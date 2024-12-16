https://uz.sputniknews.ru/20241216/kyrgyzstan-kabmin-doljnost-glava-47117237.html

В Кыргызстане освободили от должности главу Кабмина

В Кыргызстане освободили от должности главу Кабмина

Sputnik Узбекистан

Не смотря на отставку главы правительства Кыргыстана, сам кабин распущен не будет, а и.о. премьер-министра уже назначен первый вице-премьер Адылбек Касымалиев.

2024-12-16T11:49+0500

2024-12-16T11:49+0500

2024-12-16T11:54+0500

кыргызстан

центральная азия

премьер-министр

отставка

назначения

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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Акылбек Жапаров освобожден от должности председателя Кабмина — руководителя администрации президента Кыргызстана в связи с переходом на другую работу. Такой указ подписал президент соседней республики Садыр Жапаров. Исполняющим обязанности главы Кабмина назначен первый вице-премьер Адылбек Касымалиев. При этом сам кабинет министров распущен не будет: в соответствии с законодательством Кыргызстана, отставка председателя кабмина не влечет за собой отставки всего правительства. Согласно указу президента Жапарова, кандидатура Касымалиева также вносится для согласования в Жогорку Кенеш (Верховный Совет) для назначения главой Кабмина — руководителем администрации главы государства.Акылбек Жапаров возглавил правительство Кыргызстана в октябре 2021 года. За три года ВВП республики вырос почти вдвое. При премьере Жапарове в стране был реализован ряд крупных экономических проектов, в частности, при поддержке Узбекистана был открыт завод по сборке легковых и грузовых автомобилей.

https://uz.sputniknews.ru/20240725/uzbekistan-kyrgyzstan-sovmestnyye-proyekty-44941020.html

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