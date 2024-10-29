https://uz.sputniknews.ru/20241029/kazaxstan-podderjivaet-jelanie-mongolii-zaklyuchit-soglashenie-o-svobodnoy-torgovle-s-eaes-46371489.html

Казахстан поддерживает желание Монголии заключить соглашение о свободной торговле с ЕАЭС

Казахстан поддерживает желание Монголии заключить соглашение о свободной торговле с ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Сотрудничество в рамках Союза также позволит диверсифицировать экономические и политические связи Монголии и Узбекистана

2024-10-29T14:29+0500

2024-10-29T14:29+0500

2024-10-29T14:43+0500

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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Власти Казахстана поддерживают желание Монголии достичь соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Об этом заявил в Улан-Баторе президент РК Касым-Жомарт Токаев.Заключение Монголией соглашения о свободной торговле с ЕАЭС также позволит укрепить экономические связи Монголии и Узбекистана. Обе страны намерены наращивать взаимодействие и в ближайшие годы увеличить товарооборот в 5-10 раз прежде всего за счет расширения номенклатуры и объемов поставок востребованной продукции.В настоящее время Узбекистан и Монголия выступают в роли наблюдателей при ЕАЭС, что дает большой потенциал развитию партнерства по многим направлениям. Например, в ЕАЭС существует соглашение о создании зон свободной торговли, благодаря которому страны Союза и партнеры внешнего рынка внедряют удобные транспортно-логистические решения.По мнению экспертов, несмотря на то, что обе страны сегодня не являются полноправными членами Союза, они все равно могут участвовать в реализации совместных проектов, поскольку занимают важное геостратегическое положение между Россией и Китаем.

https://uz.sputniknews.ru/20240627/eaeu-otnosheniya-uzbekistan-monogoliya-44557739.html

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