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https://uz.sputniknews.ru/20241028/eco-uchastie-innoprom-tashkent-46350573.html
Страны ОЭС могут принять участие на Иннопроме в Ташкенте
Страны ОЭС могут принять участие на Иннопроме в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Узбекистан и ОЭС активно расширяют сотрудничество в сфере торговли и промышленности
2024-10-28T16:41+0500
2024-10-28T16:41+0500
узбекистан
оэс
сотрудничество
политика
"иннопром"
лазиз кудратов
торговля
соглашение
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Государства-члены Организации экономического сотрудничества планируют принять участие на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая пройдет в апреле 2025 года в Ташкенте. Перспективы такого участия рассмотрели министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан, сообщает пресс-служба МИПТ РУз. На встрече стороны также обсудили расширение тесного взаимодействия между Узбекистаном и Организацией. В частности, Асад Маджид Хан отметил, что поддержит такие совместные проекты, как Соглашение ОЭС по упрощению процедур торговли и Концепция создания Центра торговли, инвестиций и инноваций в рамках Организации экономического сотрудничества. Сейчас они находятся на стадии согласования у стран ОЭС.
https://uz.sputniknews.ru/20240704/eaeu-eco-sotrudnichestvo-dialog-44677141.html
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узбекистан оэс международная промышленная выставка иннопром центральная азия ташкент сотрудничество
узбекистан оэс международная промышленная выставка иннопром центральная азия ташкент сотрудничество

Страны ОЭС могут принять участие на Иннопроме в Ташкенте

16:41 28.10.2024
© Sputnik / Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром"
Международная промышленная выставка Иннопром - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2024
© Sputnik / Кирилл Зыков
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Узбекистан и ОЭС активно расширяют сотрудничество в сфере торговли и промышленности.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Государства-члены Организации экономического сотрудничества планируют принять участие на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая пройдет в апреле 2025 года в Ташкенте.
Перспективы такого участия рассмотрели министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан, сообщает пресс-служба МИПТ РУз.
На встрече стороны также обсудили расширение тесного взаимодействия между Узбекистаном и Организацией.
В частности,
за последние 5 лет торговый оборот Узбекистана со странами ОЭС вырос на 37% и в 2023 году составил $12,3 млрд;
с начала 2024 года создано свыше 900 предприятий с участием капитала членов ОЭС;
за прошедшие три года страны ОЭС инвестировали в экономику Узбекистана более $5 млрд.
Асад Маджид Хан отметил, что поддержит такие совместные проекты, как Соглашение ОЭС по упрощению процедур торговли и Концепция создания Центра торговли, инвестиций и инноваций в рамках Организации экономического сотрудничества. Сейчас они находятся на стадии согласования у стран ОЭС.
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