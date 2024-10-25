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https://uz.sputniknews.ru/20241025/premer-ministr-vetnam-priglasheniye-mirziyoyev-vizit-46304309.html
Премьер-министр Вьетнама пригласил Мирзиёева посетить эту страну с визитом
Премьер-министр Вьетнама пригласил Мирзиёева посетить эту страну с визитом
Sputnik Узбекистан
Встреча Шавката Мирзиёева и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня прошла в рамках программы саммита БРИКС в Казани
2024-10-25T09:55+0500
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узбекистан
брикс
казань
вьетнам
президент
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь пригласил Шавката Мирзиёева посетить эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства. На встрече стороны также рассмотрели вопросы развития узбекско-вьетнамского многопланового сотрудничества и практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Подчеркнута важность придания системного характера межправительственным и межведомственным контактам. Кроме того, для продвижения новых проектов предложено подготовить программу развития промышленной кооперации в таких сферах, как нефтехимия, электротехническая, текстильная, аграрная и другие отрасли. Особое внимание в ходе встречи уделили наращиванию деловых и туристических обменов, в том числе путем установления безвизового режима. На этом насыщенная программа пребывания Мирзиёева в Казани завершилась. По окончании мероприятий рабочего визита глава РУз вылетел в Ташкент. В аэропорту его проводили Раис Татарстана Рустам Минниханов и другие официальные лица.
https://uz.sputniknews.ru/20241024/mirziyoyev-sammit-briks-kazan-vystupleniye-46301718.html
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встреча казань премьер министр вьетнам шавкат мирзиёев фам минь тинь саммит брикс
встреча казань премьер министр вьетнам шавкат мирзиёев фам минь тинь саммит брикс

Премьер-министр Вьетнама пригласил Мирзиёева посетить эту страну с визитом

09:55 25.10.2024 (обновлено: 10:41 25.10.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПремьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь и Шавкат Мирзиёев
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь и Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Встреча Шавката Мирзиёева и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня прошла в рамках программы саммита БРИКС в Казани.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь пригласил Шавката Мирзиёева посетить эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
На встрече стороны также рассмотрели вопросы развития узбекско-вьетнамского многопланового сотрудничества и практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь провели встречу в рамках программы саммита БРИКС в Казани
Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь провели встречу в рамках программы саммита БРИКС в Казани - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2024
Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь провели встречу в рамках программы саммита БРИКС в Казани
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подчеркнута важность придания системного характера межправительственным и межведомственным контактам.

"Стороны выступили за проведение в начале следующего года очередного заседания Совместной комиссии по торгово-экономическим вопросам, а также бизнес-форума и промышленной выставки в городе Ханое", — говорится в сообщении.

Кроме того, для продвижения новых проектов предложено подготовить программу развития промышленной кооперации в таких сферах, как нефтехимия, электротехническая, текстильная, аграрная и другие отрасли.
Особое внимание в ходе встречи уделили наращиванию деловых и туристических обменов, в том числе путем установления безвизового режима.
На этом насыщенная программа пребывания Мирзиёева в Казани завершилась.
По окончании мероприятий рабочего визита глава РУз вылетел в Ташкент. В аэропорту его проводили Раис Татарстана Рустам Минниханов и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в город Казань и отбыл в Ташкент
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в город Казань и отбыл в Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2024
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в город Казань и отбыл в Ташкент
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в город Казань и отбыл в Ташкент
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в город Казань и отбыл в Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2024
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в город Казань и отбыл в Ташкент
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в город Казань и отбыл в Ташкент.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в город Казань и отбыл в Ташкент. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2024
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в город Казань и отбыл в Ташкент.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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