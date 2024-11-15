Сырдарьинская и Томская области будут развивать партнерские отношения — меморандум
12:00 15.11.2024 (обновлено: 12:11 15.11.2024)
© Sirdaryo.uzХоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев принял делегацию во главе с губернатором Томской области Владимиром Мазуром
© Sirdaryo.uz
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Делегация Томской области во главе с губернатором находится с рабочим визитом Узбекистане. В состав делегации также вошли заместители главы региона, руководители томских предприятий и университетов.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Глава Томской области Владимир Мазур и хоким Сырдарьинской области Узбекистана Акмалжон Махмудалиев подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает администрация сибирского региона.
На этой неделе делегация Томской области во главе с губернатором находится с рабочим визитом в Узбекистане. В состав делегации также вошли заместители главы региона, руководители томских предприятий и университетов.
© Sirdaryo.uzХоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев принял делегацию во главе с губернатором Томской области Владимиром Мазуром
Хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев принял делегацию во главе с губернатором Томской области Владимиром Мазуром
© Sirdaryo.uz
Томская область подписала меморандум о взаимопонимании с Сырдарьинской областью. Подписи под документом поставили губернатор Томской области Владимир Мазур и хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев в ходе визита российской делегации в среднеазиатский регион.
© Sirdaryo.uzХоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев принял делегацию во главе с губернатором Томской области Владимиром Мазуром
Хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев принял делегацию во главе с губернатором Томской области Владимиром Мазуром
© Sirdaryo.uz
Хоким познакомил губернатора и членов делегации с производственным потенциалом региона. В частности, с промышленным комплексом Peng Sheng, где налажен выпуск строительных и отделочных материалов, керамических изделий, кожевенной продукции, смесителей и сельскохозяйственного оборудования, в числе которого сеялки и системы для орошения. Владимир Мазур также посетил технологический комплекс по выпуску упаковочной пленки и текстильное производство.
© Sirdaryo.uzХоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев принял делегацию во главе с губернатором Томской области Владимиром Мазуром
Хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев принял делегацию во главе с губернатором Томской области Владимиром Мазуром
© Sirdaryo.uz
"Томская область — важнейший центр по подготовке инженеров для России и Средней Азии. В томских университетах учатся 1 700 студентов из Узбекистана. В основном ваша молодежь выбирает специальности в сфере электроники, телекоммуникаций, строительства и проектирования", — рассказал Мазур на рабочей встрече о перспективах межрегионального сотрудничества.
© Sirdaryo.uzХоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев принял делегацию во главе с губернатором Томской области Владимиром Мазуром
Хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев принял делегацию во главе с губернатором Томской области Владимиром Мазуром
© Sirdaryo.uz
Он отметил, что Россия и Узбекистан — стратегические партнеры, что подтвердил недавний государственный визит президента России Владимира Путина в республику. Мазур предложил развивать межрегиональные отношения "в русле межгосударственных".
© Sirdaryo.uzХоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев принял делегацию во главе с губернатором Томской области Владимиром Мазуром
Хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев принял делегацию во главе с губернатором Томской области Владимиром Мазуром
© Sirdaryo.uz
"Мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве с Томской областью в таких сферах, как сельское хозяйство, переработка пищевых продуктов, производство текстильных материалов, образовательные и научные обмены", — поддержал коллегу хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев, предложив заключить соглашения между особыми экономическими зонами и торгово-промышленными палатами регионов.