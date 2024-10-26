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https://uz.sputniknews.ru/20241026/turizm-energetika-yuvelirnoe-delo-uzbekistan-pakistan-rasshiryayut-sotrudnichestva-46328310.html
Туризм, энергетика, ювелирное дело – Узбекистан и Пакистан расширяют сферы сотрудничества
Туризм, энергетика, ювелирное дело – Узбекистан и Пакистан расширяют сферы сотрудничества
Sputnik Узбекистан
Узбекские предприниматели посетили ряд пакистанских городов и провели переговоры с производителями и руководителями местных компаний. По итогам встреч заключены торговые контракты на экспорт текстильной, кожевенной, сельскохозяйственной и пищевой продукции на $15 млн.
2024-10-26T17:31+0500
2024-10-26T17:31+0500
узбекистан
пакистан
сотрудничество
бизнес-форум
выставка
сельское хозяйство
туризм
пищевая промышленность
информационные технологии
экспорт
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Делегация бизнесменов из Узбекистана во главе с руководством Торгово-промышленной палаты посетила пакистанские города Исламабад, Равалпинди и Карачи в Пакистане, сообщает ИА "Дунё".В ходе визита в городе Равалпинди был организован бизнес-форум с участием представителей деловых кругов, на котором стороны подписали торговые соглашения и меморандум о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой (ТПП) Узбекистана и городом Равалпинди.В рамках поездки также состоялся узбекско-пакистанский бизнес-форум, по итогам которого достигнуты важные договоренности о реализации совместных проектов и расширении взаимной торговли в сферах туризма, энергетики, химии, ювелирного дела и информационных технологий.Пакистанская сторона поблагодарила правительство Узбекистана за облегчение визового режима для граждан Пакистана, и отметила, что Исламабадская ТПП будет способствовать увеличению потока туристов между двумя странами, продвигая возможности паломнического туризма Самарканда, Бухары, Хивы и других древних городов.Узбекская сторона также провела переговоры с руководителями пакистанских компаний "Wah Nobel", "Nimir Group" и "Aziya Ariya" с целью обсуждения реализации совместных инвестиционных проектов, экспорта химической продукции, производимой в Узбекистане, в Пакистан.Кроме того, делегация республики провела встречи с представителями министерств и ведомств Пакистана, где обсудила перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Были достигнуты договоренности о расширении объемов экспорта производимых в Узбекистане минеральных удобрений.Также делегаты приняли участие в выставке "Texpo" в городе Карачи, где прошла демонстрация текстильной и кожевенно-обувной продукции Узбекистана.По итогам встреч, организованных дипломатическим представительством и ТПП Узбекистана, заключены торговые контракты на экспорт текстильной, кожевенной, сельскохозяйственной и пищевой продукции на $15 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20241013/uzbekistan-i-oman-dogovorilis-realizovat-novye-proekty-46102938.html
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делегация форум выставка туризм сельское хозяйство химия торговля бизнесмены контракт пищевая промышленность текстиль ит
делегация форум выставка туризм сельское хозяйство химия торговля бизнесмены контракт пищевая промышленность текстиль ит

Туризм, энергетика, ювелирное дело – Узбекистан и Пакистан расширяют сферы сотрудничества

17:31 26.10.2024
© МИВТ УзбекистанаФлаги Узбекистана и Пакистана
Флаги Узбекистана и Пакистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2024
© МИВТ Узбекистана
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Узбекские предприниматели посетили ряд пакистанских городов и провели переговоры с производителями и руководителями местных компаний. По итогам встреч заключены торговые контракты на экспорт текстильной, кожевенной, сельскохозяйственной и пищевой продукции на $15 млн.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Делегация бизнесменов из Узбекистана во главе с руководством Торгово-промышленной палаты посетила пакистанские города Исламабад, Равалпинди и Карачи в Пакистане, сообщает ИА "Дунё".
В ходе визита в городе Равалпинди был организован бизнес-форум с участием представителей деловых кругов, на котором стороны подписали торговые соглашения и меморандум о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой (ТПП) Узбекистана и городом Равалпинди.
© ИА "Дунё"Делегация бизнесменов из Узбекистана посетила Пакистан.
Делегация бизнесменов из Узбекистана посетила Пакистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2024
Делегация бизнесменов из Узбекистана посетила Пакистан.
© ИА "Дунё"
В рамках поездки также состоялся узбекско-пакистанский бизнес-форум, по итогам которого достигнуты важные договоренности о реализации совместных проектов и расширении взаимной торговли в сферах туризма, энергетики, химии, ювелирного дела и информационных технологий.
Пакистанская сторона поблагодарила правительство Узбекистана за облегчение визового режима для граждан Пакистана, и отметила, что Исламабадская ТПП будет способствовать увеличению потока туристов между двумя странами, продвигая возможности паломнического туризма Самарканда, Бухары, Хивы и других древних городов.
© ИА "Дунё"Делегация бизнесменов из Узбекистана посетила Пакистан.
Делегация бизнесменов из Узбекистана посетила Пакистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2024
Делегация бизнесменов из Узбекистана посетила Пакистан.
© ИА "Дунё"
Узбекская сторона также провела переговоры с руководителями пакистанских компаний "Wah Nobel", "Nimir Group" и "Aziya Ariya" с целью обсуждения реализации совместных инвестиционных проектов, экспорта химической продукции, производимой в Узбекистане, в Пакистан.
Кроме того, делегация республики провела встречи с представителями министерств и ведомств Пакистана, где обсудила перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Были достигнуты договоренности о расширении объемов экспорта производимых в Узбекистане минеральных удобрений.
© ИА "Дунё"Делегация бизнесменов из Узбекистана посетила Пакистан.
Делегация бизнесменов из Узбекистана посетила Пакистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2024
Делегация бизнесменов из Узбекистана посетила Пакистан.
© ИА "Дунё"
Также делегаты приняли участие в выставке "Texpo" в городе Карачи, где прошла демонстрация текстильной и кожевенно-обувной продукции Узбекистана.
По итогам встреч, организованных дипломатическим представительством и ТПП Узбекистана, заключены торговые контракты на экспорт текстильной, кожевенной, сельскохозяйственной и пищевой продукции на $15 млн.
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13 октября, 13:06
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