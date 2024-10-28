https://uz.sputniknews.ru/20241028/v-rossii-vpervye-proydet-istoricheskaya-olimpiada-dlya-inostrantsev-46352127.html
В России впервые пройдет Историческая олимпиада для иностранцев
В России впервые пройдет Историческая олимпиада для иностранцев
Sputnik Узбекистан
Пятьсот участников из разных стран соберутся, чтобы вспомнить важные даты и события Первой Мировой войны. Этапы Олимпиады организуют в различных форматах: викторины, дискуссии, исторические квесты
2024-10-28T19:53+0500
2024-10-28T19:53+0500
2024-10-28T19:53+0500
общество
история
россия
олимпиада
иностранные граждане
санкт-петербург
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В России состоится первая Историческая олимпиада для иностранных граждан, сообщает Русский дом в Ташкенте.Историческая олимпиада направлена на поддержание и повышение интереса иностранных граждан к изучению истории России, русского языка как иностранного, знакомство с культурными ценностями страны и ее многовековой историей.Тематика Олимпиады — Первая мировая война.Участниками Исторической олимпиады могут стать иностранные граждане в возрасте от 16 до 30 лет, проживающие за пределами РФ, со знанием русского языка не ниже уровня А2 (базовый уровень). В рамках подготовки к Исторической олимпиаде в онлайн формате пройдет курс из десяти тематических лекций, чтобы все участники могли получить достаточно информации.Олимпиаду проведут в командном формате (команды по пять человек), по итогам интеллектуальных состязаний четырем командам и их наставникам предоставят возможность приехать в Санкт-Петербург для участия в финале.
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россия история олимпиада иностранные граждане
россия история олимпиада иностранные граждане
В России впервые пройдет Историческая олимпиада для иностранцев
Пятьсот участников из разных стран соберутся, чтобы вспомнить важные даты и события Первой мировой войны. Этапы Олимпиады организуют в различных форматах: викторины, дискуссии, исторические квесты.
В России состоится первая Историческая олимпиада для иностранных граждан, сообщает
Русский дом в Ташкенте.
"Глазовский государственный инженерно-педагогический университет им. В. Г. Короленко" совместно с Фондом поддержки гуманитарных наук "Моя История" проводит Олимпиаду по истории России среди иностранных граждан”, — говорится в сообщении.
Историческая олимпиада направлена на поддержание и повышение интереса иностранных граждан к изучению истории России, русского языка как иностранного, знакомство с культурными ценностями страны и ее многовековой историей.
Тематика Олимпиады — Первая мировая война.
“С 14 октября по 29 ноября 2024 года 500 участников из разных стран соберутся, чтобы вспомнить важные даты и события этого периода. Этапы Олимпиады разработаны в различных форматах: викторины, дискуссии, исторические квесты и др.”, — сообщается на официальном сайте мероприятия.
Участниками Исторической олимпиады могут стать иностранные граждане в возрасте от 16 до 30 лет, проживающие за пределами РФ, со знанием русского языка не ниже уровня А2 (базовый уровень). В рамках подготовки к Исторической олимпиаде в онлайн формате пройдет курс из десяти тематических лекций, чтобы все участники могли получить достаточно информации.
Олимпиаду проведут в командном формате (команды по пять человек), по итогам интеллектуальных состязаний четырем командам и их наставникам предоставят возможность приехать в Санкт-Петербург для участия в финале.