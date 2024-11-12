https://uz.sputniknews.ru/20241112/syrdarinskaya-oblast-eksport-egipet-46571951.html

Сырдарьинская область увеличит экспорт продукции в Египет

Сырдарьинская область увеличит экспорт продукции в Египет

Sputnik Узбекистан

Египетскому инвестору рассказали об инвестиционном и экспортном потенциале региона.

2024-11-12T15:20+0500

2024-11-12T15:20+0500

2024-11-12T15:20+0500

узбекистан

сырдарьинская область

египет

экспорт

инвестиции

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Вопросы увеличения экспорта продукции из Сырдарьинской области в Египет обсудили в ходе встречи представителей администрации региона с председателем совета директоров компании "Bell Energy" Хайсамом Хусейном, сообщает ИА "Дунё".Инвестору рассказали об инвестиционном и экспортном потенциале, возможностях региона.Узбекистан и Египет планируют проекты в водном хозяйстве Самаркандской областиВ свою очередь египетский бизнесмен выразил заинтересованность в участии в реализуемых в различных отраслях республики проектах в качестве подрядчика и инвестора.Стороны обсудили направления возможного сотрудничества в сферах энергетики, водного и сельского хозяйства, геологии, фармацевтики, торговли, ювелирного дела, пчеловодства и других.

https://uz.sputniknews.ru/20241103/gornodobyvayuschaya-promyshlennost-obem-investitsiy-egipet-uzbekistan-uvelichitsya-46443997.html

узбекистан

сырдарьинская область

египет

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