https://uz.sputniknews.ru/20241027/mejdunarodnye-nablyudateli-mpa-sng-vedut-monitoring-golosovaniya-46331329.html

Международные наблюдатели от МПА СНГ ведут мониторинг голосования в Узбекистане

Международные наблюдатели от МПА СНГ ведут мониторинг голосования в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

В мониторинге голосования участвуют депутаты и сенаторы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также эксперты Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ.

2024-10-27T11:05+0500

2024-10-27T11:05+0500

2024-10-27T11:21+0500

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Группа международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ проводит мониторинг избирательного процесса на парламентских выборах в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В Узбекистане состоялось открытие голосования на выборах депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса. За ходом выборов наблюдает группа международных наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ.Координатор мониторинговой группы МПА СНГ, заместитель председателя Комитета Жогорку Кенеша Кыргызстана по бюджету, экономической и фискальной политике Талайбек Масабиров и Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий посетили избирательный участок № 0577 в здании 25-й общеобразовательной школы в Ташкенте.Наблюдатели засвидетельствовали, что все необходимые процедуры были проведены в полном объеме, голосование открылось по плану – в 8.00. Координатор группы и Генеральный секретарь побеседовали с членами комиссии и национальными наблюдателями.В мониторинге голосования участвуют депутаты и сенаторы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также эксперты Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ. Они работают на избирательных участках в Ташкенте и регионах, а также на зарубежных участках. Сведения, полученные наблюдателями в ходе мониторинга, будут учтены при подготовке заключения по итогам парламентских выборов в Узбекистане.

https://uz.sputniknews.ru/20241027/uzbekistan-golosovanie-parlament-vybory-46330675.html

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