https://uz.sputniknews.ru/20241117/uzbekistan-forum-po-zaschite-intellektualnoy-sobstvennosti-v-eaes-46655473.html

Узбекистан пригласили на форум по защите интеллектуальной собственности в ЕАЭС

Узбекистан пригласили на форум по защите интеллектуальной собственности в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

В мероприятии, которое пройдет в столице Казахстана, примут участие представители министерств и ведомств, правообладатели, товаропроизводители, ассоциации потребителей, эксперты, представители профессиональных сообществ и СМИ стран Союза

2024-11-17T09:50+0500

2024-11-17T09:50+0500

2024-11-17T09:50+0500

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Узбекистан пригласили на форум по защите интеллектуальной собственности в ЕАЭС, который пройдет в Казахстане, сообщает пресс-служба ЕЭК.Евразийская экономическая комиссия, Минюст Казахстана и Международная ассоциация "Антиконтрафакт" с 5 по 6 декабря проведут в Астане XII Международный форум "Антиконтрафакт".Мероприятие, посвященное актуальным вопросам охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, станет площадкой для обсуждения ключевых вызовов и поиска эффективных решений в борьбе с распространением контрафактной продукции, добавили в пресс-службе Комиссии.По словам министра по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыта Султанова, сочетание "правоохранительных" инструментов с экономическими стимулами развития внешнеторговой деятельности и легального производства в странах ЕАЭС направлено на вытеснение с рынка контрафактной и фальсифицированной продукции.В программа форума пленарное заседание с участием ведущих экспертов в сфере интеллектуальной собственности, 10 дискуссионных сессий, посвященных правовому регулированию, таможенному контролю, защите прав потребителей, развитию электронной торговли, а также применению IT-технологий в сфере интеллектуальной собственности.В мероприятии примут участие представители министерств и ведомств, правообладатели, товаропроизводители, ассоциации потребителей, эксперты, представители профессиональных сообществ и СМИ стран ЕАЭС.

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