Медиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом престижной премии
13:23 29.10.2024 (обновлено: 14:19 29.10.2024)
© SputnikМедиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом премии "За верность науке"
© Sputnik
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Проект медиагруппы и иммерсивный фильм стали лауреатами X Всероссийской премии "За верность науке-2024” в двух в номинациях. Данную премию присуждают с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки.
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Проект медиагруппы "Россия сегодня" "Российские инновации — России и миру" и иммерсивный фильм "Технологии победы. Т-34" стали лауреатами X Всероссийской премии "За верность науке-2024" в номинациях "Российская наука — миру" и "Работа с опытом: защита исторической правды".
Церемония награждения прошла на площадке Московского концертного зала "Зарядье".
Проект "Российские инновации — России и миру" призван популяризировать передовые исследования и разработки ученых РФ. По словам его авторов, российские исследователи сегодня вносят неоценимый вклад в развитие современной науки.
"Наш новый проект "Российские инновации — России и миру" адресован самому широкому кругу читателей и позволяет погружаться в новейшие российские инновационные решения и отечественные прорывные исследования самых разнообразных научных областей. Материалы выходят на Sputnik и РИА Новости более чем на 30-ти языках мира. Отменить российскую науку невозможно. Она вне политики", — рассказал руководитель проекта "Российские инновации", замначальника Управления проектов в области образования медиагруппы Геннадий Клюшкин.
Фильм "Технологии победы. Т-34" демонстрирует ключевую роль профессии инженера-конструктора в формировании обороноспособности страны на примере создания легендарного танка Т-34. Голос рассказчика в фильме принадлежит генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву.
"Для создания фильма творческая группа РИА Новости изучила сотни архивных документов и научно-исследовательских работ, чтобы восстановить путь создания легендарного танка Т-34 от идеи и первого чертежа до серийного выпуска модификации Т-34-85", — рассказал руководитель проекта Артем Буфтяк.
Он уточнил, что в фильме речь идет о создании опытных образцов, войсковых испытаниях, освоении серийного (поточно-конвейерного) производства, внедрении новых технологических процессов, привлечении отраслевой и академической науки, модернизации и совершенствовании знаменитой тридцатьчетверки.
"Использование формата 360 позволило полностью погрузить зрителя в события иммерсивного документального фильма и перенести в конструкторские бюро, на военные полигоны и в цеха легендарных уральских заводов", — добавил Буфтяк.
Для справки: премию "За верность науке" присуждают с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. Начиная с 2022 года премия проводится в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. Ее организатором выступает Министерство образования РФ, партнерами — Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ имени М. В. Ломоносова. Поддержку премии оказывает благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".