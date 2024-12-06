https://uz.sputniknews.ru/20241206/uzbekistan-shanxay-planiruyut-sovmestnye-proekty-v-sfere-turizma-i-gostinichnogo-biznesa-46967066.html

Узбекистан и Шанхай планируют совместные проекты в сфере туризма и гостиничного бизнеса

Узбекистан и Шанхай планируют совместные проекты в сфере туризма и гостиничного бизнеса

Sputnik Узбекистан

На мероприятии, прошедшем в рамках Года туризма Узбекистана в Китае, представители туристических компаний двух стран рассмотрели возможности расширения сотрудничества, увеличения туристических потоков, а также совместные проекты в сфере туризма и гостиничного бизнеса.

2024-12-06T10:58+0500

2024-12-06T10:58+0500

2024-12-06T10:58+0500

туризм

узбекистан

шанхай

туристы

великий шелковый путь

сотрудничество

турпоток

китай

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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. При поддержке Генерального консульства Узбекистана в Шанхае прошла презентация туристического потенциала Узбекистана. Об этом сообщает ИА "Дунё".По информации агентства, в мероприятии, прошедшем в рамках Года туризма Узбекистана в Китае, приняли участие председатель Комитета по туризму при Минэкологии Умид Шадиев, заместитель главы Шанхайской ассоциации туризма Сю Тинь, а также представители 50 крупных китайских туристических компаний.В ходе презентации были продемонстрированы уникальные возможности Узбекистана для туристов, увлекающихся культурным, этнографическим и экотуризмом. На B2B переговорах, организованных в рамках мероприятия, представители узбекских и китайских туристических компаний обсудили возможности расширения сотрудничества, увеличения туристических потоков, а также совместные проекты в сфере туризма и гостиничного бизнеса.Читайте также Приморский край намерен расширять сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризмаОсобое внимание было уделено продвижению Узбекистана как удобного и безопасного направления для туристов. Китайская сторона отметила, что поток китайских туристов в Узбекистан в последние годы увеличился.Участники подчеркнули, что подобные мероприятия не только способствуют продвижению туристического потенциала страны, но и служат удобной площадкой для взаимного сотрудничества предпринимателей в сфере туризма двух стран и реализации совместных проектов.

https://uz.sputniknews.ru/20241204/kitay-god-turizma-uzbekistan-46949957.html

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