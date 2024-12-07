https://uz.sputniknews.ru/20241207/egipetskaya-kompaniya-planiruet-sotrudnichat-s-uzbekistanom-v-farmatsevtike-47002760.html

Египетская компания планирует сотрудничать с Узбекистаном в сфере фармацевтики

Египетская компания планирует сотрудничать с Узбекистаном в сфере фармацевтики

Sputnik Узбекистан

Речь идет о внедрении современных технологий в фармацевтическую отрасль, и налаживании совместного производства и экспорта фармпродукции в страны региона с крупными рынками.

2024-12-07T16:25+0500

2024-12-07T16:25+0500

2024-12-07T16:54+0500

узбекистан

египет

фармацевтика

производство

экспорт

переговоры

технологии

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Абдулла Азизов провел онлайн-переговоры с председателем Совета директоров крупнейшей египетской фармацевтической компании "ACDIMA" Олфат Гораб, сообщает ИА "Дунё".Переговоры организованы Посольством Узбекистана в рамках дальнейшей активизации сотрудничества между Узбекистаном и Египтом в сфере фармацевтики, а также подготовки к предстоящему заседанию Совместной межправительственной комиссии, которое состоится 22-24 декабря в Ташкенте.Олфат Гораб отметила, что планирует посетить республику для участия в заседании Совместной межправкомиссии. Обсуждая стратегию деятельности своей компании в Узбекистане, она сообщила, что планирует внедрить современные технологии в фармацевтическую отрасль и наладить совместное производство и экспорт продукции в страны региона с крупными рынками.В свою очередь Азизов отметил, что Узбекистан предоставляет все необходимые условия для иностранных инвесторов, заинтересованных в развитии фармацевтической отрасли.В рамках предстоящего визита глава совета директоров "ACDIMA" предложила организовать для делегации компании знакомство с деятельностью инновационного научно-производственного фармацевтического кластера "Tashkent Pharma Park", провести целевые встречи с отечественными производителями и организовать визиты в специальные экономические зоны.По итогам переговоров стороны определили состав рабочей группы для обеспечения регулярного диалога и обмена мнениями по текущим вопросам.

https://uz.sputniknews.ru/20241123/egipet-i-ruz-narastyat-sotrudnichestvo-v-transporte-logistike-farmatsevtike-i-ne-tolko-46774982.html

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