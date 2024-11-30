Иностранная компания построит в Навои еще одну солнечную электростанцию – подробности
11:58 30.11.2024 (обновлено: 12:08 30.11.2024)
© Пресс-служба МинэнергоСолнечная фотоэлектрическая станция на Талимарджанской ТЭС.
© Пресс-служба Минэнерго
Подписаться
СЭС мощностью 300 МВт и системой хранения электроэнергии мощностью 75 МВт, будет построена в Карманинском районе Навоийской области Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Министерстве инвестиций, промышленности и торговли состоялось подписание Инвестиционного соглашения по строительству солнечной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.
По информации ведомства, СЭС мощностью 300 МВт и системой хранения электроэнергии мощностью 75 МВт, будет построена в Карманинском районе Навоийской области Узбекистана.
© Пресс-служба МИПТ РУз. В МИПТ подписали Инвестиционное соглашение по строительству солнечной электростанции.
В МИПТ подписали Инвестиционное соглашение по строительству солнечной электростанции.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
В церемонии открытия приняли участие министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов и генеральный директор компании Sinoma EC International Investment Цзо Даюн.
Участники отметили, что запуск проекта станет очередным большим шагом на пути реализации целей Стратегии "Узбекистан-2030" по доведению возобновляемых источников энергии до 25 тысяч мегаватт и доли в общем потреблении страны — до 40%.
© Пресс-служба МИПТ РУз. В МИПТ подписали Инвестиционное соглашение по строительству солнечной электростанции.
В МИПТ подписали Инвестиционное соглашение по строительству солнечной электростанции.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
Ранее Минэнерго республики сообщало, что объем электроэнергии, вырабатываемой всеми солнечными и ветряными электростанциями республики, с начала 2024 года превысил 4 млрд кВт*ч.
К октябрю на солнечных электростанциях произведено 3 млрд 493,6 млн кВт*ч электроэнергии, а на ветряных электростанциях — 506,4 млн кВт*ч. В результате было сэкономлено 1,2 млрд кубометров природного газа, а также предотвращен выброс в атмосферу 1, 680 млн тонн вредных газов.
Данный объем электроэнергии способен обеспечить электричеством в течение 10 месяцев 2 млн домохозяйств или в течение 1 года 1 млн 666 тысяч домохозяйств.
Данный объем электроэнергии способен обеспечить электричеством в течение 10 месяцев 2 млн домохозяйств или в течение 1 года 1 млн 666 тысяч домохозяйств.
Для справки: Sinoma EC International Investment Co., Ltd – является дочерним предприятием созданной в 1987 году Sinoma Energy Conservation Co., Ltd. Компания специализируется на строительстве электростанций WHR, использующих тепло отработанных газов промышленных объектов, а также электростанций на биомассе, геотермальных и солнечных электростанций. На счету компании более 1000 реализованных проектов по всему миру.