https://uz.sputniknews.ru/20241122/pri-detdomax-uzbekistana-poyavitsya-dom-materi-dlya-jenschin-okazavshixsya-v-slojnoy-situatsii-46749813.html

При детдомах Узбекистана появится "Дом матери" для женщин, оказавшихся в сложной ситуации

При детдомах Узбекистана появится "Дом матери" для женщин, оказавшихся в сложной ситуации

Sputnik Узбекистан

В Узбекистане внедряются формы альтернативного устройства детей, нуждающихся в соцзащите.

2024-11-22T12:28+0500

2024-11-22T12:28+0500

2024-11-22T12:55+0500

дети

узбекистан

социальная защита

общество

указ

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал Указ, в котором определены меры по дальнейшему совершенствованию системы социальной защиты детей. Об этом сообщает информационно-правовой портал NORMA. Цель документа — усовершенствовать формы альтернативного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пострадавших от насилия и изъятых из семьи (дети, нуждающиеся в социальной защите), а также обеспечение интеграции в общество молодежи из числа сирот и оставшихся без попечения родителей.В документе определены приоритетные направления государственной политики по социальной защите детей:Вместе с тем определены следующие формы альтернативного устройства детей, исходя из их наилучших интересов:С 1 января 2025 года отменяется временный прием детей из малообеспеченных семей в дома милосердия и детские дома. При этом помощники хокимов и социальные работники принимают меры по выведению семей из бедности в рамках программы "От бедности к благополучию".Кроме того, с 1 февраля 2025 года в детских домах внедряется услуга "Дом матери" для матерей, в том числе беременных женщин, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию и остались без поддержки близких родственников, в результате чего готовы отказаться от воспитания собственного ребенка.В частности, матерям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, и их детям (не достигшим возраста 4-х лет) будет предоставлен временный приют на срок до 1 года на основании социального договора, а центры социальных услуг "Инсон" помогут им в овладении профессией.Также, согласно документу, c 1 марта 2025 года официально занятым одиноким матерям (отцам) включенным в Реестр бедных семей, за счет средств Госфонда социальной защиты оказывается материальная помощь до 1,5 БРВ на одного ребенка для пользования услугами дошкольного образования до достижения ребенком (детьми) возраста трех лет.При этом, если дети – близнецы, то материальная помощь выделяется каждому из близнецов.Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ведение учета таких детей и лиц, изъявивших желание принять их по одной из форм альтернативного устройства, осуществляются в информационной системе "Единая национальная социальная защита" (ИС "ЕНСЗ"). Кандидаты могут подать заявление на ЕПИГУ.Наряду с этим отменяется требование наличия полной семьи (мужа и жены) для создания детских домов семейного типа. Их также разрешат создавать гражданам Узбекистана, достигшим 30 лет.При этом детей, нуждающихся в социальной защите, будут передавать на воспитание в семью (патронат) только их родственникам.Документом предусматривается создать с 1 января 2025 года на поэтапной основе компактные детские дома в Андижанской области при медико-социальном учреждении в системе Агентства, в городе Ташкенте и Самаркандской области при воспитательных учреждениях в системе Агентства для размещения детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.С 1 апреля 2025 года негосударственный сектор привлекут к процессу предупреждения социального сиротства, оказания услуг по уходу и воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на долгосрочной или краткосрочной основе.Установлено, что с 1 февраля 2025 года центры "Инсон" будут являться законными представителями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, размещенных в соответствии с формами альтернативного устройства (за исключением принятия под опеку, попечительства и усыновления (удочерения) ребенка).Центры "Инсон" освободят от уплаты госпошлины при обращении в суды о взыскании в пользу ребенка сумм дополнительных расходов на восстановление его здоровья и реабилитацию с родителей или лиц, лишенных родительских прав.С 1 января 2025 года упразднят фонды "Мехр дафтари" при Совете Министров Каракалпакстана, хокимиятах областей и города Ташкента с передачей их действующих источников финансирования и остатка денежных средств Государственному фонду социальной защиты.Кроме того, утверждена Программа мер по социальной защите детей.Документ вступил в силу 21 ноября 2024 года.

https://uz.sputniknews.ru/20241116/yunym-jertvam-uzbekistane-nachnut-vydavat-oxrannye-ordera--prezident-podpisal-zakon-46650643.html

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