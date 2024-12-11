https://uz.sputniknews.ru/20241211/timur-ishmetov-stal-predsedatelem-tsentrobanka-uzbekistana-47045272.html

Тимур Ишметов стал председателем Центробанка Узбекистана

Тимур Ишметов стал председателем Центробанка Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Председателем правления Центробанка был назначен заместитель советника президента. 11.12.2024, Sputnik Узбекистан

2024-12-11T18:04+0500

2024-12-11T18:04+0500

2024-12-11T18:14+0500

центральный банк республики узбекистан

назначение

сенат олий мажлиса узбекистана

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Тимур Ишметов назначен на должность председателя правления Центрального банка Узбекистана, сообщает пресс-служба верхней палаты.Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов также сообщил, что Ишметов выдвинут на должность председателя правления Центрального банка.Совет Сената Олий Мажлиса принял решение о назначении Тимура Ишметова на должность председателя правления Центрального банка в соответствии с представлением президента.Тимур Ишметов родился в 1979 году в Ташкенте. Окончил факультет "Финансы и кредит" Ташкентского финансового института (2000), магистратуру Бирмингемского университета и факультет правоведения Ташкентского юридического университета.Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности экономиста Центрального банка, где работал на различных должностях, в том числе руководил департаментами монетарных операций, управления международных резервов, операций на внутреннем валютном рынке и валютного регулирования и контроля ЦБ.В 2017 – 2019 годы работал первым заместителем председателя Центрального банка. В 2019-2020 годы занимал должность первого замминистра финансов (под руководством Мамаризо Нурмуратова), а в 2020 – 2022 годы — министра финансов.С декабря 2022 года работает первым заместителем советника президента по вопросам развития отраслей экономики, инвестиций и реализации внешнеторговой политики (позже по вопросам экономического развития) Равшана Гулямова.

https://uz.sputniknews.ru/20241211/mamarizo-nurmuratov-osvobojden-ot-doljnosti-predsedatelya-tsb-uzbekistana-47043363.html

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центральный банк республики узбекистан, назначение, сенат олий мажлиса узбекистана, президент узбекистана