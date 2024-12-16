https://uz.sputniknews.ru/20241216/aiib-uzbekistan-sredstva-proekt-47126972.html
АБИИ выделит Узбекистану $250 млн — подробнее о проекте
АБИИ выделит Узбекистану $250 млн — подробнее о проекте
Sputnik Узбекистан
Проект затрагивает три направления, связанные с климатом и защитой окружающей среды.
2024-12-16T17:52+0500
2024-12-16T17:52+0500
2024-12-16T17:54+0500
узбекистан
абии
абр
инвестиции
министерство экономики и финансов узбекистана
экономика
возобновляемые источники энергии
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций направит $250 млн на поддержку "зеленой" и инклюзивной экономики Узбекистана, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе банка. Проект поможет продвижению экономического роста в соответствии с национальной стратегией развития "Узбекистан-2030" и обновленным Национально определяемым вкладом (NDC), по которому республика к 2030 году должна сократить выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 35% ниже уровня 2010 года. Проект затронет три ключевых направления устойчивого развития "зеленой" экономики:Также в рамках проекта особое внимание уделят внедрению инициатив в области возобновляемых источников энергии, приносящих пользу женщинам и уязвимым слоям общества. Программу реализуют под руководством министерства экономики и финансов Узбекистана под наблюдением АБИИ и АБР.
https://uz.sputniknews.ru/20240925/mirziyoev-vystupil-na-zasedanii-soveta-upravlyayuschix-abii-45837815.html
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проект абии узбекистан инвестиции деньги климат окружающая среда ресурсы зеленая экономика
проект абии узбекистан инвестиции деньги климат окружающая среда ресурсы зеленая экономика
АБИИ выделит Узбекистану $250 млн — подробнее о проекте
17:52 16.12.2024 (обновлено: 17:54 16.12.2024)
Эксклюзив
Проект затрагивает три направления, связанные с климатом и защитой окружающей среды.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik.
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций направит $250 млн на поддержку "зеленой" и инклюзивной экономики Узбекистана, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан
в пресс-службе банка.
Проект поможет продвижению экономического роста в соответствии с национальной стратегией развития "Узбекистан-2030" и обновленным Национально определяемым вкладом (NDC), по которому республика к 2030 году должна сократить выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 35% ниже уровня 2010 года.
Проект затронет три ключевых направления устойчивого развития "зеленой" экономики:
улучшит управление структур, связанных с климатом;
улучшит управление водными и земельными ресурсами;
ускорит переход к низкоуглеродным решениям в сферах энергетики и транспорта.
"Сотрудничество между АБИИ, АБР и правительством Узбекистана подчеркивает нашу коллективную приверженность устойчивому развитию в Центральной Азии", — отметил вице-президент АБИИ по инвестиционным операциям Региона 2 и по проектному и корпоративному финансированию Константин Лимитовский.
Также в рамках проекта особое внимание уделят внедрению инициатив в области возобновляемых источников энергии, приносящих пользу женщинам и уязвимым слоям общества.
Программу реализуют под руководством министерства экономики и финансов Узбекистана под наблюдением АБИИ и АБР.