https://uz.sputniknews.ru/20241211/timur-ishmetov-stal-predsedatelem-tsentrobanka-uzbekistana-47045272.html
Тимур Ишметов стал председателем Центробанка Узбекистана
Тимур Ишметов стал председателем Центробанка Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Председателем правления Центробанка был назначен заместитель советника президента. 11.12.2024, Sputnik Узбекистан
2024-12-11T18:04+0500
2024-12-11T18:04+0500
2024-12-11T18:14+0500
центральный банк республики узбекистан
назначение
сенат олий мажлиса узбекистана
президент узбекистана
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/685/17/6851783_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_d321b1aa467ff0914ad838fa63f9082f.jpg
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Тимур Ишметов назначен на должность председателя правления Центрального банка Узбекистана, сообщает пресс-служба верхней палаты.Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов также сообщил, что Ишметов выдвинут на должность председателя правления Центрального банка.Совет Сената Олий Мажлиса принял решение о назначении Тимура Ишметова на должность председателя правления Центрального банка в соответствии с представлением президента.Тимур Ишметов родился в 1979 году в Ташкенте. Окончил факультет "Финансы и кредит" Ташкентского финансового института (2000), магистратуру Бирмингемского университета и факультет правоведения Ташкентского юридического университета.Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности экономиста Центрального банка, где работал на различных должностях, в том числе руководил департаментами монетарных операций, управления международных резервов, операций на внутреннем валютном рынке и валютного регулирования и контроля ЦБ.В 2017 – 2019 годы работал первым заместителем председателя Центрального банка. В 2019-2020 годы занимал должность первого замминистра финансов (под руководством Мамаризо Нурмуратова), а в 2020 – 2022 годы — министра финансов.С декабря 2022 года работает первым заместителем советника президента по вопросам развития отраслей экономики, инвестиций и реализации внешнеторговой политики (позже по вопросам экономического развития) Равшана Гулямова.
https://uz.sputniknews.ru/20241211/mamarizo-nurmuratov-osvobojden-ot-doljnosti-predsedatelya-tsb-uzbekistana-47043363.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/685/17/6851783_199:0:1099:675_1920x0_80_0_0_28a4ead9ea2701209fe9c4d1ba712f60.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
центральный банк республики узбекистан, назначение, сенат олий мажлиса узбекистана, президент узбекистана
центральный банк республики узбекистан, назначение, сенат олий мажлиса узбекистана, президент узбекистана
Тимур Ишметов стал председателем Центробанка Узбекистана
18:04 11.12.2024 (обновлено: 18:14 11.12.2024)
Председателем правления Центробанка был назначен заместитель советника президента.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Тимур Ишметов назначен на должность председателя правления Центрального банка Узбекистана, сообщает пресс-служба верхней палаты.
"Кенгаш Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в соответствии с представлением Президента Республики Узбекистан принял постановление о назначении Тимура Ишметова на должность председателя правления Центрального банка Республики Узбекистан", — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов также сообщил, что Ишметов выдвинут на должность председателя правления Центрального банка.
"Президент Республики Узбекистан представил в Сенат Олий Мажлиса кандидатуру первого заместителя советника Президента по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики Тимура Ишметова на должность председателя правления Центрального банка", — написал в своем Telegram-канале Асадов.
Совет Сената Олий Мажлиса принял решение о назначении Тимура Ишметова на должность председателя правления Центрального банка в соответствии с представлением президента.
Тимур Ишметов родился в 1979 году в Ташкенте. Окончил факультет "Финансы и кредит" Ташкентского финансового института (2000), магистратуру Бирмингемского университета и факультет правоведения Ташкентского юридического университета.
Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности экономиста Центрального банка, где работал на различных должностях, в том числе руководил департаментами монетарных операций, управления международных резервов, операций на внутреннем валютном рынке и валютного регулирования и контроля ЦБ.
В 2017 – 2019 годы работал первым заместителем председателя Центрального банка. В 2019-2020 годы занимал должность первого замминистра финансов (под руководством Мамаризо Нурмуратова), а в 2020 – 2022 годы — министра финансов.
С декабря 2022 года работает первым заместителем советника президента по вопросам развития отраслей экономики, инвестиций и реализации внешнеторговой политики (позже по вопросам экономического развития) Равшана Гулямова.