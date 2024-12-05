https://uz.sputniknews.ru/20241205/magate-podderjit-uzbekistan-v-stroitelstve-aes-s-uchastiem-rosatoma-46963812.html
МАГАТЭ поддержит Узбекистан в строительстве АЭС с участием Росатома
МАГАТЭ поддержит Узбекистан в строительстве АЭС с участием Росатома
Sputnik Узбекистан
В Самарканде проходит Международная конференция по вопросам использования атомной энергии в государствах - членах Организации исламского сотрудничества.
2024-12-05T18:35+0500
2024-12-05T18:35+0500
2024-12-05T18:35+0500
экономика
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атомная энергетика
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шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) окажет помощь властям Узбекистана в реализации проекта строительства АЭС малой мощности с участием российской госкорпорации "Росатом", сообщает корреспондент Sputnik УзбекистанТакое заявление сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на международной конференции по использованию атомной энергии в государствах-членах Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в СамаркандеПо словам главы МАГАТЭ, агентство окажет технологическую поддержку правительству Узбекистана, в том числе в изменении законодательства и создании необходимого кадрового потенциала, необходимого для обеспечения непрерывности атомной программы республики.В свою очередь, директор агентства "Узатом" Азиз Ахмедхожаев сообщил о подписании намерения по созданию рабочей группы для развития сотрудничества с МАГАТЭ.Важно, чтобы на первоначальных этапах агентство направляло страну в развитии ядерной энергетики. Это поможет осуществлять проекты в строгом соответствии с международными стандартами безопасности, пояснил глава Узатома.Он также выразил надежду, что проходящая в Самарканде конференция по атомной энергетике станет ежегодной. На площадке планируют создать все необходимые условия, чтобы каждая страна могла внести свой вклад и поделиться опытом развития атомной энергетики.В ходе международной конференции в Самарканде обсуждают вопросы развития и использования атомной энергии в мирных целях. К участникам масштабного мероприятия, в числе которых представители экспертного сообщества стран ОИС, Центральной и Южной Азии, России, Ближнего Востока, МАГАТЭ, Всемирной ядерной ассоциации (WNA) и других международных организаций, обратился глава Узбекистана. Послание Шавката Мирзиёева зачитал пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.В нем отмечается, что в современных условиях, когда все более очевидно проявляются негативные последствия изменения климата и нехватки традиционных источников энергии, мирное использование атомной энергии становится важнейшим альтернативным решением в целях улучшения качества жизни и реализации национальных стратегий развития.Глава государства выразил уверенность, что внедрение передовых технологий атомной энергетики даст дополнительный импульс развитию Узбекистана, созданию новых научно-технических разработок и переходу к инновационной экономике.Мирзиёев поблагодарил МАГАТЭ за поддержку инициатив Узбекистана в этом направлении, отметив, что конференция в Самарканде станет важной площадкой для выработки конкретных рекомендаций и практических предложений по эффективному использованию мирной ядерной энергии для достижения Целей устойчивого развития.Напомним, что в мае в Ташкенте подписали первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АЭС малой мощности. Проект предусматривает возведение в Джизакской области атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт — шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.Выбранную площадку уже исследовали и подтвердили ее безопасность.В начале сентября агентство по атомной энергии при Кабмине РУз ("Узатом") и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион Росатома) подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026-го "Узатом" планирует получить разрешение на сооружение станции.
https://uz.sputniknews.ru/20241205/uzbekistan-magate-sotrudnichestvo-46955734.html
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строительство аэс узбекистан магатэ поддержка
МАГАТЭ поддержит Узбекистан в строительстве АЭС с участием Росатома
Эксклюзив
В Самарканде проходит Международная конференция по вопросам использования атомной энергии в государствах-членах Организации исламского сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) окажет помощь властям Узбекистана в реализации проекта строительства АЭС малой мощности с участием российской госкорпорации "Росатом", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
Такое заявление сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на международной конференции по использованию атомной энергии в государствах-членах Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в Самарканде
"Узбекистан решил продвинуться вперед по конкретному проекту, который включает в себя создание малых модульных реакторов и, возможно, еще больше в будущем. Как я вчера сказал президенту (Узбекистана — прим. ред.), это инициатива, на каждом этапе которой МАГАТЭ будет присутствовать", — сказал он.
По словам главы МАГАТЭ, агентство окажет технологическую поддержку правительству Узбекистана, в том числе в изменении законодательства и создании необходимого кадрового потенциала, необходимого для обеспечения непрерывности атомной программы республики.
В свою очередь, директор агентства "Узатом" Азиз Ахмедхожаев сообщил о подписании намерения по созданию рабочей группы для развития сотрудничества с МАГАТЭ.
Важно, чтобы на первоначальных этапах агентство направляло страну в развитии ядерной энергетики. Это поможет осуществлять проекты в строгом соответствии с международными стандартами безопасности, пояснил глава Узатома.
Он также выразил надежду, что проходящая в Самарканде конференция по атомной энергетике станет ежегодной. На площадке планируют создать все необходимые условия, чтобы каждая страна могла внести свой вклад и поделиться опытом развития атомной энергетики.
В ходе международной конференции в Самарканде обсуждают вопросы развития и использования атомной энергии в мирных целях.
К участникам масштабного мероприятия, в числе которых представители экспертного сообщества стран ОИС, Центральной и Южной Азии, России, Ближнего Востока, МАГАТЭ, Всемирной ядерной ассоциации (WNA) и других международных организаций, обратился глава Узбекистана. Послание Шавката Мирзиёева зачитал пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
В нем отмечается, что в современных условиях, когда все более очевидно проявляются негативные последствия изменения климата и нехватки традиционных источников энергии, мирное использование атомной энергии становится важнейшим альтернативным решением в целях улучшения качества жизни и реализации национальных стратегий развития.
Глава государства выразил уверенность, что внедрение передовых технологий атомной энергетики даст дополнительный импульс развитию Узбекистана, созданию новых научно-технических разработок и переходу к инновационной экономике.
Мирзиёев поблагодарил МАГАТЭ за поддержку инициатив Узбекистана в этом направлении, отметив, что конференция в Самарканде станет важной площадкой для выработки конкретных рекомендаций и практических предложений по эффективному использованию мирной ядерной энергии для достижения Целей устойчивого развития.
Напомним, что в мае в Ташкенте подписали первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АЭС малой мощности. Проект предусматривает возведение в Джизакской области атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт — шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.
Выбранную площадку уже исследовали и подтвердили ее безопасность.
В начале сентября агентство по атомной энергии при Кабмине РУз ("Узатом") и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион Росатома) подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026-го "Узатом" планирует получить разрешение на сооружение станции.