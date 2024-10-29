Казахстан поддерживает желание Монголии заключить соглашение о свободной торговле с ЕАЭС
14:29 29.10.2024 (обновлено: 14:43 29.10.2024)
© Пресс-служба президента КазахстанаКасым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хурэлсух провели брифинг для представителей СМИ
© Пресс-служба президента Казахстана
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Сотрудничество в рамках Союза также позволит диверсифицировать экономические и политические связи Монголии и Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Власти Казахстана поддерживают желание Монголии достичь соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Об этом заявил в Улан-Баторе президент РК Касым-Жомарт Токаев.
"Мы привержены дальнейшему развитию двусторонних и многосторонних связей. В данном контексте Казахстан поддерживает намерение Монголии заключить соглашение о свободной торговле с ЕАЭС", — сказал казахстанский лидер в ходе госвизита в Улан-Батор.
Заключение Монголией соглашения о свободной торговле с ЕАЭС также позволит укрепить экономические связи Монголии и Узбекистана. Обе страны намерены наращивать взаимодействие и в ближайшие годы увеличить товарооборот в 5-10 раз прежде всего за счет расширения номенклатуры и объемов поставок востребованной продукции.
В настоящее время Узбекистан и Монголия выступают в роли наблюдателей при ЕАЭС, что дает большой потенциал развитию партнерства по многим направлениям. Например, в ЕАЭС существует соглашение о создании зон свободной торговли, благодаря которому страны Союза и партнеры внешнего рынка внедряют удобные транспортно-логистические решения.
По мнению экспертов, несмотря на то, что обе страны сегодня не являются полноправными членами Союза, они все равно могут участвовать в реализации совместных проектов, поскольку занимают важное геостратегическое положение между Россией и Китаем.
"Участие Узбекистана и Монголии в качестве наблюдателей при ЕАЭС предоставляет им доступ к общему рынку с населением более 180 млн человек. Унификация таможенных тарифов и правил Союза также может способствовать упрощению логистики и торговли между двумя странами и гармонизации транспортно-логистических коридоров ЕАЭС с другими региональными инициативами", — считает научный руководитель Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.