https://uz.sputniknews.ru/20241216/kyrgyzstan-kabmin-doljnost-glava-47117237.html
В Кыргызстане освободили от должности главу Кабмина
В Кыргызстане освободили от должности главу Кабмина
Sputnik Узбекистан
Не смотря на отставку главы правительства Кыргыстана, сам кабин распущен не будет, а и.о. премьер-министра уже назначен первый вице-премьер Адылбек Касымалиев.
2024-12-16T11:49+0500
2024-12-16T11:49+0500
2024-12-16T11:54+0500
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центральная азия
премьер-министр
отставка
назначения
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Акылбек Жапаров освобожден от должности председателя Кабмина — руководителя администрации президента Кыргызстана в связи с переходом на другую работу. Такой указ подписал президент соседней республики Садыр Жапаров. Исполняющим обязанности главы Кабмина назначен первый вице-премьер Адылбек Касымалиев. При этом сам кабинет министров распущен не будет: в соответствии с законодательством Кыргызстана, отставка председателя кабмина не влечет за собой отставки всего правительства. Согласно указу президента Жапарова, кандидатура Касымалиева также вносится для согласования в Жогорку Кенеш (Верховный Совет) для назначения главой Кабмина — руководителем администрации главы государства.Акылбек Жапаров возглавил правительство Кыргызстана в октябре 2021 года. За три года ВВП республики вырос почти вдвое. При премьере Жапарове в стране был реализован ряд крупных экономических проектов, в частности, при поддержке Узбекистана был открыт завод по сборке легковых и грузовых автомобилей.
https://uz.sputniknews.ru/20240725/uzbekistan-kyrgyzstan-sovmestnyye-proyekty-44941020.html
кыргызстан
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кыргызстан премьер отставка
кыргызстан премьер отставка
В Кыргызстане освободили от должности главу Кабмина
11:49 16.12.2024 (обновлено: 11:54 16.12.2024)
Несмотря на отставку главы правительства Кыргызстана, сам Кабмин распущен не будет, а и. о. премьер-министра уже назначен первый вице-премьер Адылбек Касымалиев.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Акылбек Жапаров освобожден от должности председателя Кабмина — руководителя администрации президента Кыргызстана в связи с переходом на другую работу. Такой указ подписал президент соседней республики Садыр Жапаров.
Исполняющим обязанности главы Кабмина назначен первый вице-премьер Адылбек Касымалиев. При этом сам кабинет министров распущен не будет: в соответствии с законодательством Кыргызстана, отставка председателя кабмина не влечет за собой отставки всего правительства.
Согласно указу президента Жапарова, кандидатура Касымалиева также вносится для согласования в Жогорку Кенеш (Верховный Совет) для назначения главой Кабмина — руководителем администрации главы государства.
Акылбек Жапаров возглавил правительство Кыргызстана в октябре 2021 года. За три года ВВП республики вырос почти вдвое. При премьере Жапарове в стране был реализован ряд крупных экономических проектов, в частности, при поддержке Узбекистана был открыт завод по сборке легковых и грузовых автомобилей.