https://uz.sputniknews.ru/20241027/shavkat-mirziyoev-progolosoval-na-parlamentskix-vyborax-46332513.html
Шавкат Мирзиёев проголосовал на парламентских выборах
Шавкат Мирзиёев проголосовал на парламентских выборах
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана принял участие в процессе голосования на парламентских выборах.
2024-10-27T11:55+0500
2024-10-27T11:55+0500
2024-10-27T12:05+0500
шавкат мирзиёев
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парламентские выборы
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с членами семьи посетил избирательный участок №59 Мирзо-Улугбекского района столицы и принял участие в голосовании.Статья 128 Конституции Узбекистана гласит, что граждане имеют право избирать и быть избранными в представительные органы государственной власти. Право голоса, равенство и свобода волеизъявления гарантированы законом.В выборах участвуют пять партий: Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия "Миллий тикланиш", Экологическая партия, Народно-демократическая партия и Социал-демократическая партия "Адолат".Это важное событие проходит в условиях возросшей общественно-политической активности в нашей стране, под лозунгом "Мой выбор - процветающая Родина".Впервые в истории Узбекистана выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса проводятся на основе мажоритарно-пропорциональной, то есть смешанной избирательной системы. 75 депутатов избираются непосредственно по мажоритарной системе, то есть путем голосования избирателей за предпочитаемых ими кандидатов, а остальные 75 - по пропорциональной системе, когда голоса отдаются за политические партии.Глава государства побеседовал с гражданами, пришедшими на избирательный участок. Выразил им благодарность за активное участие в выборах с чувством сопричастности к судьбе родной страны и своего района.Голосование по выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и местные Кенгаши пройдет с 08:00 до 20:00.
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мирзиёев голосование выборы
мирзиёев голосование выборы
Шавкат Мирзиёев проголосовал на парламентских выборах
11:55 27.10.2024 (обновлено: 12:05 27.10.2024)
Президент Узбекистана принял участие в процессе голосования на парламентских выборах.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с членами семьи посетил избирательный участок №59 Мирзо-Улугбекского района столицы и принял участие в голосовании.
Статья 128 Конституции Узбекистана гласит, что граждане имеют право избирать и быть избранными в представительные органы государственной власти. Право голоса, равенство и свобода волеизъявления гарантированы законом.
В выборах участвуют пять партий: Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия "Миллий тикланиш", Экологическая партия, Народно-демократическая партия и Социал-демократическая партия "Адолат".
Это важное событие проходит в условиях возросшей общественно-политической активности в нашей стране, под лозунгом "Мой выбор - процветающая Родина".
Впервые в истории Узбекистана выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса проводятся на основе мажоритарно-пропорциональной, то есть смешанной избирательной системы. 75 депутатов избираются непосредственно по мажоритарной системе, то есть путем голосования избирателей за предпочитаемых ими кандидатов, а остальные 75 - по пропорциональной системе, когда голоса отдаются за политические партии.
Глава государства побеседовал с гражданами, пришедшими на избирательный участок. Выразил им благодарность за активное участие в выборах с чувством сопричастности к судьбе родной страны и своего района.
Голосование по выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и местные Кенгаши пройдет с 08:00 до 20:00.