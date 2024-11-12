https://uz.sputniknews.ru/20241112/syrdarinskaya-oblast-eksport-egipet-46571951.html
Сырдарьинская область увеличит экспорт продукции в Египет
Сырдарьинская область увеличит экспорт продукции в Египет
Sputnik Узбекистан
Египетскому инвестору рассказали об инвестиционном и экспортном потенциале региона.
2024-11-12T15:20+0500
2024-11-12T15:20+0500
2024-11-12T15:20+0500
узбекистан
сырдарьинская область
египет
экспорт
инвестиции
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Вопросы увеличения экспорта продукции из Сырдарьинской области в Египет обсудили в ходе встречи представителей администрации региона с председателем совета директоров компании "Bell Energy" Хайсамом Хусейном, сообщает ИА "Дунё".Инвестору рассказали об инвестиционном и экспортном потенциале, возможностях региона.Узбекистан и Египет планируют проекты в водном хозяйстве Самаркандской областиВ свою очередь египетский бизнесмен выразил заинтересованность в участии в реализуемых в различных отраслях республики проектах в качестве подрядчика и инвестора.Стороны обсудили направления возможного сотрудничества в сферах энергетики, водного и сельского хозяйства, геологии, фармацевтики, торговли, ювелирного дела, пчеловодства и других.
https://uz.sputniknews.ru/20241103/gornodobyvayuschaya-promyshlennost-obem-investitsiy-egipet-uzbekistan-uvelichitsya-46443997.html
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узбекистан экспорт египет
узбекистан экспорт египет
Сырдарьинская область увеличит экспорт продукции в Египет
Египетскому инвестору рассказали об инвестиционном и экспортном потенциале региона.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik.
Вопросы увеличения экспорта продукции из Сырдарьинской области в Египет обсудили в ходе встречи представителей администрации региона с председателем совета директоров компании "Bell Energy" Хайсамом Хусейном, сообщает
ИА "Дунё".
Инвестору рассказали об инвестиционном и экспортном потенциале, возможностях региона.
В свою очередь египетский бизнесмен выразил заинтересованность в участии в реализуемых в различных отраслях республики проектах в качестве подрядчика и инвестора.
Стороны обсудили направления возможного сотрудничества в сферах энергетики, водного и сельского хозяйства, геологии, фармацевтики, торговли, ювелирного дела, пчеловодства и других.
"Особое внимание было уделено увеличению объемов экспорта продукции, выращиваемой в этом регионе, в Египет. В частности, подробно обсуждались перспективы экспорта пшеницы и муки, фруктов и овощей, зернобобовых культур и другой сельскохозяйственной продукции", — говорится в сообщении.