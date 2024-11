Иностранная компания построит в Навои еще одну солнечную электростанцию – подробности

https://uz.sputniknews.ru/20241130/inostrannaya-kompaniya-postroit-v-navoi-esche-odnu-solnechnuyu-elektrostantsiyu--podrobnosti-46889708.html

СЭС мощностью 300 МВт и системой хранения электроэнергии мощностью 75 МВт, будет построена в Карманинском районе Навоийской области Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Министерстве инвестиций, промышленности и торговли состоялось подписание Инвестиционного соглашения по строительству солнечной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.По информации ведомства, СЭС мощностью 300 МВт и системой хранения электроэнергии мощностью 75 МВт, будет построена в Карманинском районе Навоийской области Узбекистана.В церемонии открытия приняли участие министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов и генеральный директор компании Sinoma EC International Investment Цзо Даюн.Читайте также Стало известно, сколько "зеленой" энергии произведено в Узбекистане с начала годаРанее Минэнерго республики сообщало, что объем электроэнергии, вырабатываемой всеми солнечными и ветряными электростанциями республики, с начала 2024 года превысил 4 млрд кВт*ч.К октябрю на солнечных электростанциях произведено 3 млрд 493,6 млн кВт*ч электроэнергии, а на ветряных электростанциях — 506,4 млн кВт*ч. В результате было сэкономлено 1,2 млрд кубометров природного газа, а также предотвращен выброс в атмосферу 1, 680 млн тонн вредных газов.Данный объем электроэнергии способен обеспечить электричеством в течение 10 месяцев 2 млн домохозяйств или в течение 1 года 1 млн 666 тысяч домохозяйств.Для справки: Sinoma EC International Investment Co., Ltd – является дочерним предприятием созданной в 1987 году Sinoma Energy Conservation Co., Ltd. Компания специализируется на строительстве электростанций WHR, использующих тепло отработанных газов промышленных объектов, а также электростанций на биомассе, геотермальных и солнечных электростанций. На счету компании более 1000 реализованных проектов по всему миру.

