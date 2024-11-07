https://uz.sputniknews.ru/20241107/rafinirovannye-produkty-dietolog-rasskazala-o-posledstviyax-zloupotrebleniya--46489684.html

Рафинированные продукты. Диетолог рассказала о последствиях злоупотребления

Рафинированные продукты. Диетолог рассказала о последствиях злоупотребления

Sputnik Узбекистан

К рафинированным продуктам относятся сахар, белый хлеб, макаронные изделия, белая мука, выпечка, белый рис, десерты, сладости и многое другое

2024-11-07T22:06+0500

2024-11-07T22:06+0500

2024-11-07T22:06+0500

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продукты

клетчатка

ожирение

сахар

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Рафинированные продукты, или обработанные, упрощенные продукты, являются основной причиной ожирения, и их необходимо ограничить в рационе, рассказала радио Sputnik диетолог, нутрициолог Зоя Богданова.Она отметила, что основной вред рафинированных продуктов заключается в том, что без клетчатки, которая препятствует быстрому проникновению сахара в кровь, сильно поднимается инсулин.Она уточнила, что инсулин — это гормон, который влияет на синтез мышечной ткани. И если человек, например, много двигается или занимается спортом, то этот сахар, поступивший в кровь, пойдет в том числе на синтез мышечной ткани и не отложится в жировую.По ее мнению, если бы люди занимались, например, хотя бы два раза в неделю силовым спортом, то могли бы себе позволить больше есть рафинированных продуктов, "потому что тогда мышечная ткань постоянно растет и использует организм для базального метаболизма, — это запас полезных аминокислот, которые нужны для молодости, для работы мозга, для нервной системы". Вот тогда, в общем-то, достаточно безопасно есть и белый хлеб, и макаронные изделия нетвердых сортов, и выпечку, и сладкие десерты, и сухие завтраки, и прочее.Специалист отметила, что когда у человека малоподвижный образ жизни или сидячая работа, тогда все это начинает откладываться в жировой ткани, особенно с возрастом.

https://uz.sputniknews.ru/20241106/kakie-produkty-mogut-povysit-davlenie-46470319.html

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