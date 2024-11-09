https://uz.sputniknews.ru/20241109/shavkat-mirziyoev-pozdravil-medrabotnikov-s-professionalnym-prazdnikom-46540394.html

Шавкат Мирзиёев поздравил медработников Узбекистана с профессиональным праздником

Шавкат Мирзиёев поздравил медработников Узбекистана с профессиональным праздником

Sputnik Узбекистан

Ежегодно второе воскресенье ноября в Узбекистане отмечается День медицинского работника.

2024-11-09T15:45+0500

2024-11-09T15:45+0500

2024-11-09T16:26+0500

президент узбекистана

поздравление

здравоохранение

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ТАШКЕНТ, 9 ноября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.В поздравлении было отмечено, что в системе здравоохранения происходят кардинальные изменения. Прежде всего значительно вырос объем выделяемых из бюджета средств, открыта широкая дорога для развития частного сектора – благодаря этому укрепляется материально-техническая база и кадровый потенциал сферы, формируется здоровая конкурентная среда, расширяется сеть услуг, повышаются их качество и эффективность. В практику диагностики и лечения активно внедряются современные передовые технологии. Применяется новый опыт по обеспечению оказания высококвалифицированной медицинской помощи нуждающимся слоям населения на адресной и целевой основе, в разрезе махаллей. Внедряются программы "Электронная поликлиника", "Электронный рецепт". Для этого патронажные работники проходят обучение по международным стандартам. Мы последовательно продолжим важную работу по обеспечению жизненных интересов и достоинства человека, усилив внимание к здоровью населения. Чтобы качественные медицинские услуги стали еще более доступны населению, повысилась удовлетворенность работой этой системы, развитие сферы постоянно будет в центре нашего внимания, подчеркнул президент.Ежегодно второе воскресенье ноября в Узбекистане отмечается День медицинского работника.

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