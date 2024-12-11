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ЕАЭС и ОАЭ завершили переговоры по соглашению об экономическом партнерстве
ЕАЭС и ОАЭ завершили переговоры по соглашению об экономическом партнерстве
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Соответствующее решение приняли лидеры государств ВОП на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.
2024-12-11T14:36+0500
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Евразийский экономический союз и ОАЭ завершили переговоры о заключении соглашения об экономическом партнерстве, предполагающего создание зоны свободной торговли между странами. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК. О завершении переговоров объявили министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и государственный министр по вопросам внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бен Ахмед Аль Зейуди.Соответствующее решение приняли лидеры государств ВОП на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.В ЕЭК отметили, что соглашение должно пройти соответствующие процедуры внутригосударственного согласования, предшествующие его подписанию. После вступления в силу соглашения об экономическом партнерстве преференциальным режимом будет охвачено более 90% взаимной торговли и более 85% товарной номенклатуры.Решение о начале переговоров с ОАЭ принято Высшим Евразийским экономическим советом в декабре 2022 года. В 2023 и 2024 годах состоялось четыре переговорных раунда.
https://uz.sputniknews.ru/20241210/v-eaes-usilyat-borbu-s-piratskim-kontentom-v-internete-47025152.html
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еаэс оаэ соглашение экономическое партнерство
еаэс оаэ соглашение экономическое партнерство
ЕАЭС и ОАЭ завершили переговоры по соглашению об экономическом партнерстве
14:36 11.12.2024 (обновлено: 15:10 11.12.2024)
Соответствующее решение приняли лидеры государств ВОП на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik.
Евразийский экономический союз и ОАЭ завершили переговоры о заключении соглашения об экономическом партнерстве, предполагающего создание зоны свободной торговли между странами. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
О завершении переговоров объявили министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и государственный министр по вопросам внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бен Ахмед Аль Зейуди.
Соответствующее решение приняли лидеры государств ВОП на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.
В ЕЭК отметили, что соглашение должно пройти соответствующие процедуры внутригосударственного согласования, предшествующие его подписанию.
После вступления в силу соглашения об экономическом партнерстве преференциальным режимом будет охвачено более 90% взаимной торговли и более 85% товарной номенклатуры.
"ЕАЭС активно формирует сеть экономических партнерств с дружественными странами. Соглашение с ОАЭ – важная веха, учитывая роль страны как глобального хаба в регионе. Соглашение придаст дополнительный импульс торговле между нашими государствами, которая и так показывает беспрецедентный рост, а также создаст системную основу для развития кооперационных связей", — отметил Слепнев.
"ОАЭ и ЕАЭС развивают плодотворные отношения, основанные на общей приверженности долгосрочному росту и экономической диверсификации. Завершение переговоров о заключении соглашения об экономическом партнерстве углубит наше взаимодействие и позволит нам развивать многочисленные синергические связи", — подчеркнул Аль Зейуди.
Решение о начале переговоров с ОАЭ принято Высшим Евразийским экономическим советом в декабре 2022 года.
В 2023 и 2024 годах состоялось четыре переговорных раунда.