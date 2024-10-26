https://uz.sputniknews.ru/20241026/turizm-energetika-yuvelirnoe-delo-uzbekistan-pakistan-rasshiryayut-sotrudnichestva-46328310.html

Туризм, энергетика, ювелирное дело – Узбекистан и Пакистан расширяют сферы сотрудничества

Туризм, энергетика, ювелирное дело – Узбекистан и Пакистан расширяют сферы сотрудничества

Sputnik Узбекистан

Узбекские предприниматели посетили ряд пакистанских городов и провели переговоры с производителями и руководителями местных компаний. По итогам встреч заключены торговые контракты на экспорт текстильной, кожевенной, сельскохозяйственной и пищевой продукции на $15 млн.

2024-10-26T17:31+0500

2024-10-26T17:31+0500

2024-10-26T17:31+0500

узбекистан

пакистан

сотрудничество

бизнес-форум

выставка

сельское хозяйство

туризм

пищевая промышленность

информационные технологии

экспорт

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Делегация бизнесменов из Узбекистана во главе с руководством Торгово-промышленной палаты посетила пакистанские города Исламабад, Равалпинди и Карачи в Пакистане, сообщает ИА "Дунё".В ходе визита в городе Равалпинди был организован бизнес-форум с участием представителей деловых кругов, на котором стороны подписали торговые соглашения и меморандум о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой (ТПП) Узбекистана и городом Равалпинди.В рамках поездки также состоялся узбекско-пакистанский бизнес-форум, по итогам которого достигнуты важные договоренности о реализации совместных проектов и расширении взаимной торговли в сферах туризма, энергетики, химии, ювелирного дела и информационных технологий.Пакистанская сторона поблагодарила правительство Узбекистана за облегчение визового режима для граждан Пакистана, и отметила, что Исламабадская ТПП будет способствовать увеличению потока туристов между двумя странами, продвигая возможности паломнического туризма Самарканда, Бухары, Хивы и других древних городов.Узбекская сторона также провела переговоры с руководителями пакистанских компаний "Wah Nobel", "Nimir Group" и "Aziya Ariya" с целью обсуждения реализации совместных инвестиционных проектов, экспорта химической продукции, производимой в Узбекистане, в Пакистан.Кроме того, делегация республики провела встречи с представителями министерств и ведомств Пакистана, где обсудила перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Были достигнуты договоренности о расширении объемов экспорта производимых в Узбекистане минеральных удобрений.Также делегаты приняли участие в выставке "Texpo" в городе Карачи, где прошла демонстрация текстильной и кожевенно-обувной продукции Узбекистана.По итогам встреч, организованных дипломатическим представительством и ТПП Узбекистана, заключены торговые контракты на экспорт текстильной, кожевенной, сельскохозяйственной и пищевой продукции на $15 млн.

https://uz.sputniknews.ru/20241013/uzbekistan-i-oman-dogovorilis-realizovat-novye-proekty-46102938.html

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