полезно, если человек при этом будет потреблять разные овощи и в течение дня. К такому завтраку хорошо бы добавить также источники сложных углеводов — это, например, один или два ломтика цельнозернового хлеба. Если по каким-то причинам для вас это не очень комфортно, то добавьте к омлету зерновой гарнир. Такой вариант завтрака будет обеспечивать сытость на более продолжительное время", — пояснила специалист.