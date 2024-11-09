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https://uz.sputniknews.ru/20241109/shavkat-mirziyoev-pozdravil-medrabotnikov-s-professionalnym-prazdnikom-46540394.html
Шавкат Мирзиёев поздравил медработников Узбекистана с профессиональным праздником
Шавкат Мирзиёев поздравил медработников Узбекистана с профессиональным праздником
Sputnik Узбекистан
Ежегодно второе воскресенье ноября в Узбекистане отмечается День медицинского работника.
2024-11-09T15:45+0500
2024-11-09T16:26+0500
президент узбекистана
поздравление
здравоохранение
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ТАШКЕНТ, 9 ноября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.В поздравлении было отмечено, что в системе здравоохранения происходят кардинальные изменения. Прежде всего значительно вырос объем выделяемых из бюджета средств, открыта широкая дорога для развития частного сектора – благодаря этому укрепляется материально-техническая база и кадровый потенциал сферы, формируется здоровая конкурентная среда, расширяется сеть услуг, повышаются их качество и эффективность. В практику диагностики и лечения активно внедряются современные передовые технологии. Применяется новый опыт по обеспечению оказания высококвалифицированной медицинской помощи нуждающимся слоям населения на адресной и целевой основе, в разрезе махаллей. Внедряются программы "Электронная поликлиника", "Электронный рецепт". Для этого патронажные работники проходят обучение по международным стандартам. Мы последовательно продолжим важную работу по обеспечению жизненных интересов и достоинства человека, усилив внимание к здоровью населения. Чтобы качественные медицинские услуги стали еще более доступны населению, повысилась удовлетворенность работой этой системы, развитие сферы постоянно будет в центре нашего внимания, подчеркнул президент.Ежегодно второе воскресенье ноября в Узбекистане отмечается День медицинского работника.
https://uz.sputniknews.ru/20241007/pervyy-v-tsentralnoy-azii-tsentr-plazmy-tashkent-46005476.html
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мирзиёев поздравление медицина здравоохранение
мирзиёев поздравление медицина здравоохранение

Шавкат Мирзиёев поздравил медработников Узбекистана с профессиональным праздником

15:45 09.11.2024 (обновлено: 16:26 09.11.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с условиями, созданными в новом комплексе Республиканского центра онкологии и радиологии.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с условиями, созданными в новом комплексе Республиканского центра онкологии и радиологии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Ежегодно второе воскресенье ноября в Узбекистане отмечается День медицинского работника.
ТАШКЕНТ, 9 ноября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
"Уважаемые медицинские работники! Искренне, от всей души поздравляю вас, самоотверженных врачей, медсестер, ветеранов сферы, посвятивших свою жизнь благородному делу – охране здоровья человека, с профессиональным праздником. Все мы хорошо понимаем, что здоровье народа – это бесценное богатство общества. Там, где есть мир и здоровье, обязательно будет прогресс, а жизнь людей будет счастливой и благополучной. В этом плане достойный вклад преданных своему делу медицинских работников в достижение больших успехов и развитие человеческого капитала в Новом Узбекистане заслуживает высокого признания и огромной благодарности", – говорится в сообщении.
В поздравлении было отмечено, что в системе здравоохранения происходят кардинальные изменения. Прежде всего значительно вырос объем выделяемых из бюджета средств, открыта широкая дорога для развития частного сектора – благодаря этому укрепляется материально-техническая база и кадровый потенциал сферы, формируется здоровая конкурентная среда, расширяется сеть услуг, повышаются их качество и эффективность. В практику диагностики и лечения активно внедряются современные передовые технологии.
Применяется новый опыт по обеспечению оказания высококвалифицированной медицинской помощи нуждающимся слоям населения на адресной и целевой основе, в разрезе махаллей. Внедряются программы "Электронная поликлиника", "Электронный рецепт". Для этого патронажные работники проходят обучение по международным стандартам.
"В Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре гематологии налажена практика трансплантации донорских стволовых клеток костного мозга, в Центре кардиологии – проведения сложных эндоскопических хирургических операций. Врачи Национального медицинского центра успешно проводят в отдаленных районах сложные операции на базе закупленного в Европе передвижного кардиохирургического комплекса. В новом современном комплексе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, возведение которого в нашей столице стало уникальным мегапроектом в сфере медицины, за счет созданных условий и оборудования новейшей модификации в несколько раз увеличатся объемы раннего выявления и лечения заболеваний. Самое важное, у наших соотечественников отпадет необходимость излишне тратить время и средства, выезжая на лечение за рубеж", – отметил глава государства.
Мы последовательно продолжим важную работу по обеспечению жизненных интересов и достоинства человека, усилив внимание к здоровью населения. Чтобы качественные медицинские услуги стали еще более доступны населению, повысилась удовлетворенность работой этой системы, развитие сферы постоянно будет в центре нашего внимания, подчеркнул президент.
"Уверен, что вы, верные профессиональной клятве, мобилизуете все свои знания, мастерство и богатый опыт для успешного выполнения этих задач. Еще раз искренне поздравляю вас, достойно продолжающих традиции нашего великого предка Ибн Сино, с Днем медицинских работников, желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей благородной деятельности", – добавил глава государства.
Ежегодно второе воскресенье ноября в Узбекистане отмечается День медицинского работника.
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