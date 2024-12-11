https://uz.sputniknews.ru/20241211/eaes-oae-zavershili-peregovory-o-zaklyuchenii-soglasheniya-ob-ekonomicheskom-partnerstve-47041263.html

ЕАЭС и ОАЭ завершили переговоры по соглашению об экономическом партнерстве

ЕАЭС и ОАЭ завершили переговоры по соглашению об экономическом партнерстве

Sputnik Узбекистан

Соответствующее решение приняли лидеры государств ВОП на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

2024-12-11T14:36+0500

2024-12-11T14:36+0500

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Евразийский экономический союз и ОАЭ завершили переговоры о заключении соглашения об экономическом партнерстве, предполагающего создание зоны свободной торговли между странами. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК. О завершении переговоров объявили министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и государственный министр по вопросам внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бен Ахмед Аль Зейуди.Соответствующее решение приняли лидеры государств ВОП на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.В ЕЭК отметили, что соглашение должно пройти соответствующие процедуры внутригосударственного согласования, предшествующие его подписанию. После вступления в силу соглашения об экономическом партнерстве преференциальным режимом будет охвачено более 90% взаимной торговли и более 85% товарной номенклатуры.Решение о начале переговоров с ОАЭ принято Высшим Евразийским экономическим советом в декабре 2022 года. В 2023 и 2024 годах состоялось четыре переговорных раунда.

https://uz.sputniknews.ru/20241210/v-eaes-usilyat-borbu-s-piratskim-kontentom-v-internete-47025152.html

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