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https://uz.sputniknews.ru/20241027/mejdunarodnye-nablyudateli-mpa-sng-vedut-monitoring-golosovaniya-46331329.html
Международные наблюдатели от МПА СНГ ведут мониторинг голосования в Узбекистане
Международные наблюдатели от МПА СНГ ведут мониторинг голосования в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
В мониторинге голосования участвуют депутаты и сенаторы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также эксперты Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ.
2024-10-27T11:05+0500
2024-10-27T11:21+0500
парламентские выборы
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Группа международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ проводит мониторинг избирательного процесса на парламентских выборах в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В Узбекистане состоялось открытие голосования на выборах депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса. За ходом выборов наблюдает группа международных наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ.Координатор мониторинговой группы МПА СНГ, заместитель председателя Комитета Жогорку Кенеша Кыргызстана по бюджету, экономической и фискальной политике Талайбек Масабиров и Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий посетили избирательный участок № 0577 в здании 25-й общеобразовательной школы в Ташкенте.Наблюдатели засвидетельствовали, что все необходимые процедуры были проведены в полном объеме, голосование открылось по плану – в 8.00. Координатор группы и Генеральный секретарь побеседовали с членами комиссии и национальными наблюдателями.В мониторинге голосования участвуют депутаты и сенаторы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также эксперты Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ. Они работают на избирательных участках в Ташкенте и регионах, а также на зарубежных участках. Сведения, полученные наблюдателями в ходе мониторинга, будут учтены при подготовке заключения по итогам парламентских выборов в Узбекистане.
https://uz.sputniknews.ru/20241027/uzbekistan-golosovanie-parlament-vybory-46330675.html
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мпа снг парламент выборы голосование узбекистан
мпа снг парламент выборы голосование узбекистан

Международные наблюдатели от МПА СНГ ведут мониторинг голосования в Узбекистане

11:05 27.10.2024 (обновлено: 11:21 27.10.2024)
© SputnikМониторинг избирательного процесса проводит группа международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
Мониторинг избирательного процесса проводит группа международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2024
© Sputnik
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В мониторинге голосования участвуют депутаты и сенаторы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также эксперты Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Группа международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ проводит мониторинг избирательного процесса на парламентских выборах в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В Узбекистане состоялось открытие голосования на выборах депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса. За ходом выборов наблюдает группа международных наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Координатор мониторинговой группы МПА СНГ, заместитель председателя Комитета Жогорку Кенеша Кыргызстана по бюджету, экономической и фискальной политике Талайбек Масабиров и Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий посетили избирательный участок № 0577 в здании 25-й общеобразовательной школы в Ташкенте.
© МПА СНГМПА СНГ проводит мониторинг избирательного процесса на парламентских выборах в Узбекистане.
МПА СНГ проводит мониторинг избирательного процесса на парламентских выборах в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2024
МПА СНГ проводит мониторинг избирательного процесса на парламентских выборах в Узбекистане.
© МПА СНГ
Наблюдатели засвидетельствовали, что все необходимые процедуры были проведены в полном объеме, голосование открылось по плану – в 8.00. Координатор группы и Генеральный секретарь побеседовали с членами комиссии и национальными наблюдателями.
© МПА СНГМПА СНГ проводит мониторинг избирательного процесса на парламентских выборах в Узбекистане.
МПА СНГ проводит мониторинг избирательного процесса на парламентских выборах в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2024
МПА СНГ проводит мониторинг избирательного процесса на парламентских выборах в Узбекистане.
© МПА СНГ
В мониторинге голосования участвуют депутаты и сенаторы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также эксперты Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ. Они работают на избирательных участках в Ташкенте и регионах, а также на зарубежных участках.
Сведения, полученные наблюдателями в ходе мониторинга, будут учтены при подготовке заключения по итогам парламентских выборов в Узбекистане.
Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана в посольстве Узбекистана в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2024
В Узбекистане началось голосование на парламентских выборах
09:52
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