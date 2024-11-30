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https://uz.sputniknews.ru/20241130/inostrannaya-kompaniya-postroit-v-navoi-esche-odnu-solnechnuyu-elektrostantsiyu--podrobnosti-46889708.html
Иностранная компания построит в Навои еще одну солнечную электростанцию – подробности
Иностранная компания построит в Навои еще одну солнечную электростанцию – подробности
Sputnik Узбекистан
СЭС мощностью 300 МВт и системой хранения электроэнергии мощностью 75 МВт, будет построена в Карманинском районе Навоийской области Узбекистана.
2024-11-30T11:58+0500
2024-11-30T12:08+0500
министерство инвестиций, промышленности и торговли
узбекистан
навои
электростанция
солнечная электростанция
энергетика
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Министерстве инвестиций, промышленности и торговли состоялось подписание Инвестиционного соглашения по строительству солнечной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.По информации ведомства, СЭС мощностью 300 МВт и системой хранения электроэнергии мощностью 75 МВт, будет построена в Карманинском районе Навоийской области Узбекистана.В церемонии открытия приняли участие министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов и генеральный директор компании Sinoma EC International Investment Цзо Даюн.Читайте также Стало известно, сколько "зеленой" энергии произведено в Узбекистане с начала годаРанее Минэнерго республики сообщало, что объем электроэнергии, вырабатываемой всеми солнечными и ветряными электростанциями республики, с начала 2024 года превысил 4 млрд кВт*ч.К октябрю на солнечных электростанциях произведено 3 млрд 493,6 млн кВт*ч электроэнергии, а на ветряных электростанциях — 506,4 млн кВт*ч. В результате было сэкономлено 1,2 млрд кубометров природного газа, а также предотвращен выброс в атмосферу 1, 680 млн тонн вредных газов.Данный объем электроэнергии способен обеспечить электричеством в течение 10 месяцев 2 млн домохозяйств или в течение 1 года 1 млн 666 тысяч домохозяйств.Для справки: Sinoma EC International Investment Co., Ltd – является дочерним предприятием созданной в 1987 году Sinoma Energy Conservation Co., Ltd. Компания специализируется на строительстве электростанций WHR, использующих тепло отработанных газов промышленных объектов, а также электростанций на биомассе, геотермальных и солнечных электростанций. На счету компании более 1000 реализованных проектов по всему миру.
https://uz.sputniknews.ru/20241113/masdar-postroit-esche-odnu-vetryanuyu-elektrostantsiyu-uzbekistan-46588998.html
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навои солнечная электростанция мипт соглашение минэнерго
навои солнечная электростанция мипт соглашение минэнерго

Иностранная компания построит в Навои еще одну солнечную электростанцию – подробности

11:58 30.11.2024 (обновлено: 12:08 30.11.2024)
© Пресс-служба МинэнергоСолнечная фотоэлектрическая станция на Талимарджанской ТЭС.
Солнечная фотоэлектрическая станция на Талимарджанской ТЭС. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2024
© Пресс-служба Минэнерго
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СЭС мощностью 300 МВт и системой хранения электроэнергии мощностью 75 МВт, будет построена в Карманинском районе Навоийской области Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Министерстве инвестиций, промышленности и торговли состоялось подписание Инвестиционного соглашения по строительству солнечной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.
По информации ведомства, СЭС мощностью 300 МВт и системой хранения электроэнергии мощностью 75 МВт, будет построена в Карманинском районе Навоийской области Узбекистана.
© Пресс-служба МИПТ РУз. В МИПТ подписали Инвестиционное соглашение по строительству солнечной электростанции.
 В МИПТ подписали Инвестиционное соглашение по строительству солнечной электростанции. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2024
В МИПТ подписали Инвестиционное соглашение по строительству солнечной электростанции.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
В церемонии открытия приняли участие министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов и генеральный директор компании Sinoma EC International Investment Цзо Даюн.
Читайте также Стало известно, сколько "зеленой" энергии произведено в Узбекистане с начала года
Участники отметили, что запуск проекта станет очередным большим шагом на пути реализации целей Стратегии "Узбекистан-2030" по доведению возобновляемых источников энергии до 25 тысяч мегаватт и доли в общем потреблении страны — до 40%.
© Пресс-служба МИПТ РУз. В МИПТ подписали Инвестиционное соглашение по строительству солнечной электростанции.
 В МИПТ подписали Инвестиционное соглашение по строительству солнечной электростанции. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2024
В МИПТ подписали Инвестиционное соглашение по строительству солнечной электростанции.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
Ранее Минэнерго республики сообщало, что объем электроэнергии, вырабатываемой всеми солнечными и ветряными электростанциями республики, с начала 2024 года превысил 4 млрд кВт*ч.
К октябрю на солнечных электростанциях произведено 3 млрд 493,6 млн кВт*ч электроэнергии, а на ветряных электростанциях — 506,4 млн кВт*ч. В результате было сэкономлено 1,2 млрд кубометров природного газа, а также предотвращен выброс в атмосферу 1, 680 млн тонн вредных газов.

Данный объем электроэнергии способен обеспечить электричеством в течение 10 месяцев 2 млн домохозяйств или в течение 1 года 1 млн 666 тысяч домохозяйств.
Для справки: Sinoma EC International Investment Co., Ltd – является дочерним предприятием созданной в 1987 году Sinoma Energy Conservation Co., Ltd. Компания специализируется на строительстве электростанций WHR, использующих тепло отработанных газов промышленных объектов, а также электростанций на биомассе, геотермальных и солнечных электростанций. На счету компании более 1000 реализованных проектов по всему миру.
Первая ветряная электростанция в Зарафшане - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2024
Компания Masdar из ОАЭ построит еще одну ветряную электростанцию в Узбекистане
13 ноября, 12:02
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