https://uz.sputniknews.ru/20241108/na-vystavke-v-tashkente-predstavili-unikalnye-foto-46499605.html

Взгляд в прошлое: на выставке в Ташкенте представили уникальные фото

Взгляд в прошлое: на выставке в Ташкенте представили уникальные фото

Sputnik Узбекистан

Экспозиция включает 114 фотографий Туркестанского края, хранящихся в Санкт-Петербурге

2024-11-08T18:26+0500

2024-11-08T18:26+0500

2024-11-08T19:17+0500

узбекистан

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история

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ташкент

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В Ташкентском Доме фотографии проходит выставка уникальных фото, связанных с историей Узбекистана XIX века.Все они сделаны одним из известных среднеазиатских фотографов Виктором Орденом и хранятся в Санкт-Петербурге, в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН, больше известном, как Кунсткамера. В Ташкенте эти фото выставляют впервые.Посетители выставки могут ознакомиться с книгой "Узбекистан в XIX веке", изданной Йылдызским техническим университетом (Турция) на трех языках: узбекском, турецком и английском.

ташкент

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