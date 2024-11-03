https://uz.sputniknews.ru/20241103/ssha-rasskazali-kak-tramp-oboydetsya-s-kievom-v-sluchaet-pobedy-na-vyborax-46444967.html

В США рассказали, как Трамп обойдется с Киевом в случает победы на выборах

В США рассказали, как Трамп обойдется с Киевом в случает победы на выборах

Sputnik Узбекистан

Старший аналитик Международной кризисной группы Саймон Шлегель считает, что Киеву придется принимать болезненные решения в случае победы Трампа.

2024-11-03T18:45+0500

2024-11-03T18:45+0500

2024-11-03T18:51+0500

сша

украина

дональд трамп

выборы президента

киев

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Внешняя политика Дональда Трампа в случае победы на президентских выборах в США может оказаться крайне непредсказуемой и неприятной для Киева, заявил старший аналитик Международной кризисной группы Саймон Шлегель в беседе с Newsweek.Аналитик напомнил, Трамп ясно дал понять, что хочет как можно скорее положить конец конфликту и может инициировать переговорный процесс еще до того, как вступит в должность после победы.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов пообещал, что достигнет урегулирования украинского конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года.

https://uz.sputniknews.ru/20241021/ukraine-poterya-goroda-plan-zapada-46245451.html

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