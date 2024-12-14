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Узбекистан заинтересован в развитии экономического сотрудничества со странами ЕАЭС

Узбекистан заинтересован в развитии экономического сотрудничества со странами ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

В качестве представителя страны-наблюдателя Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов принял участие в четвертом заседании Евразийского межправительственного совета в Москве.

2024-12-14T11:16+0500

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В Москве состоялось очередное заседание Совета глав правительств Евразийского экономического союза. Об этом сообщается на правительственном портале Узбекистана. В качестве государства-наблюдателя в этой встрече принял участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, находящийся с деловым визитом в столице РФ.Во встрече также приняли участие председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель Кабинета Министров Кыргызстана Акылбек Жапаров. Премьер-министр Азербайджана Али Идаят оглы Асадов, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев, Генсек СНГ Сергей Лебедев, а также в формате видеосвязи –премьер-министр Армении Никола Пашинян и премьер-министр Кубы Мануэль Крус.В ходе заседания рассмотрены вопросы дальнейшего углубления Евразийской экономической интеграции. Особое внимание было уделено расширению сотрудничества в области энергетики, промышленности, развитию электронной торговли.Было отмечено, что за первые три квартала 2024 года рост валового внутреннего продукта Евразийского экономического союза составил свыше 4,5%. Примерно на столько же увеличилось промышленное производство. А оборот розничной торговли вырос практически на 8%, перевозки пассажиров — почти на 7,5%.В статусе наблюдателя Узбекистан выразил заинтересованность в развитии многостороннего экономического сотрудничества со странами Евразийского экономического союза.По итогам десяти месяцев текущего года внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС увеличился на 12%. В последние годы наблюдается рост инвестиций, транспортно-логистического и туризма между странами. Особое значение имело создание международного транспортного коридора "Беларусь - Россия - Казахстан - Узбекистан - Афганистан - Пакистан".Было подчеркнуто, что началась реализация трехлетнего плана совместных действий, подписанного по итогам заседания Евразийского межправительственного совета, состоявшегося в Ереване в октябре этого года. Кроме того, ведется активная подготовка к совместному заседанию Торгово-промышленной палаты Узбекистана и Делового совета ЕАЭС, а также к организации четвертого заседания совместной рабочей группы по взаимному сотрудничеству между правительством Узбекистана и Евразийской экономической комиссией.На встрече узбекская сторона призвала участников активно поддержать инициативы, выдвинутые главой государства на последнем заседании Высшего Евразийского экономического совета.В рамках заседания были подписаны:Решение "О внесении изменений в Положение об отборе совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности и оказании финансового содействия при их реализации государствами-членами Евразийского экономического союза".Распоряжение "О времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета".

https://uz.sputniknews.ru/20241212/zasedanie-soveta-glav-pravitelstv-sng--chto-obsudili-kakie-dokumenty-podpisali-47066657.html

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