https://uz.sputniknews.ru/20241027/palestina-predlojenie-rossii-rasshirit-blijnevostochniy-kvartet-46335301.html
В Палестине поддерживают инициативу России расширить "ближневосточный квартет"
В Палестине поддерживают инициативу России расширить "ближневосточный квартет"
Sputnik Узбекистан
Советник президента Палестины считает, что расширение "квартета" подорвет претензии США на монопольную роль посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта
2024-10-27T14:30+0500
2024-10-27T14:30+0500
2024-10-27T14:31+0500
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Палестинское руководство всецело поддерживает предложение президента России Владимира Путина о расширении "ближневосточного квартета", сообщил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш.Советник палестинского лидера отметил, что расширение "квартета" подорвет претензии США на монопольную роль посредника в урегулировании палестино-израильского конфликтаРанее Путин предложил восстановить и расширить работу ближневосточного "квартета" для урегулирования палестино-израильского конфликта. В состав активного в прошлом, но бездействующего ныне объединения посредников входят ЕС, Россия, США и ООН.
https://uz.sputniknews.ru/20241024/chto-zayavil-putin-na-zasedanii-autrichbriks-46293616.html
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брикс путин россия палестина квартет оон сша
В Палестине поддерживают инициативу России расширить "ближневосточный квартет"
14:30 27.10.2024 (обновлено: 14:31 27.10.2024)
Советник президента Палестины считает, что расширение "квартета" подорвет претензии США на монопольную роль посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik.
Палестинское руководство всецело поддерживает предложение президента России Владимира Путина о расширении "ближневосточного квартета", сообщил РИА Новости
советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш.
"Мы всем сердцем поддерживаем предложение президента Путина о расширении "квартета", поскольку это укрепило бы его роль в стремлении к полному и всеобъемлющему миру в регионе путем прекращения израильской оккупации земель Государства Палестина и провозглашения независимости этого государства", — сказал аль-Хабаш на площадке XVI саммита БРИКС в Казани.
Советник палестинского лидера отметил, что расширение "квартета" подорвет претензии США на монопольную роль посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта
"Необходимо восстановить баланс в политическом процессе за счет уменьшения американской исключительности и вступления в него других стран", — добавил он.
Ранее Путин предложил восстановить и расширить работу ближневосточного "квартета" для урегулирования палестино-израильского конфликта. В состав активного в прошлом, но бездействующего ныне объединения посредников входят ЕС, Россия, США и ООН.