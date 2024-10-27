https://uz.sputniknews.ru/20241027/shavkat-mirziyoev-progolosoval-na-parlamentskix-vyborax-46332513.html

Шавкат Мирзиёев проголосовал на парламентских выборах

Шавкат Мирзиёев проголосовал на парламентских выборах

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана принял участие в процессе голосования на парламентских выборах.

2024-10-27T11:55+0500

2024-10-27T11:55+0500

2024-10-27T12:05+0500

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

парламентские выборы

голосование

общество

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с членами семьи посетил избирательный участок №59 Мирзо-Улугбекского района столицы и принял участие в голосовании.Статья 128 Конституции Узбекистана гласит, что граждане имеют право избирать и быть избранными в представительные органы государственной власти. Право голоса, равенство и свобода волеизъявления гарантированы законом.В выборах участвуют пять партий: Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия "Миллий тикланиш", Экологическая партия, Народно-демократическая партия и Социал-демократическая партия "Адолат".Это важное событие проходит в условиях возросшей общественно-политической активности в нашей стране, под лозунгом "Мой выбор - процветающая Родина".Впервые в истории Узбекистана выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса проводятся на основе мажоритарно-пропорциональной, то есть смешанной избирательной системы. 75 депутатов избираются непосредственно по мажоритарной системе, то есть путем голосования избирателей за предпочитаемых ими кандидатов, а остальные 75 - по пропорциональной системе, когда голоса отдаются за политические партии.Глава государства побеседовал с гражданами, пришедшими на избирательный участок. Выразил им благодарность за активное участие в выборах с чувством сопричастности к судьбе родной страны и своего района.Голосование по выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и местные Кенгаши пройдет с 08:00 до 20:00.

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