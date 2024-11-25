С кем встретилась Нарбаева в Санкт-Петербурге — подробности
09:50 25.11.2024 (обновлено: 10:01 25.11.2024)
© РИА Новости / Алексей ДаничевСиний мост и Исаакиевский собор
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Парламентская делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса приняла участие в 57-й сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в ходе визита в Санкт-Петербург встретилась с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.
© Сенат Олий МажлисаСостоялась встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилы Нарбаевой
Состоялась встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилы Нарбаевой
© Сенат Олий Мажлиса
Стороны обсудили вопросы развития межпарламентского сотрудничества как на двусторонней основе, так и на международных парламентских площадках.
Они высоко оценили активную работу Комиссии по сотрудничеству между верхними палатами парламентов Узбекистана и России, тесное взаимодействие на полях Межпарламентского союза. Матвиенко напомнила, что Узбекистан стал членом МПС в 2017 году на 137-й Ассамблее, которая прошла в Таврическом дворце. Юбилейная 150-я Ассамблея МПС состоится в Ташкенте весной 2025 года.
© Сенат Олий МажлисаВ рамках визита Председатель Сената провела встречи с руководителями палат парламентов Казахстана и России
В рамках визита Председатель Сената провела встречи с руководителями палат парламентов Казахстана и России
© Сенат Олий Мажлиса
Председатель Совфеда также подчеркнула традиционную активность узбекистанских парламентариев на площадке МПА СНГ.
В свою очередь, Танзила Нарбаева отметила высокий уровень организации мероприятий, проводимых Межпарламентской Ассамблеей, высказав заинтересованность узбекской стороны в эффективной реализации многосторонних инициатив, в том числе культурно-образовательного проекта "Поезд памяти". Она также предложила парламентариям провести ревизию подписанных двусторонних соглашений с целью активизации сотрудничества между странами и регионами.
© Сенат Олий МажлисаВ рамках визита Председатель Сената провела встречи с руководителями палат парламентов Казахстана и России
В рамках визита Председатель Сената провела встречи с руководителями палат парламентов Казахстана и России
© Сенат Олий Мажлиса
Кроме того, глава верхней палаты парламента РУз встретилась с Председателем Сената Парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым.
© Сенат Олий Мажлиса В рамках визита Председатель Сената провела встречи с руководителями палат парламентов Казахстана и России
В рамках визита Председатель Сената провела встречи с руководителями палат парламентов Казахстана и России
© Сенат Олий Мажлиса
Речь шла об эффективности межпарламентского сотрудничества, реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, налаживании эффективного взаимодействия между региональными представительными органами.
Напомним, что парламентская делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса приняла участие в 57-й сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которая проходила в северной столице РФ.