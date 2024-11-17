https://uz.sputniknews.ru/20241117/uralskiy-federalnyy-okrug-rf-zainteresovan-v-postavkax-uzbekskoy-plodoovoschnoy-produktsii-46659033.html

Уральский федеральный округ РФ заинтересован в поставках узбекской плодоовощной продукции

Уральский федеральный округ РФ заинтересован в поставках узбекской плодоовощной продукции

Sputnik Узбекистан

Российская сторона готова заключить договоры на долгосрочной основе с узбекскими поставщиками.

2024-11-17T13:25+0500

2024-11-17T13:25+0500

2024-11-17T13:25+0500

узбекистан

поставки

плодоовощная продукция

россия

урал

торговля

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Торговая сеть Уральского федерального округа России заинтересована в поставках на долгосрочной основе узбекской плодоовощной продукции, сообщает ИА "Дунё".Перспективы сотрудничества обсудили представители Генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге и руководитель департамента по закупкам продукции торговой сети "Монетка" Елена Пермякова.Кувейт заинтересован в импорте плодоовощной продукции из УзбекистанаРечь шла об увеличении поставок производимой в Узбекистане плодоовощной и текстильной продукции через данную торговую сеть.Для справки: "Монетка" — одна из лидирующих торговых сетей Уральского федерального округа. Магазины открыты более чем в 14 субъектах России, в том числе в Ленинградской и Московской областях. В настоящее время в состав сети входят более 2 500 торговых точек, а численность работников компании составляет более 25 тыс. человек. Ежедневно они обслуживают около 3 млн покупателей. Головной офис торговой сети находится в Екатеринбурге.

https://uz.sputniknews.ru/20241109/uzbekistan-zarabotal-na-eksporte-produktov-pitaniya-46541639.html

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