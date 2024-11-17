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https://uz.sputniknews.ru/20241117/uralskiy-federalnyy-okrug-rf-zainteresovan-v-postavkax-uzbekskoy-plodoovoschnoy-produktsii-46659033.html
Уральский федеральный округ РФ заинтересован в поставках узбекской плодоовощной продукции
Уральский федеральный округ РФ заинтересован в поставках узбекской плодоовощной продукции
Sputnik Узбекистан
Российская сторона готова заключить договоры на долгосрочной основе с узбекскими поставщиками.
2024-11-17T13:25+0500
2024-11-17T13:25+0500
узбекистан
поставки
плодоовощная продукция
россия
урал
торговля
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Торговая сеть Уральского федерального округа России заинтересована в поставках на долгосрочной основе узбекской плодоовощной продукции, сообщает ИА "Дунё".Перспективы сотрудничества обсудили представители Генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге и руководитель департамента по закупкам продукции торговой сети "Монетка" Елена Пермякова.Кувейт заинтересован в импорте плодоовощной продукции из УзбекистанаРечь шла об увеличении поставок производимой в Узбекистане плодоовощной и текстильной продукции через данную торговую сеть.Для справки: "Монетка" — одна из лидирующих торговых сетей Уральского федерального округа. Магазины открыты более чем в 14 субъектах России, в том числе в Ленинградской и Московской областях. В настоящее время в состав сети входят более 2 500 торговых точек, а численность работников компании составляет более 25 тыс. человек. Ежедневно они обслуживают около 3 млн покупателей. Головной офис торговой сети находится в Екатеринбурге.
https://uz.sputniknews.ru/20241109/uzbekistan-zarabotal-na-eksporte-produktov-pitaniya-46541639.html
узбекистан
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узбекистан поставки плодоовощная продукция россия
узбекистан поставки плодоовощная продукция россия

Уральский федеральный округ РФ заинтересован в поставках узбекской плодоовощной продукции

13:25 17.11.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлодоовощная продукция
Плодоовощная продукция - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Российская сторона готова заключить договоры на долгосрочной основе с узбекскими поставщиками.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Торговая сеть Уральского федерального округа России заинтересована в поставках на долгосрочной основе узбекской плодоовощной продукции, сообщает ИА "Дунё".
Перспективы сотрудничества обсудили представители Генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге и руководитель департамента по закупкам продукции торговой сети "Монетка" Елена Пермякова.
Кувейт заинтересован в импорте плодоовощной продукции из Узбекистана
Речь шла об увеличении поставок производимой в Узбекистане плодоовощной и текстильной продукции через данную торговую сеть.

“Российской стороной выражена заинтересованность в налаживании прямых поставок плодоовощной, текстильной и винной продукции из Узбекистана, а также готовность заключить договоры на долгосрочной основе с узбекскими поставщиками”, — говорится в сообщении.

Для справки: "Монетка" — одна из лидирующих торговых сетей Уральского федерального округа. Магазины открыты более чем в 14 субъектах России, в том числе в Ленинградской и Московской областях. В настоящее время в состав сети входят более 2 500 торговых точек, а численность работников компании составляет более 25 тыс. человек. Ежедневно они обслуживают около 3 млн покупателей. Головной офис торговой сети находится в Екатеринбурге.
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