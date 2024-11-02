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https://uz.sputniknews.ru/20241102/uzbekskie-dzyudoisty-zavoevali-22-medali-mejdunarodnom-turnire-kazaxstan--46432089.html
Узбекские дзюдоисты завоевали 22 медали на международном турнире в Казахстане – их имена
Узбекские дзюдоисты завоевали 22 медали на международном турнире в Казахстане – их имена
Sputnik Узбекистан
Узбекские спортсмены на молодежном турнире по дзюдо в Темиртау заняли первое место в общекомандном зачете.
2024-11-02T13:19+0500
2024-11-02T13:28+0500
узбекистан
казахстан
спорт
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Дзюдоисты из Узбекистана стали первыми в абсолютном зачете на турнире в Казахстане с 22 медалями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Узбекистана.С 28 октября по 1 ноября в казахстанском городе Темиртау прошел международный юниорский турнир.Помимо хозяев, за медали в соревнованиях боролись около 800 дзюдоистов из стран Центральной Азии и Российской Федерации. Среди всех участников успешно выступили юниоры из Узбекистана под руководством Тахира Файзиева.Узбекские дзюдоисты, вышедшие на пьедестал почета в Темиртау:Золотые медалисты-40 кг: Алина Колючева -48 кг: Махфира Розибаева -52 кг: Зухра Алимова-63 кг: Дурдона Турсунова -70 кг: Интизор Узогбоева+70 кг: Умида Нигматова -55 кг: Хушнуд Бурханов -66 кг: Санжар Ашуров -73 кг: Самандар Суннатов -81 кг: Ином Бахадиров -90 кг: Мусурмон АхроровСеребряные медалисты-48 кг: Наргиза Дусмаматова -52 кг: Нигина Умрзакова -63 кг: Фарангиз Худойберганова -50 кг: Хушнуд Султанов -60 кг: Дилшод Каримов -81 кг: Мустафа Шермахматов +90 кг: Мунисбек Садиков Бронзовые медалисты-44 кг: Динара Гасанова -57 кг: Шахризабану Султонова -63 кг: Зухра Умарова -70 кг: Севинч Расулова
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дзюдо молодежный турнир
дзюдо молодежный турнир

Узбекские дзюдоисты завоевали 22 медали на международном турнире в Казахстане – их имена

13:19 02.11.2024 (обновлено: 13:28 02.11.2024)
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Узбекские спортсмены на молодежном турнире по дзюдо в Темиртау заняли первое место в общекомандном зачете.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Дзюдоисты из Узбекистана стали первыми в абсолютном зачете на турнире в Казахстане с 22 медалями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Узбекистана.

С 28 октября по 1 ноября в казахстанском городе Темиртау прошел международный юниорский турнир.
Помимо хозяев, за медали в соревнованиях боролись около 800 дзюдоистов из стран Центральной Азии и Российской Федерации. Среди всех участников успешно выступили юниоры из Узбекистана под руководством Тахира Файзиева.
"По итогам соревнований наши дзюдоисты завоевали 11 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые медали, всего 22 медали. Казахстанские дзюдоисты заняли второе место", – говорится в сообщении ведомства.
Узбекские дзюдоисты, вышедшие на пьедестал почета в Темиртау:

Золотые медалисты

-40 кг: Алина Колючева
-48 кг: Махфира Розибаева
-52 кг: Зухра Алимова
-63 кг: Дурдона Турсунова
-70 кг: Интизор Узогбоева
+70 кг: Умида Нигматова
-55 кг: Хушнуд Бурханов
-66 кг: Санжар Ашуров
-73 кг: Самандар Суннатов
-81 кг: Ином Бахадиров
-90 кг: Мусурмон Ахроров
Серебряные медалисты

-48 кг: Наргиза Дусмаматова
-52 кг: Нигина Умрзакова
-63 кг: Фарангиз Худойберганова
-50 кг: Хушнуд Султанов
-60 кг: Дилшод Каримов
-81 кг: Мустафа Шермахматов
+90 кг: Мунисбек Садиков

Бронзовые медалисты

-44 кг: Динара Гасанова
-57 кг: Шахризабану Султонова
-63 кг: Зухра Умарова
-70 кг: Севинч Расулова
© Минспорта РУз.Узбекские дзюдоисты завоевали 1 место общекомандном зачете на турнире в Казахстане.
Узбекские дзюдоисты завоевали 1 место общекомандном зачете на турнире в Казахстане. - Sputnik Узбекистан
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© Минспорта РУз.
Узбекские дзюдоисты завоевали 1 место общекомандном зачете на турнире в Казахстане.
© Минспорта РУз.Узбекские дзюдоисты завоевали 1 место общекомандном зачете на турнире в Казахстане.
Узбекские дзюдоисты завоевали 1 место общекомандном зачете на турнире в Казахстане. - Sputnik Узбекистан
2/5
© Минспорта РУз.
Узбекские дзюдоисты завоевали 1 место общекомандном зачете на турнире в Казахстане.
© Минспорта РУз.Узбекские дзюдоисты завоевали 1 место общекомандном зачете на турнире в Казахстане.
Узбекские дзюдоисты завоевали 1 место общекомандном зачете на турнире в Казахстане. - Sputnik Узбекистан
3/5
© Минспорта РУз.
Узбекские дзюдоисты завоевали 1 место общекомандном зачете на турнире в Казахстане.
© Минспорта РУз.Узбекские дзюдоисты завоевали 1 место общекомандном зачете на турнире в Казахстане.
Узбекские дзюдоисты завоевали 1 место общекомандном зачете на турнире в Казахстане. - Sputnik Узбекистан
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© Минспорта РУз.
Узбекские дзюдоисты завоевали 1 место общекомандном зачете на турнире в Казахстане.
© Минспорта РУз.Узбекские дзюдоисты завоевали 1 место общекомандном зачете на турнире в Казахстане.
Узбекские дзюдоисты завоевали 1 место общекомандном зачете на турнире в Казахстане. - Sputnik Узбекистан
5/5
© Минспорта РУз.
Узбекские дзюдоисты завоевали 1 место общекомандном зачете на турнире в Казахстане.
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