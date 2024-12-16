https://uz.sputniknews.ru/20241216/uzbekistan-zanyal-trete-mesto-na-chm-po-tyajeloy-atletike-v-baxreyne-47121309.html
Узбекистан занял третье место на ЧМ по тяжелой атлетике в Бахрейне
Узбекистан занял третье место на ЧМ по тяжелой атлетике в Бахрейне
Sputnik Узбекистан
За первенство боролись 500 атлетов из 92 стран.
2024-12-16T13:46+0500
2024-12-16T13:46+0500
2024-12-16T13:46+0500
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тяжелая атлетика
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общество
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Мужская сборная Узбекистана по тяжелой атлетике по итогам первенства на чемпионате мира в Бахрейне заняла третье место в медальном зачете, сообщает НОК. Атлетам удалось завоевать 6 медалей, из них:золото —серебро — бронза —Особенно на чемпионате отличился Руслан Нурудинов. В упражнении рывка с результатом 182 кг он занял пятое место, но в программе толчка поднял 242 кг, показав высокое мастерство. В сумме двух упражнений атлет получил результат в 424 кг, который пока никто из спортсменов не смог обновить. Таким образом, Нурудинов побил собственный мировой рекорд, который установил 3 года назад в Ташкенте. Всего в соревнованиях в Манаме участвовали почти 500 спортсменов из 92 стран мира.
https://uz.sputniknews.ru/20241207/kak-budut-razvivat-komandnye-vidy-sporta-v-uzbekistane--podrobnosti-47001949.html
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атлет тяжелая атлетика узбекистан сборная чемпионат мира бахрейн спорт
атлет тяжелая атлетика узбекистан сборная чемпионат мира бахрейн спорт
Узбекистан занял третье место на ЧМ по тяжелой атлетике в Бахрейне
За первенство боролись около 500 спортсменов из 92 стран мира.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik.
Мужская сборная Узбекистана по тяжелой атлетике по итогам первенства на чемпионате мира в Бахрейне заняла третье место в медальном зачете, сообщает НОК
.
Атлетам удалось завоевать 6 медалей, из них:
-109 кг: Руслан Нурудинов (толчок, мировой рекорд),
-109 кг: Руслан Нурудинов (двоеборье),
-109 кг: Шарофиддин Амриддинов (рывок);
-81 кг: Мухаммадкадыр Тоштемиров (рывок);
-81 кг: Мухаммадкадыр Тоштемиров (двоеборье),
-89 кг: Сарварбек Зафаржонов (рывок).
Особенно на чемпионате отличился Руслан Нурудинов. В упражнении рывка с результатом 182 кг он занял пятое место, но в программе толчка поднял 242 кг, показав высокое мастерство. В сумме двух упражнений атлет получил результат в 424 кг, который пока никто из спортсменов не смог обновить.
Таким образом, Нурудинов побил собственный мировой рекорд, который установил 3 года назад в Ташкенте.
Всего в соревнованиях в Манаме участвовали почти 500 спортсменов из 92 стран мира.