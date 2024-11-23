https://uz.sputniknews.ru/20241123/egipet-i-ruz-narastyat-sotrudnichestvo-v-transporte-logistike-farmatsevtike-i-ne-tolko-46774982.html

Египет и РУз нарастят сотрудничество в транспорте, логистике, фармацевтике и не только

Египет и РУз нарастят сотрудничество в транспорте, логистике, фармацевтике и не только

Sputnik Узбекистан

В МИПТ прошла встреча с Послом Египта, где обсуждались текущее состояние торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, намечены дальнейшие меры по увеличению объемов торговли, а также рассмотрены возможности для сотрудничества в ряде направлений.

2024-11-23T12:43+0500

2024-11-23T12:43+0500

2024-11-23T12:50+0500

узбекистан

министерство инвестиций, промышленности и торговли

египет

логистика

транспорт

машиностроение

текстиль

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Арабской Республики Египет Тамером Фатхи Абдуссаламом Хаммадом. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и Египтом, наметили дальнейшие меры по увеличению объемов торговли, а также рассмотрели другие актуальные вопросы повестки дня.Участники отметили, что на сегодняшний день наблюдается последовательный рост двустороннего сотрудничества. Так в 2023 году экспорт вырост на 110%, в основном за счет поставок текстильной, фармацевтической, электротехнической продукции, продукции сельского хозяйства и услуг.Кроме того, совместно с египетскими компаниями реализуется ряд проектов по производству продуктов питания, геологоразведке и улучшению систем обеспечения питьевой водой. В Узбекистане функционируют 15 предприятий с участием египетского капитала.По итогам переговоров стороны согласовали проведение круглых столов между представителями деловых кругов двух стран. Их цель – нарастить объемы сотрудничества в таких областях, как цифровая экономика, текстильная промышленность, транспорт и логистика, фармацевтика, машиностроение, горнодобывающая промышленность и фитосанитария. Также запланирована организация заседания совместной Межправительственной комиссии на ближайшее время, добавили в ведомстве.

https://uz.sputniknews.ru/20241104/uzbekistan-i-egipet-planiruyut-proekty-v-vodnom-xozyaystve-samarkandskoy-oblasti-46445951.html

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