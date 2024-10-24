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https://uz.sputniknews.ru/20241024/sammit-briks-s-kem-vstretilsya-mirziyoev-kazan-46286868.html
Саммит БРИКС: с кем встретился Мирзиёев в Казани
Саммит БРИКС: с кем встретился Мирзиёев в Казани
Sputnik Узбекистан
Глава республики по приглашению президента РФ Владимира Путина находится с рабочим визитом в Казани для участия в мероприятиях саммита БРИКС
2024-10-24T09:59+0500
2024-10-24T10:30+0500
политика
россия
казань
брикс
саммит
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
нарендра моди
реджеп тайип эрдоган
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Программой пребывания Шавката Мирзиёева в Казани предусмотрено проведение ряда двусторонних встреч, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения узбекско-индийских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества. Особое внимание уделили реализации программ и проектов в сфере высоких технологий, искусственного интеллекта, промышленности, энергетики, фармацевтики, транспортных коммуникаций. Лидеры двух стран обсудили и график предстоящих мероприятий на высшем уровне. Мирзиёев на полях саммита БРИКС также встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух государств подчеркнули важность наращивания многопланового сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурной и гуманитарной сферах. Они также выступили за продолжение интенсивных контактов и плодотворных обменов. Мирзиёев и Эрдоган отметили необходимость регулярного проведения совместных культурно-гуманитарных мероприятий и обменялись мнениями по важным аспектам международной и региональной повестки. В ходе встречи лидера Узбекистана с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф речь шла о налаживании взаимовыгодного сотрудничества с этим авторитетным многосторонним финансовым институтом. Стороны договорились сформировать совместную экспертную группу по подготовке конкретных проектов сотрудничества. Также Шавкат Мирзиёев принял президента, председателя правления "Сбербанка" Германа Грефа. Предметом обсуждения стало развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере цифровых технологий, инноваций и образования. Стороны с удовлетворением отметили запуск второго кампуса Школы 21 в городе Ташкенте по подготовке высококвалифицированных специалистов и инженеров в области цифровых технологий. Говорили и о важных совместных проектах по внедрению эффективных цифровых решений в банковском секторе и управлению городской инфраструктурой. В ходе встречи с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым рассмотрены вопросы дальнейшего наращивания взаимовыгодного многопланового сотрудничества регионов двух стран. Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению российского коллеги Владимира Путина 23-24 октября находится с рабочим визитом в Казани для участия в мероприятиях саммита БРИКС. Глава республики выступит на пленарной сессии мероприятия в формате "БРИКС плюс", которое пройдет под председательством российской стороны. В повестке дня встречи — вопросы расширения международного сотрудничества в целях обеспечения инклюзивного и устойчивого развития. Участники также рассмотрят актуальные аспекты глобальной политики. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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саммит брикс казань мирзиёев встреча
саммит брикс казань мирзиёев встреча

Саммит БРИКС: с кем встретился Мирзиёев в Казани

09:59 24.10.2024 (обновлено: 10:30 24.10.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики по приглашению президента РФ Владимира Путина находится с рабочим визитом в Казани для участия в мероприятиях саммита БРИКС.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Программой пребывания Шавката Мирзиёева в Казани предусмотрено проведение ряда двусторонних встреч, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения узбекско-индийских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках программы пребывания в городе Казани Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди.
В рамках программы пребывания в городе Казани Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2024
В рамках программы пребывания в городе Казани Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особое внимание уделили реализации программ и проектов в сфере высоких технологий, искусственного интеллекта, промышленности, энергетики, фармацевтики, транспортных коммуникаций.
"Достигнута договоренность о проведении в этом году очередного заседания Межправительственной комиссии и бизнес-форума, принятии среднесрочной Программы промкооперации. Предложена организация взаимных Дней культуры и кино, совместных мероприятий в области медицины, спорта и молодежи, в том числе по линии молодежных парламентских организаций", — говорится в сообщении.
Лидеры двух стран обсудили и график предстоящих мероприятий на высшем уровне.
Мирзиёев на полях саммита БРИКС также встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках первого дня программы пребывания в городе Казани Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на полях саммита БРИКС провел встречу с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В рамках первого дня программы пребывания в городе Казани Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на полях саммита БРИКС провел встречу с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2024
В рамках первого дня программы пребывания в городе Казани Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на полях саммита БРИКС провел встречу с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидеры двух государств подчеркнули важность наращивания многопланового сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурной и гуманитарной сферах.
Они также выступили за продолжение интенсивных контактов и плодотворных обменов.
"Особое внимание уделено вопросам продвижения проектов кооперации в области геологии и добычи минеральных ресурсов, электротехники, машиностроения, здравоохранения, образования и других отраслях", — говорится в сообщении.
Мирзиёев и Эрдоган отметили необходимость регулярного проведения совместных культурно-гуманитарных мероприятий и обменялись мнениями по важным аспектам международной и региональной повестки.
В ходе встречи лидера Узбекистана с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф речь шла о налаживании взаимовыгодного сотрудничества с этим авторитетным многосторонним финансовым институтом.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках программы мероприятий саммита БРИКС Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял президента Нового банка развития Объединения Дилму Русеф.
В рамках программы мероприятий саммита БРИКС Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял президента Нового банка развития Объединения Дилму Русеф. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2024
В рамках программы мероприятий саммита БРИКС Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял президента Нового банка развития Объединения Дилму Русеф.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В качестве перспективных направлений партнерства отмечены программы и проекты в области образования и технологического развития, поддержка социального сектора, модернизация промышленности, инфраструктуры и логистики, цифровизации, энергетики, коммунальных сетей", — говорится в сообщении.
Стороны договорились сформировать совместную экспертную группу по подготовке конкретных проектов сотрудничества.
Также Шавкат Мирзиёев принял президента, председателя правления "Сбербанка" Германа Грефа.
© Пресс-служба президента УзбекистанаНа полях проходящего в городе Казани глобального саммита БРИКС Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял президента, председателя правления "Сбербанка" Германа Грефа.
На полях проходящего в городе Казани глобального саммита БРИКС Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2024
На полях проходящего в городе Казани глобального саммита БРИКС Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял президента, председателя правления "Сбербанка" Германа Грефа.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Предметом обсуждения стало развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере цифровых технологий, инноваций и образования.
Стороны с удовлетворением отметили запуск второго кампуса Школы 21 в городе Ташкенте по подготовке высококвалифицированных специалистов и инженеров в области цифровых технологий.
Говорили и о важных совместных проектах по внедрению эффективных цифровых решений в банковском секторе и управлению городской инфраструктурой.
В ходе встречи с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым рассмотрены вопросы дальнейшего наращивания взаимовыгодного многопланового сотрудничества регионов двух стран.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках программы первого дня пребывания в городе Казани Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев провел встречу с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
В рамках программы первого дня пребывания в городе Казани Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев провел встречу с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2024
В рамках программы первого дня пребывания в городе Казани Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев провел встречу с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Достигнута договоренность о продолжении интенсивных контактов и взаимных визитов, расширении деятельности совместных экономических и индустриальных зон на территории Узбекистана", — говорится в сообщении.
Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению российского коллеги Владимира Путина 23-24 октября находится с рабочим визитом в Казани для участия в мероприятиях саммита БРИКС.
Глава республики выступит на пленарной сессии мероприятия в формате "БРИКС плюс", которое пройдет под председательством российской стороны.
В повестке дня встречи — вопросы расширения международного сотрудничества в целях обеспечения инклюзивного и устойчивого развития. Участники также рассмотрят актуальные аспекты глобальной политики.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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