В Москве проходит III Медиафорум стран СНГ
© РИА Новости Международная медиагруппа "Россия сегодня"
© РИА Новости
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Участники обсуждают перспективы средств массовой информации СНГ в эпоху искусственного интеллекта, новые тренды в медиа, а также транснациональные медиапроекты.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В Москве на площадке медиагруппы "Россия сегодня" проходит III Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Мероприятие посвящено анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в Содружестве.
В фокусе внимания участников:
Современные медиа: от газет и журналов до искусственного интеллекта;
Тренды медиа и борьба форматов;
"Медиа: управление будущим" и многое другое.
Форум начался с выступления гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.
"Журналист представляет не государство, не владельца частного медиа — он представляет общество. Он задает те вопросы, которые возникают в обществе. Он отвечает на те вопросы, которые хочет слышать общество. Журналистика — это инструмент общественной рефлексии, осмысления общества", — заявил он.
Генсек СНГ Сергей Лебедев отметил, что форум проходит в период серьезной мировой трансформации, затрагивающей все сферы жизни и медиа в том числе. Технологическое развитие ускоряется. Современные СМИ, оставаясь важным каналом передачи информации и формирования общественного мнения, сильно меняются, перестраивают свои подходы и взгляды, отбрасывают мешающие двигаться вперед шаблоны и учатся новому.
Он указал на растущий интерес в Содружестве к развитию и внедрению технологии искусственного интеллекта, которая стала доступной для применения в разных областях.
"Однако новая цифровая реальность ставит перед всеми нами важные вопросы обеспечения безопасности, поддержания стабильности, а также вопросы достоверности информации, ее создания, передачи и хранения. На первый план выходят и этические нормы", — подчеркнул он.
В свою очередь, руководитель пресс-службы Исполкома СНГ Светлана Малинина сообщила, что Содружество выступает против наделения ИИ правом нравственного выбора, также СНГ против монополизации сферы искусственного интеллекта и продвигает инициативы, связанные с этическим использованием ИИ на других международных площадках.
В ходе обсуждения наиболее злободневных вопросов жизни медиа в странах СНГ участники медиафорума озвучили ряд предложений.
В частности, по мнению директора Лиги Безопасного Интернета Екатерины Мизулиной, страны СНГ должны совместными усилиями регламентировать работу крупнейших медиаресурсов и лидеров общественного мнения.
Провокационные Telegram-каналы, которые распространяли дезинформацию в Беларуси, могут моментально переключиться на другую страну Содружества, отметила она.
Организатор Медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" — Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.