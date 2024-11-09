https://uz.sputniknews.ru/20241109/sankt-peterburg-predstavili-turisticheskiy-potentsial-uzbekistana-46538485.html

В Санкт-Петербурге представили туристический потенциал Узбекистана

В Санкт-Петербурге представили туристический потенциал Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В Санкт-Петербурге состоялось мероприятие, посвященное турпотенциалу РУз, где была представлена информация о растущей динамике туристических потоков, сотрудничестве в культурной, торгово-экономической и транспортно-логистической сферах между двумя государствами.

2024-11-09T11:18+0500

2024-11-09T11:18+0500

2024-11-09T11:39+0500

узбекистан

россия

туризм

авиакомпания uzbekistan airways

санкт-петербург

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Санкт-Петербурге состоялось мероприятие, посвященное туристическому потенциалу Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Презентацию организовало Генеральное консульство республики совместно с представительством АО "Uzbekistan Airways" и компанией "АэроТур".В мероприятии приняли участие представители туристических агентств и авиакасс Санкт-Петербурга, а также других организаций, связанных с туристической индустрией.Участникам была представлена информация о текущем уровне взаимодействия между Россией и Узбекистаном, растущей динамике туристических потоков, общей стратегии расширения сотрудничества в культурной, торгово-экономической и транспортно-логистической сферах. Подчеркнута значимость туризма не только в экономике, но и его роль в укреплении народной дипломатии и взаимопонимания между нашими странами.В свою очередь, генеральный директор компании "АэроТур" Надежда Кошненкова сообщила о росте интереса к Узбекистану среди российских путешественников, стабильном развитии инфраструктуры и создаваемых условиях для туризма в Узбекистан.Кроме того, представитель авиакомпании "Uzbekistan Airways" в Санкт-Петербурге Отабек Мухамедов отметил, что компания активно работает над повышением уровня комфорта и качества обслуживания, что делает её приоритетным выбором для российских туристов, желающих посетить Центральную Азию.В заключительной части деловой программы мероприятия представитель платформы "Agent.Aero" представил информацию о новых уникальных условиях, которые предлагаются клиентам платформы, отметив, что в рамках проекта предоставляются возможности приобретения авиабилетов "Uzbekistan Airways" на максимально выгодных условиях.

https://uz.sputniknews.ru/20241106/rossiya-uzbekistan-turisticheskiye-jeleznodorojnyye-perevozki-46478499.html

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