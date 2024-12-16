https://uz.sputniknews.ru/20241216/aiib-uzbekistan-sredstva-proekt-47126972.html

АБИИ выделит Узбекистану $250 млн — подробнее о проекте

АБИИ выделит Узбекистану $250 млн — подробнее о проекте

Sputnik Узбекистан

Проект затрагивает три направления, связанные с климатом и защитой окружающей среды.

2024-12-16T17:52+0500

2024-12-16T17:52+0500

2024-12-16T17:54+0500

узбекистан

абии

абр

инвестиции

министерство экономики и финансов узбекистана

экономика

возобновляемые источники энергии

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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций направит $250 млн на поддержку "зеленой" и инклюзивной экономики Узбекистана, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе банка. Проект поможет продвижению экономического роста в соответствии с национальной стратегией развития "Узбекистан-2030" и обновленным Национально определяемым вкладом (NDC), по которому республика к 2030 году должна сократить выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 35% ниже уровня 2010 года. Проект затронет три ключевых направления устойчивого развития "зеленой" экономики:Также в рамках проекта особое внимание уделят внедрению инициатив в области возобновляемых источников энергии, приносящих пользу женщинам и уязвимым слоям общества. Программу реализуют под руководством министерства экономики и финансов Узбекистана под наблюдением АБИИ и АБР.

https://uz.sputniknews.ru/20240925/mirziyoev-vystupil-na-zasedanii-soveta-upravlyayuschix-abii-45837815.html

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