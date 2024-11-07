https://uz.sputniknews.ru/20241107/v-moskve-proxodit-iii-mediaforum-stran-sng-46507562.html

В Москве проходит III Медиафорум стран СНГ

В Москве проходит III Медиафорум стран СНГ

Sputnik Узбекистан

Участники обсуждают перспективы средств массовой информации СНГ в эпоху искусственного интеллекта, новые тренды в медиа, а также транснациональные медиапроекты.

2024-11-07T16:56+0500

2024-11-07T16:56+0500

2024-11-07T16:56+0500

общество

россия

снг

сми

форум

миа "россия сегодня"

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В Москве на площадке медиагруппы "Россия сегодня" проходит III Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие посвящено анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в Содружестве.В фокусе внимания участников:Форум начался с выступления гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.Генсек СНГ Сергей Лебедев отметил, что форум проходит в период серьезной мировой трансформации, затрагивающей все сферы жизни и медиа в том числе. Технологическое развитие ускоряется. Современные СМИ, оставаясь важным каналом передачи информации и формирования общественного мнения, сильно меняются, перестраивают свои подходы и взгляды, отбрасывают мешающие двигаться вперед шаблоны и учатся новому.Он указал на растущий интерес в Содружестве к развитию и внедрению технологии искусственного интеллекта, которая стала доступной для применения в разных областях.В свою очередь, руководитель пресс-службы Исполкома СНГ Светлана Малинина сообщила, что Содружество выступает против наделения ИИ правом нравственного выбора, также СНГ против монополизации сферы искусственного интеллекта и продвигает инициативы, связанные с этическим использованием ИИ на других международных площадках.В ходе обсуждения наиболее злободневных вопросов жизни медиа в странах СНГ участники медиафорума озвучили ряд предложений.В частности, по мнению директора Лиги Безопасного Интернета Екатерины Мизулиной, страны СНГ должны совместными усилиями регламентировать работу крупнейших медиаресурсов и лидеров общественного мнения.Провокационные Telegram-каналы, которые распространяли дезинформацию в Беларуси, могут моментально переключиться на другую страну Содружества, отметила она.Организатор Медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" — Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

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