https://uz.sputniknews.ru/20241216/uzbekistan-zanyal-trete-mesto-na-chm-po-tyajeloy-atletike-v-baxreyne-47121309.html

Узбекистан занял третье место на ЧМ по тяжелой атлетике в Бахрейне

Узбекистан занял третье место на ЧМ по тяжелой атлетике в Бахрейне

Sputnik Узбекистан

За первенство боролись 500 атлетов из 92 стран.

2024-12-16T13:46+0500

2024-12-16T13:46+0500

2024-12-16T13:46+0500

узбекистан

ташкент

спорт

тяжелая атлетика

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чемпионат мира

общество

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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Мужская сборная Узбекистана по тяжелой атлетике по итогам первенства на чемпионате мира в Бахрейне заняла третье место в медальном зачете, сообщает НОК. Атлетам удалось завоевать 6 медалей, из них:золото —серебро — бронза —Особенно на чемпионате отличился Руслан Нурудинов. В упражнении рывка с результатом 182 кг он занял пятое место, но в программе толчка поднял 242 кг, показав высокое мастерство. В сумме двух упражнений атлет получил результат в 424 кг, который пока никто из спортсменов не смог обновить. Таким образом, Нурудинов побил собственный мировой рекорд, который установил 3 года назад в Ташкенте. Всего в соревнованиях в Манаме участвовали почти 500 спортсменов из 92 стран мира.

https://uz.sputniknews.ru/20241207/kak-budut-razvivat-komandnye-vidy-sporta-v-uzbekistane--podrobnosti-47001949.html

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