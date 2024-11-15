https://uz.sputniknews.ru/20241115/tomskaya-tashkentskaya-oblasti-budut-sotrudnichat-promyshlennosti-apk-farmatsevtike-46635806.html

Томская и Ташкентская области будут сотрудничать в промышленности, АПК и фармацевтике

Томская и Ташкентская области будут сотрудничать в промышленности, АПК и фармацевтике

Sputnik Узбекистан

Делегация Томской области во главе с губернатором Владимиром Мазуром посетила Узбекистан с рабочим визитом. Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев принял российского коллегу и провел переговоры, на которых стороны обсудили перспективы сотрудничества.

2024-11-15T15:45+0500

2024-11-15T15:45+0500

2024-11-15T16:39+0500

томская область

ташкентская область

сотрудничество

фармацевтика

промышленность

агропромышленность

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Губернатор Томской области Владимир Мазур и хоким Ташкентской области Узбекистана Зойир Мирзаев договорились о сотрудничестве в промышленности, АПК и фармацевтике. Об этом сообщает администрация сибирского региона.В эти дни делегация Томской области во главе с губернатором находится с рабочим визитом в Узбекистане. В составе делегации – заместители главы региона, руководители томских предприятий и университетов.Владимир Мазур рассказал коллеге из Узбекистана о научно-образовательном и производственно-технологическом комплексе региона. Хоким Зойир Мирзаев сообщил о точках роста экономики Ташкентской области, в числе которых металлургия, строительство, переработка сельскохозяйственной продукции.Зойир Мирзаев в свою очередь предложил такие направления межрегионального сотрудничества, как производство электротехнической продукции, технологии в энергетике, фармацевтика, животноводство.По итогам встречи главы регионов подписали меморандум о взаимопонимании, договорившись детально проработать направления сотрудничества и регулярно контролировать исполнение договоренностей. Также Мазур пригласил Мирзаева посетить Томскую область.

https://uz.sputniknews.ru/20241115/syrdarinskaya-tomskaya-oblasti-prinyali-memorandum-vzaimoponimanii-46631724.html

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