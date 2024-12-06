https://uz.sputniknews.ru/20241206/tanzila-narbaeva-vstretilas-s-poslom-pakistana-v-uzbekistane--o-chem-govorili-46974347.html

Танзила Нарбаева встретилась с послом Пакистана в Узбекистане — о чем говорили

Танзила Нарбаева встретилась с послом Пакистана в Узбекистане — о чем говорили

Sputnik Узбекистан

Особое внимание уделено перспективам расширения сотрудничества в таких приоритетных направлениях, как торговля, экономика, инвестиции, транспорт и туризм.

2024-12-06T14:25+0500

2024-12-06T14:25+0500

2024-12-06T14:38+0500

танзила нарбаева

пакистан

узбекистан

парламент

общество

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в Узбекистане Ахмадом Фаруком.Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. В ходе беседы стороны подчеркнули устойчивое развитие двусторонних отношений между Узбекистаном и Пакистаном, а также активное взаимодействие в рамках международных и региональных организаций. Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления межпарламентских связей, которые играют важную роль в углублении взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.Отдельный акцент сделан на перспективы расширения сотрудничества в таких приоритетных направлениях, как торговля, экономика, инвестиции, транспорт и туризм.Читайте также В Ташкенте состоится очередное заседание совместной узбекско-пакистанской межправкомиссииСтороны отметили, что реализация совместных проектов в этих сферах будет способствовать укреплению экономических связей и увеличению объемов взаимного товарооборота.В завершение участники встречи выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Узбекистаном и Пакистаном, а также в активной реализации намеченных планов во благо народов двух государств.

https://uz.sputniknews.ru/20241117/uzbekistan-sotrudnichestvo-s-transportno-logisticheskoy-kompaniey-pakistana-46661148.html

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