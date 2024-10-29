https://uz.sputniknews.ru/20241029/mediagruppa-rossiya-segodnya-laureat-prestijnoy-premii-46368173.html

Медиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом престижной премии

Медиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом престижной премии

Sputnik Узбекистан

Проект медиагруппы и иммерсивный фильм стали лауреатами X Всероссийской премии "За верность науке-2024” в двух в номинациях. Данную премию присуждают с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки

2024-10-29T13:23+0500

2024-10-29T13:23+0500

2024-10-29T14:19+0500

наука

россия

миа "россия сегодня"

дмитрий киселев

премия

мгу имени м.в. ломоносова

проект

фильм

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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Проект медиагруппы "Россия сегодня" "Российские инновации — России и миру" и иммерсивный фильм "Технологии победы. Т-34" стали лауреатами X Всероссийской премии "За верность науке-2024" в номинациях "Российская наука — миру" и "Работа с опытом: защита исторической правды".Церемония награждения прошла на площадке Московского концертного зала "Зарядье".Проект "Российские инновации — России и миру" призван популяризировать передовые исследования и разработки ученых РФ. По словам его авторов, российские исследователи сегодня вносят неоценимый вклад в развитие современной науки.Фильм "Технологии победы. Т-34" демонстрирует ключевую роль профессии инженера-конструктора в формировании обороноспособности страны на примере создания легендарного танка Т-34. Голос рассказчика в фильме принадлежит генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву.Он уточнил, что в фильме речь идет о создании опытных образцов, войсковых испытаниях, освоении серийного (поточно-конвейерного) производства, внедрении новых технологических процессов, привлечении отраслевой и академической науки, модернизации и совершенствовании знаменитой тридцатьчетверки.Для справки: премию "За верность науке" присуждают с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. Начиная с 2022 года премия проводится в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. Ее организатором выступает Министерство образования РФ, партнерами — Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ имени М. В. Ломоносова. Поддержку премии оказывает благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".

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