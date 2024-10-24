https://uz.sputniknews.ru/20241024/mirziyoyev-sammit-briks-kazan-vystupleniye-46301718.html

Мирзиёев: Узбекистан будет эффективно использовать новые возможности БРИКС

Мирзиёев: Узбекистан будет эффективно использовать новые возможности БРИКС

Sputnik Узбекистан

Глава республики выступил на пленарном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич""БРИКС плюс", которое прошло в Казани под председательством российской стороны.

2024-10-24T18:20+0500

2024-10-24T18:20+0500

2024-10-24T18:20+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

саммит

брикс

выступление

казань

россия

политика

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Узбекистан будет эффективно использовать открывающиеся новые возможности в рамках БРИКС, заявил Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" в Казани. Президент Узбекистана отметил, что в ходе продуктивного российского председательства узбекская сторона приняла активное участие в ряде мероприятий БРИКС: молодежном саммите, спортивных играх, юридическом и парламентском форумах, встрече высокого уровня в области безопасности и других. Глава Узбекистана выразил сожаление, что сегодня мир стремительно идет к расколу, указав на рост числа войн и конфликтов, приносящих людям огромные страдания, глубокую боль и невосполнимые потери. Он отметил, что фрагментация мировой экономики и торговли усиливает неравенство, технологический разрыв и протекционизм. Возникают новые барьеры между странами. В этих условиях БРИКС, действуя на основе таких принципов, как равноправие, внеблоковость, учет интересов друг друга, уважение суверенитета и права на собственный путь развития, выступает в качестве авторитетного и динамичного объединения многостороннего сотрудничества и партнерства, подчеркнул узбекский лидер Он выразил убежденность, что такая модель взаимодействия может стать прочной основой для формирования новой архитектуры более справедливого мирового порядка при сохранении центральной роли ООН. По его мнению, настало время для реформы мировых институтов управления и расширения ответственного диалога в форматах "Юг-Юг" и "Север-Юг". Также глава Узбекистана сообщил, что республика разделяет фундаментальную приверженность стран БРИКС развитию сотрудничества в целях решения проблем усугубляющегося глобального неравенства и инклюзивного восстановления экономики. Речь идет прежде всего о поддержке национальных программ развивающихся стран, направленных на преодоление острых социальных и экологических вызовов, снижение уровня бедности, сокращение технологического разрыва и модернизацию инфраструктуры. По мнению Мирзиёева, важную роль в этом могут и должны сыграть многосторонние финансовые институты. Также лидер Узбекистана выразил заинтересованность в расширении практического взаимодействия в таких сферах, как инновации, цифровая экономика, "зеленое" развитие, энергетика и безбарьерная электронная торговля. Кроме того, глава РУз сообщил о готовности подключиться к создаваемому Центру компетенций БРИКС при ЮНИДО – Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, а также предложенной Инвестиционной платформе. Глава Узбекистана сообщил и о поддержке развития деловых контактов в рамках Объединения, предложив рассмотреть возможность подключения к Деловому совету БРИКС всех заинтересованных стран. Другие заявления президента Узбекистана О приоритетных направлениях партнерства на пространстве БРИКС О ситуации на Ближнем Востоке О проблеме Афганистана В заключение Шавкат Мирзиёев выразил готовность к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству со странами БРИКС для достижения общих целей устойчивого развития.

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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, саммит, брикс, выступление, казань, россия, политика