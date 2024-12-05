https://uz.sputniknews.ru/20241205/magate-podderjit-uzbekistan-v-stroitelstve-aes-s-uchastiem-rosatoma-46963812.html

МАГАТЭ поддержит Узбекистан в строительстве АЭС с участием Росатома

МАГАТЭ поддержит Узбекистан в строительстве АЭС с участием Росатома

Sputnik Узбекистан

В Самарканде проходит Международная конференция по вопросам использования атомной энергии в государствах - членах Организации исламского сотрудничества.

2024-12-05T18:35+0500

2024-12-05T18:35+0500

2024-12-05T18:35+0500

экономика

узбекистан

россия

атомная энергетика

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аэс

самарканд

конференция

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) окажет помощь властям Узбекистана в реализации проекта строительства АЭС малой мощности с участием российской госкорпорации "Росатом", сообщает корреспондент Sputnik УзбекистанТакое заявление сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на международной конференции по использованию атомной энергии в государствах-членах Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в СамаркандеПо словам главы МАГАТЭ, агентство окажет технологическую поддержку правительству Узбекистана, в том числе в изменении законодательства и создании необходимого кадрового потенциала, необходимого для обеспечения непрерывности атомной программы республики.В свою очередь, директор агентства "Узатом" Азиз Ахмедхожаев сообщил о подписании намерения по созданию рабочей группы для развития сотрудничества с МАГАТЭ.Важно, чтобы на первоначальных этапах агентство направляло страну в развитии ядерной энергетики. Это поможет осуществлять проекты в строгом соответствии с международными стандартами безопасности, пояснил глава Узатома.Он также выразил надежду, что проходящая в Самарканде конференция по атомной энергетике станет ежегодной. На площадке планируют создать все необходимые условия, чтобы каждая страна могла внести свой вклад и поделиться опытом развития атомной энергетики.В ходе международной конференции в Самарканде обсуждают вопросы развития и использования атомной энергии в мирных целях. К участникам масштабного мероприятия, в числе которых представители экспертного сообщества стран ОИС, Центральной и Южной Азии, России, Ближнего Востока, МАГАТЭ, Всемирной ядерной ассоциации (WNA) и других международных организаций, обратился глава Узбекистана. Послание Шавката Мирзиёева зачитал пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.В нем отмечается, что в современных условиях, когда все более очевидно проявляются негативные последствия изменения климата и нехватки традиционных источников энергии, мирное использование атомной энергии становится важнейшим альтернативным решением в целях улучшения качества жизни и реализации национальных стратегий развития.Глава государства выразил уверенность, что внедрение передовых технологий атомной энергетики даст дополнительный импульс развитию Узбекистана, созданию новых научно-технических разработок и переходу к инновационной экономике.Мирзиёев поблагодарил МАГАТЭ за поддержку инициатив Узбекистана в этом направлении, отметив, что конференция в Самарканде станет важной площадкой для выработки конкретных рекомендаций и практических предложений по эффективному использованию мирной ядерной энергии для достижения Целей устойчивого развития.Напомним, что в мае в Ташкенте подписали первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АЭС малой мощности. Проект предусматривает возведение в Джизакской области атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт — шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.Выбранную площадку уже исследовали и подтвердили ее безопасность.В начале сентября агентство по атомной энергии при Кабмине РУз ("Узатом") и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион Росатома) подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026-го "Узатом" планирует получить разрешение на сооружение станции.

https://uz.sputniknews.ru/20241205/uzbekistan-magate-sotrudnichestvo-46955734.html

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