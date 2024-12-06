https://uz.sputniknews.ru/20241206/shavkat-mirziyoev-posetil-xodjikent-na-novom-elektropoezde-46982059.html

Шавкат Мирзиёев посетил Ходжикент на новом электропоезде

Шавкат Мирзиёев посетил Ходжикент на новом электропоезде

Sputnik Узбекистан

В окрестностях Ташкента построена электрифицированная дорога, что позволило увеличить пропускную способность поездов на 30%. 3 декабря на маршруте Ташкент – Ходжикент запустили новый электропоезд. Президент совершил на нем поездку и ознакомился с его возможностями.

2024-12-06T15:05+0500

2024-12-06T15:05+0500

2024-12-06T15:16+0500

шавкат мирзиёев

железная дорога

электропоезд

пассажиры

ташкентская область

транспорт

маршрут

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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с новым электропоездом для маршрута Ташкент – Ходжикент. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.По информации пресс-службы, в республике на сегодняшний день электрифицировано более 3 тысяч км железных дорог. В окрестностях Ташкента также построена электрифицированная дорога. Это позволило увеличить пропускную способность поездов на 30%.Читайте также Какие изменения произойдут в железнодорожной отрасли Узбекистана — в стране обновили законВ начале декабря на маршруте Ташкент – Ходжикент введен в эксплуатацию новый электропоезд. Президент совершил поездку на этом поезде до Ходжикента и ознакомился с его возможностями.Во время поездки президент заслушал отчеты о развитии железнодорожной инфраструктуры, улучшении условий для пассажиров, электрификации железных дорог и благоустройстве территории вдоль путей.Президент поручил включить прилегающие к железной дороге территории между Ташкентом и Ходжикентом в программу реновации на 2025 год и привести их в порядок.Было указано на необходимость выпрямления извилистых участков маршрута, чтобы увеличить количество ежедневных рейсов экспресс-поездов и обслуживать еще больше пассажиров.Речь также шла об озеленении железнодорожных обочин, посадки засухоустойчивых растений, а также ввоза саженцев, соответствующих к местному климату.

https://uz.sputniknews.ru/20241203/tashkent-xodjikent-elektropoyezd-raspisaniye-46931060.html

ташкентская область

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