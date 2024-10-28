https://uz.sputniknews.ru/20241028/eco-uchastie-innoprom-tashkent-46350573.html

Страны ОЭС могут принять участие на Иннопроме в Ташкенте

Страны ОЭС могут принять участие на Иннопроме в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Узбекистан и ОЭС активно расширяют сотрудничество в сфере торговли и промышленности

2024-10-28T16:41+0500

2024-10-28T16:41+0500

2024-10-28T16:41+0500

узбекистан

оэс

сотрудничество

политика

"иннопром"

лазиз кудратов

торговля

соглашение

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Государства-члены Организации экономического сотрудничества планируют принять участие на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая пройдет в апреле 2025 года в Ташкенте. Перспективы такого участия рассмотрели министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан, сообщает пресс-служба МИПТ РУз. На встрече стороны также обсудили расширение тесного взаимодействия между Узбекистаном и Организацией. В частности, Асад Маджид Хан отметил, что поддержит такие совместные проекты, как Соглашение ОЭС по упрощению процедур торговли и Концепция создания Центра торговли, инвестиций и инноваций в рамках Организации экономического сотрудничества. Сейчас они находятся на стадии согласования у стран ОЭС.

https://uz.sputniknews.ru/20240704/eaeu-eco-sotrudnichestvo-dialog-44677141.html

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