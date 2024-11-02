https://uz.sputniknews.ru/20241102/uzbekskie-dzyudoisty-zavoevali-22-medali-mejdunarodnom-turnire-kazaxstan--46432089.html

Узбекские дзюдоисты завоевали 22 медали на международном турнире в Казахстане – их имена

Узбекские дзюдоисты завоевали 22 медали на международном турнире в Казахстане – их имена

Sputnik Узбекистан

Узбекские спортсмены на молодежном турнире по дзюдо в Темиртау заняли первое место в общекомандном зачете.

2024-11-02T13:19+0500

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узбекистан

казахстан

спорт

фотолента

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Дзюдоисты из Узбекистана стали первыми в абсолютном зачете на турнире в Казахстане с 22 медалями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Узбекистана.С 28 октября по 1 ноября в казахстанском городе Темиртау прошел международный юниорский турнир.Помимо хозяев, за медали в соревнованиях боролись около 800 дзюдоистов из стран Центральной Азии и Российской Федерации. Среди всех участников успешно выступили юниоры из Узбекистана под руководством Тахира Файзиева.Узбекские дзюдоисты, вышедшие на пьедестал почета в Темиртау:Золотые медалисты-40 кг: Алина Колючева -48 кг: Махфира Розибаева -52 кг: Зухра Алимова-63 кг: Дурдона Турсунова -70 кг: Интизор Узогбоева+70 кг: Умида Нигматова -55 кг: Хушнуд Бурханов -66 кг: Санжар Ашуров -73 кг: Самандар Суннатов -81 кг: Ином Бахадиров -90 кг: Мусурмон АхроровСеребряные медалисты-48 кг: Наргиза Дусмаматова -52 кг: Нигина Умрзакова -63 кг: Фарангиз Худойберганова -50 кг: Хушнуд Султанов -60 кг: Дилшод Каримов -81 кг: Мустафа Шермахматов +90 кг: Мунисбек Садиков Бронзовые медалисты-44 кг: Динара Гасанова -57 кг: Шахризабану Султонова -63 кг: Зухра Умарова -70 кг: Севинч Расулова

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