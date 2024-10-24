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https://uz.sputniknews.ru/20241024/mirziyoyev-sammit-briks-kazan-vystupleniye-46301718.html
Мирзиёев: Узбекистан будет эффективно использовать новые возможности БРИКС
Мирзиёев: Узбекистан будет эффективно использовать новые возможности БРИКС
Sputnik Узбекистан
Глава республики выступил на пленарном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич""БРИКС плюс", которое прошло в Казани под председательством российской стороны.
2024-10-24T18:20+0500
2024-10-24T18:20+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
саммит
брикс
выступление
казань
россия
политика
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Узбекистан будет эффективно использовать открывающиеся новые возможности в рамках БРИКС, заявил Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" в Казани. Президент Узбекистана отметил, что в ходе продуктивного российского председательства узбекская сторона приняла активное участие в ряде мероприятий БРИКС: молодежном саммите, спортивных играх, юридическом и парламентском форумах, встрече высокого уровня в области безопасности и других. Глава Узбекистана выразил сожаление, что сегодня мир стремительно идет к расколу, указав на рост числа войн и конфликтов, приносящих людям огромные страдания, глубокую боль и невосполнимые потери. Он отметил, что фрагментация мировой экономики и торговли усиливает неравенство, технологический разрыв и протекционизм. Возникают новые барьеры между странами. В этих условиях БРИКС, действуя на основе таких принципов, как равноправие, внеблоковость, учет интересов друг друга, уважение суверенитета и права на собственный путь развития, выступает в качестве авторитетного и динамичного объединения многостороннего сотрудничества и партнерства, подчеркнул узбекский лидер Он выразил убежденность, что такая модель взаимодействия может стать прочной основой для формирования новой архитектуры более справедливого мирового порядка при сохранении центральной роли ООН. По его мнению, настало время для реформы мировых институтов управления и расширения ответственного диалога в форматах "Юг-Юг" и "Север-Юг". Также глава Узбекистана сообщил, что республика разделяет фундаментальную приверженность стран БРИКС развитию сотрудничества в целях решения проблем усугубляющегося глобального неравенства и инклюзивного восстановления экономики. Речь идет прежде всего о поддержке национальных программ развивающихся стран, направленных на преодоление острых социальных и экологических вызовов, снижение уровня бедности, сокращение технологического разрыва и модернизацию инфраструктуры. По мнению Мирзиёева, важную роль в этом могут и должны сыграть многосторонние финансовые институты. Также лидер Узбекистана выразил заинтересованность в расширении практического взаимодействия в таких сферах, как инновации, цифровая экономика, "зеленое" развитие, энергетика и безбарьерная электронная торговля. Кроме того, глава РУз сообщил о готовности подключиться к создаваемому Центру компетенций БРИКС при ЮНИДО – Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, а также предложенной Инвестиционной платформе. Глава Узбекистана сообщил и о поддержке развития деловых контактов в рамках Объединения, предложив рассмотреть возможность подключения к Деловому совету БРИКС всех заинтересованных стран. Другие заявления президента Узбекистана О приоритетных направлениях партнерства на пространстве БРИКС О ситуации на Ближнем Востоке О проблеме Афганистана В заключение Шавкат Мирзиёев выразил готовность к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству со странами БРИКС для достижения общих целей устойчивого развития.
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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, саммит, брикс, выступление, казань, россия, политика
президент узбекистана, шавкат мирзиёев, саммит, брикс, выступление, казань, россия, политика

Мирзиёев: Узбекистан будет эффективно использовать новые возможности БРИКС

18:20 24.10.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 24 октября выступил на пленарной сессии саммита "БРИКС плюс".
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 24 октября выступил на пленарной сессии саммита БРИКС плюс. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики выступил на пленарном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич", которое прошло в Казани под председательством российской стороны.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Узбекистан будет эффективно использовать открывающиеся новые возможности в рамках БРИКС, заявил Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" в Казани.
Президент Узбекистана отметил, что в ходе продуктивного российского председательства узбекская сторона приняла активное участие в ряде мероприятий БРИКС: молодежном саммите, спортивных играх, юридическом и парламентском форумах, встрече высокого уровня в области безопасности и других.

"Мы намерены и далее активно углублять партнерские связи с государствами БРИКС. Будем эффективно использовать открывающиеся новые возможности в рамках этого Объединения", — сказал он.

Глава Узбекистана выразил сожаление, что сегодня мир стремительно идет к расколу, указав на рост числа войн и конфликтов, приносящих людям огромные страдания, глубокую боль и невосполнимые потери.
Он отметил, что фрагментация мировой экономики и торговли усиливает неравенство, технологический разрыв и протекционизм. Возникают новые барьеры между странами.
В этих условиях БРИКС, действуя на основе таких принципов, как равноправие, внеблоковость, учет интересов друг друга, уважение суверенитета и права на собственный путь развития, выступает в качестве авторитетного и динамичного объединения многостороннего сотрудничества и партнерства, подчеркнул узбекский лидер
Он выразил убежденность, что такая модель взаимодействия может стать прочной основой для формирования новой архитектуры более справедливого мирового порядка при сохранении центральной роли ООН.
"Поддерживаю прозвучавшие призывы к достижению глобального компромисса путем конструктивного диалога, свободного от геополитического соперничества, национального эгоизма и идеологической предвзятости", — сказал Мирзиёев.
По его мнению, настало время для реформы мировых институтов управления и расширения ответственного диалога в форматах "Юг-Юг" и "Север-Юг".
Также глава Узбекистана сообщил, что республика разделяет фундаментальную приверженность стран БРИКС развитию сотрудничества в целях решения проблем усугубляющегося глобального неравенства и инклюзивного восстановления экономики.
Речь идет прежде всего о поддержке национальных программ развивающихся стран, направленных на преодоление острых социальных и экологических вызовов, снижение уровня бедности, сокращение технологического разрыва и модернизацию инфраструктуры.
По мнению Мирзиёева, важную роль в этом могут и должны сыграть многосторонние финансовые институты.
"Узбекистан намерен установить тесное сотрудничество с Новым банком развития БРИКС для реализации приоритетных инвестиционных и социальных проектов", — сообщил он.
Также лидер Узбекистана выразил заинтересованность в расширении практического взаимодействия в таких сферах, как инновации, цифровая экономика, "зеленое" развитие, энергетика и безбарьерная электронная торговля.
"Рассчитываем принять участие в совместных проектах Исследовательской группы БРИКС по искусственному интеллекту для упреждения возможных рисков и разработки единых стандартов управления в этой сфере", — добавил он.
Кроме того, глава РУз сообщил о готовности подключиться к создаваемому Центру компетенций БРИКС при ЮНИДО – Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, а также предложенной Инвестиционной платформе.
"Совместно с партнерами по БРИКС рассчитываем тесно работать над усилением транспортной взаимосвязанности, созданием новых трансконтинентальных коридоров, формированием надежных логистических цепочек поставок, развитием системы каботажных перевозок. В фокусе нашего внимания будут также вопросы обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, преодоления негативных последствий изменения климата и охраны здоровья", — подчеркнул он.
Глава Узбекистана сообщил и о поддержке развития деловых контактов в рамках Объединения, предложив рассмотреть возможность подключения к Деловому совету БРИКС всех заинтересованных стран.
Другие заявления президента Узбекистана
О приоритетных направлениях партнерства на пространстве БРИКС
Приоритетным направлением партнерства на пространстве БРИКС, безусловно, остаются вопросы противодействия угрозам и вызовам международного терроризма.
Особое внимание следует уделить проблеме упреждения радикализации и распространения экстремистской идеологии, прежде всего среди молодежи.
О ситуации на Ближнем Востоке
Разделяю обеспокоенность в связи с обостряющимся конфликтом на Ближнем Востоке. Он все больше трансформируется в потенциальный очаг глобального кризиса с вовлечением в него соседних стран и крупных держав.
Мы с болью в сердце воспринимаем беспрецедентную гуманитарную катастрофу в Газе и Ливане. Никакие политические цели не могут оправдать невинные жертвы среди мирного населения, особенно среди детей.
Сегодня безотлагательными задачами являются незамедлительное прекращение огня и оказание экстренной помощи пострадавшим.
Единственным решением израильско-палестинской проблемы остается мирное урегулирование конфликта по принципу "два государства для двух народов".
О проблеме Афганистана
Наша общая задача – не изолировать, а помочь афганскому народу, нынешним властям этой страны в решении насущных проблем социально-экономического развития, мирного строительства и прогресса.
В заключение Шавкат Мирзиёев выразил готовность к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству со странами БРИКС для достижения общих целей устойчивого развития.
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