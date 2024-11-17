https://uz.sputniknews.ru/20241117/uzbekistan-forum-po-zaschite-intellektualnoy-sobstvennosti-v-eaes-46655473.html
Узбекистан пригласили на форум по защите интеллектуальной собственности в ЕАЭС
Узбекистан пригласили на форум по защите интеллектуальной собственности в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
В мероприятии, которое пройдет в столице Казахстана, примут участие представители министерств и ведомств, правообладатели, товаропроизводители, ассоциации потребителей, эксперты, представители профессиональных сообществ и СМИ стран Союза
2024-11-17T09:50+0500
2024-11-17T09:50+0500
2024-11-17T09:50+0500
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Узбекистан пригласили на форум по защите интеллектуальной собственности в ЕАЭС, который пройдет в Казахстане, сообщает пресс-служба ЕЭК.Евразийская экономическая комиссия, Минюст Казахстана и Международная ассоциация "Антиконтрафакт" с 5 по 6 декабря проведут в Астане XII Международный форум "Антиконтрафакт".Мероприятие, посвященное актуальным вопросам охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, станет площадкой для обсуждения ключевых вызовов и поиска эффективных решений в борьбе с распространением контрафактной продукции, добавили в пресс-службе Комиссии.По словам министра по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыта Султанова, сочетание "правоохранительных" инструментов с экономическими стимулами развития внешнеторговой деятельности и легального производства в странах ЕАЭС направлено на вытеснение с рынка контрафактной и фальсифицированной продукции.В программа форума пленарное заседание с участием ведущих экспертов в сфере интеллектуальной собственности, 10 дискуссионных сессий, посвященных правовому регулированию, таможенному контролю, защите прав потребителей, развитию электронной торговли, а также применению IT-технологий в сфере интеллектуальной собственности.В мероприятии примут участие представители министерств и ведомств, правообладатели, товаропроизводители, ассоциации потребителей, эксперты, представители профессиональных сообществ и СМИ стран ЕАЭС.
https://uz.sputniknews.ru/20241115/luchshie-mirovye-praktiki-budut-vnedryat-tamojennoe-administrirovanie-eaes-46632714.html
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узбекистан еаэс защита интеллектуальная собственность форум казахстан
узбекистан еаэс защита интеллектуальная собственность форум казахстан
Узбекистан пригласили на форум по защите интеллектуальной собственности в ЕАЭС
В мероприятии, которое пройдет в столице Казахстана, примут участие представители министерств и ведомств, правообладатели, товаропроизводители, ассоциации потребителей, эксперты, представители профессиональных сообществ и СМИ стран Союза.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik.
Узбекистан пригласили на форум по защите интеллектуальной собственности в ЕАЭС, который пройдет в Казахстане, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Евразийская экономическая комиссия, Минюст Казахстана и Международная ассоциация "Антиконтрафакт" с 5 по 6 декабря проведут в Астане XII Международный форум "Антиконтрафакт".
Мероприятие, посвященное актуальным вопросам охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, станет площадкой для обсуждения ключевых вызовов и поиска эффективных решений в борьбе с распространением контрафактной продукции, добавили в пресс-службе Комиссии.
“В 2019 – 2023 годах в странах Евразийского экономического союза выявлено свыше 46 тыс. нарушений в сфере интеллектуальной собственности и изъято более 60 млн единиц контрафактных товаров”— говорится в сообщении.
По словам министра по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыта Султанова, сочетание "правоохранительных" инструментов с экономическими стимулами развития внешнеторговой деятельности и легального производства в странах ЕАЭС направлено на вытеснение с рынка контрафактной и фальсифицированной продукции.
"Убежден, что в рамках форума "Антиконтрафакт" состоится профессиональное обсуждение указанных вопросов, что, несомненно, будет способствовать повышению эффективности борьбы с оборотом контрафактной продукции на рынке Евразийского экономического союза", – отметил министр ЕЭК.
В программа форума пленарное заседание с участием ведущих экспертов в сфере интеллектуальной собственности, 10 дискуссионных сессий, посвященных правовому регулированию, таможенному контролю, защите прав потребителей, развитию электронной торговли, а также применению IT-технологий в сфере интеллектуальной собственности.
В мероприятии примут участие представители министерств и ведомств, правообладатели, товаропроизводители, ассоциации потребителей, эксперты, представители профессиональных сообществ и СМИ стран ЕАЭС.
“В этом году форум расширяет географический охват, приглашая представителей дипломатического корпуса и компаний из Индии, Ирана, Китая, Туниса, Туркменистана и Узбекистана”, — говорится в сообщении.