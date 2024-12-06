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https://uz.sputniknews.ru/20241206/tanzila-narbaeva-vstretilas-s-poslom-pakistana-v-uzbekistane--o-chem-govorili-46974347.html
Танзила Нарбаева встретилась с послом Пакистана в Узбекистане — о чем говорили
Танзила Нарбаева встретилась с послом Пакистана в Узбекистане — о чем говорили
Sputnik Узбекистан
Особое внимание уделено перспективам расширения сотрудничества в таких приоритетных направлениях, как торговля, экономика, инвестиции, транспорт и туризм.
2024-12-06T14:25+0500
2024-12-06T14:38+0500
танзила нарбаева
пакистан
узбекистан
парламент
общество
сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в Узбекистане Ахмадом Фаруком.Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. В ходе беседы стороны подчеркнули устойчивое развитие двусторонних отношений между Узбекистаном и Пакистаном, а также активное взаимодействие в рамках международных и региональных организаций. Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления межпарламентских связей, которые играют важную роль в углублении взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.Отдельный акцент сделан на перспективы расширения сотрудничества в таких приоритетных направлениях, как торговля, экономика, инвестиции, транспорт и туризм.Читайте также В Ташкенте состоится очередное заседание совместной узбекско-пакистанской межправкомиссииСтороны отметили, что реализация совместных проектов в этих сферах будет способствовать укреплению экономических связей и увеличению объемов взаимного товарооборота.В завершение участники встречи выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Узбекистаном и Пакистаном, а также в активной реализации намеченных планов во благо народов двух государств.
https://uz.sputniknews.ru/20241117/uzbekistan-sotrudnichestvo-s-transportno-logisticheskoy-kompaniey-pakistana-46661148.html
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нарбаева пакистан узбекистан парламент олий мажлис
нарбаева пакистан узбекистан парламент олий мажлис

Танзила Нарбаева встретилась с послом Пакистана в Узбекистане — о чем говорили

14:25 06.12.2024 (обновлено: 14:38 06.12.2024)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Сенате Олий Мажлиса состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в Узбекистане
В Сенате Олий Мажлиса состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2024
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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Особое внимание уделено перспективам расширения сотрудничества в таких приоритетных направлениях, как торговля, экономика, инвестиции, транспорт и туризм.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в Узбекистане Ахмадом Фаруком.Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
В ходе беседы стороны подчеркнули устойчивое развитие двусторонних отношений между Узбекистаном и Пакистаном, а также активное взаимодействие в рамках международных и региональных организаций.

"Особое внимание уделено выполнению договоренностей, достигнутых на высшем уровне, с акцентом на ключевую роль парламентов в этом процессе", — отмечено в сообщении.

Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления межпарламентских связей, которые играют важную роль в углублении взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Сенате Олий Мажлиса состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в Узбекистане
В Сенате Олий Мажлиса состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2024
В Сенате Олий Мажлиса состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в Узбекистане
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Отдельный акцент сделан на перспективы расширения сотрудничества в таких приоритетных направлениях, как торговля, экономика, инвестиции, транспорт и туризм.
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Стороны отметили, что реализация совместных проектов в этих сферах будет способствовать укреплению экономических связей и увеличению объемов взаимного товарооборота.

"Важным аспектом встречи стало обсуждение возможностей проведения совместных культурных мероприятий, направленных на укрепление дружеских связей между народами двух стран и ознакомление с их богатым историко-культурным наследием", — говорится в сообщении пресс-службы Сената.

© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Сенате Олий Мажлиса состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в Узбекистане
В Сенате Олий Мажлиса состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2024
В Сенате Олий Мажлиса состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в Узбекистане
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
В завершение участники встречи выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Узбекистаном и Пакистаном, а также в активной реализации намеченных планов во благо народов двух государств.
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