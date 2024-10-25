Премьер-министр Вьетнама пригласил Мирзиёева посетить эту страну с визитом
09:55 25.10.2024 (обновлено: 10:41 25.10.2024)
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Встреча Шавката Мирзиёева и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня прошла в рамках программы саммита БРИКС в Казани.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь пригласил Шавката Мирзиёева посетить эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
На встрече стороны также рассмотрели вопросы развития узбекско-вьетнамского многопланового сотрудничества и практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь провели встречу в рамках программы саммита БРИКС в Казани
Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь провели встречу в рамках программы саммита БРИКС в Казани
Подчеркнута важность придания системного характера межправительственным и межведомственным контактам.
"Стороны выступили за проведение в начале следующего года очередного заседания Совместной комиссии по торгово-экономическим вопросам, а также бизнес-форума и промышленной выставки в городе Ханое", — говорится в сообщении.
Кроме того, для продвижения новых проектов предложено подготовить программу развития промышленной кооперации в таких сферах, как нефтехимия, электротехническая, текстильная, аграрная и другие отрасли.
Особое внимание в ходе встречи уделили наращиванию деловых и туристических обменов, в том числе путем установления безвизового режима.
На этом насыщенная программа пребывания Мирзиёева в Казани завершилась.
По окончании мероприятий рабочего визита глава РУз вылетел в Ташкент. В аэропорту его проводили Раис Татарстана Рустам Минниханов и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в город Казань и отбыл в Ташкент
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в город Казань и отбыл в Ташкент
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в город Казань и отбыл в Ташкент
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в город Казань и отбыл в Ташкент
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в город Казань и отбыл в Ташкент.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в город Казань и отбыл в Ташкент.
© Пресс-служба президента Узбекистана