https://uz.sputniknews.ru/20241206/uzbekistan-shanxay-planiruyut-sovmestnye-proekty-v-sfere-turizma-i-gostinichnogo-biznesa-46967066.html
Узбекистан и Шанхай планируют совместные проекты в сфере туризма и гостиничного бизнеса
Узбекистан и Шанхай планируют совместные проекты в сфере туризма и гостиничного бизнеса
Sputnik Узбекистан
На мероприятии, прошедшем в рамках Года туризма Узбекистана в Китае, представители туристических компаний двух стран рассмотрели возможности расширения сотрудничества, увеличения туристических потоков, а также совместные проекты в сфере туризма и гостиничного бизнеса.
2024-12-06T10:58+0500
2024-12-06T10:58+0500
2024-12-06T10:58+0500
туризм
узбекистан
шанхай
туристы
великий шелковый путь
сотрудничество
турпоток
китай
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/06/46967607_0:13:1050:604_1920x0_80_0_0_50af63589259b578320aff8d6135badf.jpg
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. При поддержке Генерального консульства Узбекистана в Шанхае прошла презентация туристического потенциала Узбекистана. Об этом сообщает ИА "Дунё".По информации агентства, в мероприятии, прошедшем в рамках Года туризма Узбекистана в Китае, приняли участие председатель Комитета по туризму при Минэкологии Умид Шадиев, заместитель главы Шанхайской ассоциации туризма Сю Тинь, а также представители 50 крупных китайских туристических компаний.В ходе презентации были продемонстрированы уникальные возможности Узбекистана для туристов, увлекающихся культурным, этнографическим и экотуризмом. На B2B переговорах, организованных в рамках мероприятия, представители узбекских и китайских туристических компаний обсудили возможности расширения сотрудничества, увеличения туристических потоков, а также совместные проекты в сфере туризма и гостиничного бизнеса.Читайте также Приморский край намерен расширять сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризмаОсобое внимание было уделено продвижению Узбекистана как удобного и безопасного направления для туристов. Китайская сторона отметила, что поток китайских туристов в Узбекистан в последние годы увеличился.Участники подчеркнули, что подобные мероприятия не только способствуют продвижению туристического потенциала страны, но и служат удобной площадкой для взаимного сотрудничества предпринимателей в сфере туризма двух стран и реализации совместных проектов.
https://uz.sputniknews.ru/20241204/kitay-god-turizma-uzbekistan-46949957.html
узбекистан
шанхай
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/06/46967607_198:0:1035:628_1920x0_80_0_0_5590da241991f9e70e00981798e5b882.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан шанхай китай туризм сотрудничество гостиничный бизнес экотуризм, медицинский туризм
узбекистан шанхай китай туризм сотрудничество гостиничный бизнес экотуризм, медицинский туризм
Узбекистан и Шанхай планируют совместные проекты в сфере туризма и гостиничного бизнеса
На мероприятии, прошедшем в рамках Года туризма Узбекистана в Китае, представители туристических компаний двух стран рассмотрели возможности расширения сотрудничества, увеличения туристических потоков, а также совместные проекты в сфере туризма и гостиничного бизнеса.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. При поддержке Генерального консульства Узбекистана в Шанхае прошла презентация туристического потенциала Узбекистана. Об этом сообщает ИА "Дунё".
По информации агентства, в мероприятии, прошедшем в рамках Года туризма Узбекистана в Китае, приняли участие председатель Комитета по туризму при Минэкологии Умид Шадиев, заместитель главы Шанхайской ассоциации туризма Сю Тинь, а также представители 50 крупных китайских туристических компаний.
В ходе презентации были продемонстрированы уникальные возможности Узбекистана для туристов, увлекающихся культурным, этнографическим и экотуризмом.
"Участники мероприятия ознакомились с современными туристическими направлениями страны, включая экскурсии в древние города Великого Шелкового пути, поездки в горные районы, а также гастрономическим и медицинским туризмом",– отметили в агентстве.
На B2B переговорах, организованных в рамках мероприятия, представители узбекских и китайских туристических компаний обсудили возможности расширения сотрудничества, увеличения туристических потоков, а также совместные проекты в сфере туризма и гостиничного бизнеса.
Особое внимание было уделено продвижению Узбекистана как удобного и безопасного направления для туристов. Китайская сторона отметила, что поток китайских туристов в Узбекистан в последние годы увеличился.
"Республика обладает уникальным наследием и инфраструктурой, которая продолжает развиваться, чтобы отвечать всем требованиям современных туристов", – отметили участники мероприятия.
Участники подчеркнули, что подобные мероприятия не только способствуют продвижению туристического потенциала страны, но и служат удобной площадкой для взаимного сотрудничества предпринимателей в сфере туризма двух стран и реализации совместных проектов.