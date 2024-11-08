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https://uz.sputniknews.ru/20241108/na-vystavke-v-tashkente-predstavili-unikalnye-foto-46499605.html
Взгляд в прошлое: на выставке в Ташкенте представили уникальные фото
Взгляд в прошлое: на выставке в Ташкенте представили уникальные фото
Sputnik Узбекистан
Экспозиция включает 114 фотографий Туркестанского края, хранящихся в Санкт-Петербурге
2024-11-08T18:26+0500
2024-11-08T19:17+0500
узбекистан
выставка
история
фотограф
мультимедиа
фото
фотолента
ташкент
санкт-петербург
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В Ташкентском Доме фотографии проходит выставка уникальных фото, связанных с историей Узбекистана XIX века.Все они сделаны одним из известных среднеазиатских фотографов Виктором Орденом и хранятся в Санкт-Петербурге, в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН, больше известном, как Кунсткамера. В Ташкенте эти фото выставляют впервые.Посетители выставки могут ознакомиться с книгой "Узбекистан в XIX веке", изданной Йылдызским техническим университетом (Турция) на трех языках: узбекском, турецком и английском.
ташкент
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ташкент фото выставка
ташкент фото выставка

Взгляд в прошлое: на выставке в Ташкенте представили уникальные фото

18:26 08.11.2024 (обновлено: 19:17 08.11.2024)
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Эксклюзив
Экспозиция включает 114 фотографий Туркестанского края, хранящихся в Санкт-Петербурге.
В Ташкентском Доме фотографии проходит выставка уникальных фото, связанных с историей Узбекистана XIX века.
Все они сделаны одним из известных среднеазиатских фотографов Виктором Орденом и хранятся в Санкт-Петербурге, в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН, больше известном, как Кунсткамера. В Ташкенте эти фото выставляют впервые.
Посетители выставки могут ознакомиться с книгой "Узбекистан в XIX веке", изданной Йылдызским техническим университетом (Турция) на трех языках: узбекском, турецком и английском.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Каким был Узбекистан в XIX веке?

Каким был Узбекистан в XIX веке? - Sputnik Узбекистан
1/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Каким был Узбекистан в XIX веке?

© Sputnik / Бахром Хатамов

Устраняя отвлекающие факторы цвета, черно-белая фотография позволяет зрителю сосредоточиться на том, что хотел передать автор

Устраняя отвлекающие факторы цвета, черно-белая фотография позволяет зрителю сосредоточиться на том, что хотел передать автор - Sputnik Узбекистан
2/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Устраняя отвлекающие факторы цвета, черно-белая фотография позволяет зрителю сосредоточиться на том, что хотел передать автор

© Sputnik / Бахром Хатамов

Существует термин "фотография повседневности", такое изображение позволяет узнать о культуре и об обычаях людей, запечатленных на снимке

Существует термин &quot;фотография повседневности&quot;, такое изображение позволяет узнать о культуре и об обычаях людей, запечатленных на снимке - Sputnik Узбекистан
3/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Существует термин "фотография повседневности", такое изображение позволяет узнать о культуре и об обычаях людей, запечатленных на снимке

© Sputnik / Бахром Хатамов

Спустя столько лет фотографии остаются живыми и вызывают интерес зрителей

Спустя столько лет фотографии остаются живыми и вызывают интерес зрителей - Sputnik Узбекистан
4/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Спустя столько лет фотографии остаются живыми и вызывают интерес зрителей

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зачастую, один взгляд на старый снимок способен рассказать больше чем десятки статей.

Зачастую, один взгляд на старый снимок способен рассказать больше чем десятки статей. - Sputnik Узбекистан
5/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зачастую, один взгляд на старый снимок способен рассказать больше чем десятки статей.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Жизнь, запечатленная в фотоработах, требует постижения

Жизнь, запечатленная в фотоработах, требует постижения - Sputnik Узбекистан
6/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Жизнь, запечатленная в фотоработах, требует постижения

© Sputnik / Бахром Хатамов

У каждого фотографа есть свой рецепт, как сделать кадр значимым

У каждого фотографа есть свой рецепт, как сделать кадр значимым - Sputnik Узбекистан
7/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

У каждого фотографа есть свой рецепт, как сделать кадр значимым

© Sputnik / Бахром Хатамов

Документализм, подлинность, реальность — это главное в фотографии

Документализм, подлинность, реальность — это главное в фотографии - Sputnik Узбекистан
8/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Документализм, подлинность, реальность — это главное в фотографии

© Sputnik / Бахром Хатамов

Вглядываясь в эти фото, зрители познают прошлое сквозь призму исторического опыта и магический кристалл времени

Вглядываясь в эти фото, зрители познают прошлое сквозь призму исторического опыта и магический кристалл времени - Sputnik Узбекистан
9/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вглядываясь в эти фото, зрители познают прошлое сквозь призму исторического опыта и магический кристалл времени

© Sputnik / Бахром Хатамов

Живописные пейзажи, жизнь простых людей, улицы древних городов, памятники национальной архитектуры — все это увлекательный экскурс в прошлое, ставший возможным, благодаря мастерству автора фото, его вниманию к деталям, желанию проникнуться духом страны и передать зрителям ее неповторимый колорит

Живописные пейзажи, жизнь простых людей, улицы древних городов, памятники национальной архитектуры — все это увлекательный экскурс в прошлое, ставший возможным, благодаря мастерству автора фото, его вниманию к деталям, желанию проникнуться духом страны и передать зрителям ее неповторимый колорит - Sputnik Узбекистан
10/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Живописные пейзажи, жизнь простых людей, улицы древних городов, памятники национальной архитектуры — все это увлекательный экскурс в прошлое, ставший возможным, благодаря мастерству автора фото, его вниманию к деталям, желанию проникнуться духом страны и передать зрителям ее неповторимый колорит

© Sputnik / Бахром Хатамов

Этих фото, конечно, недостаточно, чтобы сложить из них мозаику ушедших времен. Это лишь отдельные фрагменты, по которым можно попытаться достроить недостающее

Этих фото, конечно, недостаточно, чтобы сложить из них мозаику ушедших времен. Это лишь отдельные фрагменты, по которым можно попытаться достроить недостающее - Sputnik Узбекистан
11/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Этих фото, конечно, недостаточно, чтобы сложить из них мозаику ушедших времен. Это лишь отдельные фрагменты, по которым можно попытаться достроить недостающее

© Sputnik / Бахром Хатамов

Фотографии рассказывают о прошлом намного больше, чем слова или вещи

Фотографии рассказывают о прошлом намного больше, чем слова или вещи - Sputnik Узбекистан
12/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Фотографии рассказывают о прошлом намного больше, чем слова или вещи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Особенность фото в том, что картина не меняется, а эмоции, переживаемые в момент восприятия, более сильны и памятны

Особенность фото в том, что картина не меняется, а эмоции, переживаемые в момент восприятия, более сильны и памятны - Sputnik Узбекистан
13/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Особенность фото в том, что картина не меняется, а эмоции, переживаемые в момент восприятия, более сильны и памятны

© Sputnik / Бахром Хатамов

Каждый факт прошлого помогает представить жизнь наших предков, сравнить ее с сегодняшней

Каждый факт прошлого помогает представить жизнь наших предков, сравнить ее с сегодняшней - Sputnik Узбекистан
14/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Каждый факт прошлого помогает представить жизнь наших предков, сравнить ее с сегодняшней

© Sputnik / Бахром Хатамов

Как много могут рассказать о человеке разные знаки отличия на форменной одежде, регалии, значки

Как много могут рассказать о человеке разные знаки отличия на форменной одежде, регалии, значки - Sputnik Узбекистан
15/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Как много могут рассказать о человеке разные знаки отличия на форменной одежде, регалии, значки

© Sputnik / Бахром Хатамов

В то время люди фотографировались не каждый день: с одной стороны, это было не так доступно, а с другой – дорого

В то время люди фотографировались не каждый день: с одной стороны, это было не так доступно, а с другой – дорого - Sputnik Узбекистан
16/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

В то время люди фотографировались не каждый день: с одной стороны, это было не так доступно, а с другой – дорого

© Sputnik / Бахром Хатамов

Каждая фотография – это отпечаток, образ, исторический документ эпохи, который может рассказать очень многое

Каждая фотография – это отпечаток, образ, исторический документ эпохи, который может рассказать очень многое - Sputnik Узбекистан
17/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Каждая фотография – это отпечаток, образ, исторический документ эпохи, который может рассказать очень многое

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рассматривая эти снимки, можно окунуться в атмосферу тех лет и мысленно представить себе, что переживали люди, изображенные на уникальных исторических кадрах

Рассматривая эти снимки, можно окунуться в атмосферу тех лет и мысленно представить себе, что переживали люди, изображенные на уникальных исторических кадрах - Sputnik Узбекистан
18/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рассматривая эти снимки, можно окунуться в атмосферу тех лет и мысленно представить себе, что переживали люди, изображенные на уникальных исторических кадрах

© Sputnik / Бахром Хатамов

Редкие снимки как нельзя лучше описывают разные моменты прошлого

Редкие снимки как нельзя лучше описывают разные моменты прошлого - Sputnik Узбекистан
19/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Редкие снимки как нельзя лучше описывают разные моменты прошлого

© Sputnik / Бахром Хатамов

В эпоху стремительного развития технологий человека очень сложно чем-то удивить. Фотографии и средства их обработки прочно вошли в нашу жизнь, интернет заполонили снимки популярных мест, знаменитостей и просто красивые картинки. Поэтому так интересно взглянуть на фото из прошлого. В Ташкентском доме фотографии представлена уникальная коллекция

В эпоху стремительного развития технологий человека очень сложно чем-то удивить. Фотографии и средства их обработки прочно вошли в нашу жизнь, интернет заполонили снимки популярных мест, знаменитостей и просто красивые картинки. Поэтому так интересно взглянуть на фото из прошлого. В Ташкентском доме фотографии представлена уникальная коллекция - Sputnik Узбекистан
20/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

В эпоху стремительного развития технологий человека очень сложно чем-то удивить. Фотографии и средства их обработки прочно вошли в нашу жизнь, интернет заполонили снимки популярных мест, знаменитостей и просто красивые картинки. Поэтому так интересно взглянуть на фото из прошлого. В Ташкентском доме фотографии представлена уникальная коллекция

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