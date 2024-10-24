https://uz.sputniknews.ru/20241024/sammit-briks-s-kem-vstretilsya-mirziyoev-kazan-46286868.html

Саммит БРИКС: с кем встретился Мирзиёев в Казани

Саммит БРИКС: с кем встретился Мирзиёев в Казани

Sputnik Узбекистан

Глава республики по приглашению президента РФ Владимира Путина находится с рабочим визитом в Казани для участия в мероприятиях саммита БРИКС

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политика

россия

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брикс

саммит

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

нарендра моди

реджеп тайип эрдоган

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Программой пребывания Шавката Мирзиёева в Казани предусмотрено проведение ряда двусторонних встреч, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения узбекско-индийских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества. Особое внимание уделили реализации программ и проектов в сфере высоких технологий, искусственного интеллекта, промышленности, энергетики, фармацевтики, транспортных коммуникаций. Лидеры двух стран обсудили и график предстоящих мероприятий на высшем уровне. Мирзиёев на полях саммита БРИКС также встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух государств подчеркнули важность наращивания многопланового сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурной и гуманитарной сферах. Они также выступили за продолжение интенсивных контактов и плодотворных обменов. Мирзиёев и Эрдоган отметили необходимость регулярного проведения совместных культурно-гуманитарных мероприятий и обменялись мнениями по важным аспектам международной и региональной повестки. В ходе встречи лидера Узбекистана с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф речь шла о налаживании взаимовыгодного сотрудничества с этим авторитетным многосторонним финансовым институтом. Стороны договорились сформировать совместную экспертную группу по подготовке конкретных проектов сотрудничества. Также Шавкат Мирзиёев принял президента, председателя правления "Сбербанка" Германа Грефа. Предметом обсуждения стало развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере цифровых технологий, инноваций и образования. Стороны с удовлетворением отметили запуск второго кампуса Школы 21 в городе Ташкенте по подготовке высококвалифицированных специалистов и инженеров в области цифровых технологий. Говорили и о важных совместных проектах по внедрению эффективных цифровых решений в банковском секторе и управлению городской инфраструктурой. В ходе встречи с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым рассмотрены вопросы дальнейшего наращивания взаимовыгодного многопланового сотрудничества регионов двух стран. Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению российского коллеги Владимира Путина 23-24 октября находится с рабочим визитом в Казани для участия в мероприятиях саммита БРИКС. Глава республики выступит на пленарной сессии мероприятия в формате "БРИКС плюс", которое пройдет под председательством российской стороны. В повестке дня встречи — вопросы расширения международного сотрудничества в целях обеспечения инклюзивного и устойчивого развития. Участники также рассмотрят актуальные аспекты глобальной политики. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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