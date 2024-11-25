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https://uz.sputniknews.ru/20241125/s-kem-vstretilas-narbaeva-v-sankt-peterburge--podrobnosti-46794444.html
С кем встретилась Нарбаева в Санкт-Петербурге — подробности
С кем встретилась Нарбаева в Санкт-Петербурге — подробности
Sputnik Узбекистан
Парламентская делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса приняла участие в 57-й сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ
2024-11-25T09:50+0500
2024-11-25T10:01+0500
политика
россия
санкт-петербург
сенат олий мажлиса узбекистана
танзила нарбаева
совет федерации федерального собрания рф
валентина матвиенко
маулен ашимбаев
казахстан
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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в ходе визита в Санкт-Петербург встретилась с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.Стороны обсудили вопросы развития межпарламентского сотрудничества как на двусторонней основе, так и на международных парламентских площадках.Они высоко оценили активную работу Комиссии по сотрудничеству между верхними палатами парламентов Узбекистана и России, тесное взаимодействие на полях Межпарламентского союза. Матвиенко напомнила, что Узбекистан стал членом МПС в 2017 году на 137-й Ассамблее, которая прошла в Таврическом дворце. Юбилейная 150-я Ассамблея МПС состоится в Ташкенте весной 2025 года.Председатель Совфеда также подчеркнула традиционную активность узбекистанских парламентариев на площадке МПА СНГ.В свою очередь, Танзила Нарбаева отметила высокий уровень организации мероприятий, проводимых Межпарламентской Ассамблеей, высказав заинтересованность узбекской стороны в эффективной реализации многосторонних инициатив, в том числе культурно-образовательного проекта "Поезд памяти". Она также предложила парламентариям провести ревизию подписанных двусторонних соглашений с целью активизации сотрудничества между странами и регионами.Кроме того, глава верхней палаты парламента РУз встретилась с Председателем Сената Парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым.Речь шла об эффективности межпарламентского сотрудничества, реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, налаживании эффективного взаимодействия между региональными представительными органами.Напомним, что парламентская делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса приняла участие в 57-й сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которая проходила в северной столице РФ.
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нарбаева санкт-петербург встречи
нарбаева санкт-петербург встречи

С кем встретилась Нарбаева в Санкт-Петербурге — подробности

09:50 25.11.2024 (обновлено: 10:01 25.11.2024)
© РИА Новости / Алексей ДаничевСиний мост и Исаакиевский собор
Синий мост и Исаакиевский собор - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Парламентская делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса приняла участие в 57-й сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в ходе визита в Санкт-Петербург встретилась с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.
© Сенат Олий МажлисаСостоялась встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилы Нарбаевой
Состоялась встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилы Нарбаевой - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2024
Состоялась встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилы Нарбаевой
© Сенат Олий Мажлиса
Стороны обсудили вопросы развития межпарламентского сотрудничества как на двусторонней основе, так и на международных парламентских площадках.
Они высоко оценили активную работу Комиссии по сотрудничеству между верхними палатами парламентов Узбекистана и России, тесное взаимодействие на полях Межпарламентского союза. Матвиенко напомнила, что Узбекистан стал членом МПС в 2017 году на 137-й Ассамблее, которая прошла в Таврическом дворце. Юбилейная 150-я Ассамблея МПС состоится в Ташкенте весной 2025 года.
© Сенат Олий МажлисаВ рамках визита Председатель Сената провела встречи с руководителями палат парламентов Казахстана и России
В рамках визита Председатель Сената провела встречи с руководителями палат парламентов Казахстана и России - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2024
В рамках визита Председатель Сената провела встречи с руководителями палат парламентов Казахстана и России
© Сенат Олий Мажлиса
Председатель Совфеда также подчеркнула традиционную активность узбекистанских парламентариев на площадке МПА СНГ.
В свою очередь, Танзила Нарбаева отметила высокий уровень организации мероприятий, проводимых Межпарламентской Ассамблеей, высказав заинтересованность узбекской стороны в эффективной реализации многосторонних инициатив, в том числе культурно-образовательного проекта "Поезд памяти". Она также предложила парламентариям провести ревизию подписанных двусторонних соглашений с целью активизации сотрудничества между странами и регионами.
© Сенат Олий МажлисаВ рамках визита Председатель Сената провела встречи с руководителями палат парламентов Казахстана и России
В рамках визита Председатель Сената провела встречи с руководителями палат парламентов Казахстана и России - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2024
В рамках визита Председатель Сената провела встречи с руководителями палат парламентов Казахстана и России
© Сенат Олий Мажлиса
Кроме того, глава верхней палаты парламента РУз встретилась с Председателем Сената Парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым.
© Сенат Олий Мажлиса В рамках визита Председатель Сената провела встречи с руководителями палат парламентов Казахстана и России
В рамках визита Председатель Сената провела встречи с руководителями палат парламентов Казахстана и России - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2024
В рамках визита Председатель Сената провела встречи с руководителями палат парламентов Казахстана и России
© Сенат Олий Мажлиса
Речь шла об эффективности межпарламентского сотрудничества, реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, налаживании эффективного взаимодействия между региональными представительными органами.
Напомним, что парламентская делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса приняла участие в 57-й сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которая проходила в северной столице РФ.
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