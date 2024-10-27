В Палестине поддерживают инициативу России расширить "ближневосточный квартет"

"Мы всем сердцем поддерживаем предложение президента Путина о расширении "квартета", поскольку это укрепило бы его роль в стремлении к полному и всеобъемлющему миру в регионе путем прекращения израильской оккупации земель Государства Палестина и провозглашения независимости этого государства", — сказал аль-Хабаш на площадке XVI саммита БРИКС в Казани.