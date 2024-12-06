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https://uz.sputniknews.ru/20241206/shavkat-mirziyoev-posetil-xodjikent-na-novom-elektropoezde-46982059.html
Шавкат Мирзиёев посетил Ходжикент на новом электропоезде
Шавкат Мирзиёев посетил Ходжикент на новом электропоезде
Sputnik Узбекистан
В окрестностях Ташкента построена электрифицированная дорога, что позволило увеличить пропускную способность поездов на 30%. 3 декабря на маршруте Ташкент – Ходжикент запустили новый электропоезд. Президент совершил на нем поездку и ознакомился с его возможностями.
2024-12-06T15:05+0500
2024-12-06T15:16+0500
шавкат мирзиёев
железная дорога
электропоезд
пассажиры
ташкентская область
транспорт
маршрут
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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с новым электропоездом для маршрута Ташкент – Ходжикент. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.По информации пресс-службы, в республике на сегодняшний день электрифицировано более 3 тысяч км железных дорог. В окрестностях Ташкента также построена электрифицированная дорога. Это позволило увеличить пропускную способность поездов на 30%.Читайте также Какие изменения произойдут в железнодорожной отрасли Узбекистана — в стране обновили законВ начале декабря на маршруте Ташкент – Ходжикент введен в эксплуатацию новый электропоезд. Президент совершил поездку на этом поезде до Ходжикента и ознакомился с его возможностями.Во время поездки президент заслушал отчеты о развитии железнодорожной инфраструктуры, улучшении условий для пассажиров, электрификации железных дорог и благоустройстве территории вдоль путей.Президент поручил включить прилегающие к железной дороге территории между Ташкентом и Ходжикентом в программу реновации на 2025 год и привести их в порядок.Было указано на необходимость выпрямления извилистых участков маршрута, чтобы увеличить количество ежедневных рейсов экспресс-поездов и обслуживать еще больше пассажиров.Речь также шла об озеленении железнодорожных обочин, посадки засухоустойчивых растений, а также ввоза саженцев, соответствующих к местному климату.
https://uz.sputniknews.ru/20241203/tashkent-xodjikent-elektropoyezd-raspisaniye-46931060.html
ташкентская область
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президент шавкат мирзиёев электропоезд ташкент – ходжикент пассажир перевозки вагон маршрут
президент шавкат мирзиёев электропоезд ташкент – ходжикент пассажир перевозки вагон маршрут

Шавкат Мирзиёев посетил Ходжикент на новом электропоезде

15:05 06.12.2024 (обновлено: 15:16 06.12.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев поехал в Ходжикент на электропоезде
Шавкат Мирзиёев поехал в Ходжикент на электропоезде - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В окрестностях Ташкента построена электрифицированная дорога, что позволило увеличить пропускную способность поездов на 30%. 3 декабря на маршруте Ташкент – Ходжикент запустили новый электропоезд. Президент совершил на нем поездку и ознакомился с его возможностями.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с новым электропоездом для маршрута Ташкент – Ходжикент. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
По информации пресс-службы, в республике на сегодняшний день электрифицировано более 3 тысяч км железных дорог. В окрестностях Ташкента также построена электрифицированная дорога. Это позволило увеличить пропускную способность поездов на 30%.
Читайте также Какие изменения произойдут в железнодорожной отрасли Узбекистана — в стране обновили закон
В начале декабря на маршруте Ташкент – Ходжикент введен в эксплуатацию новый электропоезд. Президент совершил поездку на этом поезде до Ходжикента и ознакомился с его возможностями.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев поехал в Ходжикент на электропоезде
Шавкат Мирзиёев поехал в Ходжикент на электропоезде - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2024
Шавкат Мирзиёев поехал в Ходжикент на электропоезде
© Пресс-служба президента Узбекистана

"Вагоны поезда просторные и комфортные. В нем 586 пассажирских мест. Установлены информационные табло и система пожарной безопасности. Поезд способен развивать скорость до 120 км в час. В каждом направлении будут курсировать три рейса в день", — отметили в пресс-службе.

Во время поездки президент заслушал отчеты о развитии железнодорожной инфраструктуры, улучшении условий для пассажиров, электрификации железных дорог и благоустройстве территории вдоль путей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев поехал в Ходжикент на электропоезде
Шавкат Мирзиёев поехал в Ходжикент на электропоезде - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2024
Шавкат Мирзиёев поехал в Ходжикент на электропоезде
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент поручил включить прилегающие к железной дороге территории между Ташкентом и Ходжикентом в программу реновации на 2025 год и привести их в порядок.
Было указано на необходимость выпрямления извилистых участков маршрута, чтобы увеличить количество ежедневных рейсов экспресс-поездов и обслуживать еще больше пассажиров.
Речь также шла об озеленении железнодорожных обочин, посадки засухоустойчивых растений, а также ввоза саженцев, соответствующих к местному климату.
Будет запущен новый скоростной электропоезд по маршруту Ташкент — Ходжикент — Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2024
Из Ташкента в Ходжикент запустили новый электропоезд — расписание и стоимость билетов
3 декабря, 13:22
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