https://uz.sputniknews.ru/20241025/premer-ministr-vetnam-priglasheniye-mirziyoyev-vizit-46304309.html

Премьер-министр Вьетнама пригласил Мирзиёева посетить эту страну с визитом

Премьер-министр Вьетнама пригласил Мирзиёева посетить эту страну с визитом

Sputnik Узбекистан

Встреча Шавката Мирзиёева и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня прошла в рамках программы саммита БРИКС в Казани

2024-10-25T09:55+0500

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узбекистан

брикс

казань

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шавкат мирзиёев

визит

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь пригласил Шавката Мирзиёева посетить эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства. На встрече стороны также рассмотрели вопросы развития узбекско-вьетнамского многопланового сотрудничества и практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Подчеркнута важность придания системного характера межправительственным и межведомственным контактам. Кроме того, для продвижения новых проектов предложено подготовить программу развития промышленной кооперации в таких сферах, как нефтехимия, электротехническая, текстильная, аграрная и другие отрасли. Особое внимание в ходе встречи уделили наращиванию деловых и туристических обменов, в том числе путем установления безвизового режима. На этом насыщенная программа пребывания Мирзиёева в Казани завершилась. По окончании мероприятий рабочего визита глава РУз вылетел в Ташкент. В аэропорту его проводили Раис Татарстана Рустам Минниханов и другие официальные лица.

https://uz.sputniknews.ru/20241024/mirziyoyev-sammit-briks-kazan-vystupleniye-46301718.html

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