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https://uz.sputniknews.ru/20241029/kazaxstan-podderjivaet-jelanie-mongolii-zaklyuchit-soglashenie-o-svobodnoy-torgovle-s-eaes-46371489.html
Казахстан поддерживает желание Монголии заключить соглашение о свободной торговле с ЕАЭС
Казахстан поддерживает желание Монголии заключить соглашение о свободной торговле с ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Сотрудничество в рамках Союза также позволит диверсифицировать экономические и политические связи Монголии и Узбекистана
2024-10-29T14:29+0500
2024-10-29T14:43+0500
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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Власти Казахстана поддерживают желание Монголии достичь соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Об этом заявил в Улан-Баторе президент РК Касым-Жомарт Токаев.Заключение Монголией соглашения о свободной торговле с ЕАЭС также позволит укрепить экономические связи Монголии и Узбекистана. Обе страны намерены наращивать взаимодействие и в ближайшие годы увеличить товарооборот в 5-10 раз прежде всего за счет расширения номенклатуры и объемов поставок востребованной продукции.В настоящее время Узбекистан и Монголия выступают в роли наблюдателей при ЕАЭС, что дает большой потенциал развитию партнерства по многим направлениям. Например, в ЕАЭС существует соглашение о создании зон свободной торговли, благодаря которому страны Союза и партнеры внешнего рынка внедряют удобные транспортно-логистические решения.По мнению экспертов, несмотря на то, что обе страны сегодня не являются полноправными членами Союза, они все равно могут участвовать в реализации совместных проектов, поскольку занимают важное геостратегическое положение между Россией и Китаем.
https://uz.sputniknews.ru/20240627/eaeu-otnosheniya-uzbekistan-monogoliya-44557739.html
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казахстан монголия еаэс узбекистан

Казахстан поддерживает желание Монголии заключить соглашение о свободной торговле с ЕАЭС

14:29 29.10.2024 (обновлено: 14:43 29.10.2024)
© Пресс-служба президента КазахстанаКасым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хурэлсух провели брифинг для представителей СМИ
Касым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хурэлсух провели брифинг для представителей СМИ - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.10.2024
© Пресс-служба президента Казахстана
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Сотрудничество в рамках Союза также позволит диверсифицировать экономические и политические связи Монголии и Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Власти Казахстана поддерживают желание Монголии достичь соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Об этом заявил в Улан-Баторе президент РК Касым-Жомарт Токаев.
"Мы привержены дальнейшему развитию двусторонних и многосторонних связей. В данном контексте Казахстан поддерживает намерение Монголии заключить соглашение о свободной торговле с ЕАЭС", — сказал казахстанский лидер в ходе госвизита в Улан-Батор.
Заключение Монголией соглашения о свободной торговле с ЕАЭС также позволит укрепить экономические связи Монголии и Узбекистана. Обе страны намерены наращивать взаимодействие и в ближайшие годы увеличить товарооборот в 5-10 раз прежде всего за счет расширения номенклатуры и объемов поставок востребованной продукции.
В настоящее время Узбекистан и Монголия выступают в роли наблюдателей при ЕАЭС, что дает большой потенциал развитию партнерства по многим направлениям. Например, в ЕАЭС существует соглашение о создании зон свободной торговли, благодаря которому страны Союза и партнеры внешнего рынка внедряют удобные транспортно-логистические решения.
По мнению экспертов, несмотря на то, что обе страны сегодня не являются полноправными членами Союза, они все равно могут участвовать в реализации совместных проектов, поскольку занимают важное геостратегическое положение между Россией и Китаем.
"Участие Узбекистана и Монголии в качестве наблюдателей при ЕАЭС предоставляет им доступ к общему рынку с населением более 180 млн человек. Унификация таможенных тарифов и правил Союза также может способствовать упрощению логистики и торговли между двумя странами и гармонизации транспортно-логистических коридоров ЕАЭС с другими региональными инициативами", — считает научный руководитель Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.
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