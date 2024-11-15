https://uz.sputniknews.ru/20241115/syrdarinskaya-tomskaya-oblasti-prinyali-memorandum-vzaimoponimanii-46631724.html

Сырдарьинская и Томская области будут развивать партнерские отношения — меморандум

Сырдарьинская и Томская области будут развивать партнерские отношения — меморандум

Sputnik Узбекистан

Делегация Томской области во главе с губернатором находится с рабочим визитом Узбекистане. В состав делегации также вошли заместители главы региона, руководители томских предприятий и университетов.

2024-11-15T12:00+0500

2024-11-15T12:00+0500

2024-11-15T12:11+0500

узбекистан

россия

сырдарьинская область

томская область

сотрудничество

пищевая промышленность

образование

сельское хозяйство

текстиль

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Глава Томской области Владимир Мазур и хоким Сырдарьинской области Узбекистана Акмалжон Махмудалиев подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает администрация сибирского региона.На этой неделе делегация Томской области во главе с губернатором находится с рабочим визитом в Узбекистане. В состав делегации также вошли заместители главы региона, руководители томских предприятий и университетов.Томская область подписала меморандум о взаимопонимании с Сырдарьинской областью. Подписи под документом поставили губернатор Томской области Владимир Мазур и хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев в ходе визита российской делегации в среднеазиатский регион.Хоким познакомил губернатора и членов делегации с производственным потенциалом региона. В частности, с промышленным комплексом Peng Sheng, где налажен выпуск строительных и отделочных материалов, керамических изделий, кожевенной продукции, смесителей и сельскохозяйственного оборудования, в числе которого сеялки и системы для орошения. Владимир Мазур также посетил технологический комплекс по выпуску упаковочной пленки и текстильное производство.Смотрите также Пресс-конференция с участием губернатора Томской области РФ — видео.Он отметил, что Россия и Узбекистан — стратегические партнеры, что подтвердил недавний государственный визит президента России Владимира Путина в республику. Мазур предложил развивать межрегиональные отношения "в русле межгосударственных".

https://uz.sputniknews.ru/20241113/tashkentskaya-tomskaya-oblasti-planiruyut-ryad-investitsionnyx-proektov-torgovyx-soglasheniy-46599043.html

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