https://uz.sputniknews.ru/20241217/chto-obsudili-po-telefonu-prezident-uzbekistana-s-emirom-katara-47148196.html
Что обсудили президент Узбекистана с Эмиром Катара — подробности телефонного разговора
Что обсудили президент Узбекистана с Эмиром Катара — подробности телефонного разговора
Sputnik Узбекистан
Собеседники рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества и укрепления стратегического партнерства двух стран.
2024-12-17T16:22+0500
2024-12-17T16:22+0500
2024-12-17T16:49+0500
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катар
общество
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энергетика
транспорт
туризм
здравоохранение
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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщает пресс-служба главы государства.Глава Узбекистана поздравил Эмира Катара c национальным праздником – Днем основания государства.В центре внимания собеседников были вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне и продвижения инвестиционных проектов. Также стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества и укрепления стратегического партнерства двух стран.Читайте также Ташкент и Доху связал прямой авиарейс — подробности.Стороны положительно оценили результаты активных контактов и обменов. В ноябре текущего года в городе Дохе плодотворно прошли первое заседание Межправительственной комиссии и бизнес-форум. В октябре в городе Ташкенте с успехом организованы мероприятия Недели культуры Катара.Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки.В настоящее время в Узбекистане с участием ведущих катарских компаний реализуются инвестиционные проекты в области энергетики, развития транспортной и туристической инфраструктуры, сельского хозяйства, здравоохранения и других приоритетных направлениях. Между столицами налажено регулярное прямое авиасообщение, что способствует росту взаимного туристического потока.
https://uz.sputniknews.ru/20241004/uzbekistan-uchastiye-cammit-dialog-sotrudnichestvo-aziya-45963845.html
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катар узбекистан сотрудничество телефонный разговор инвестиции туризм здравоохранение энергетика транспорт
катар узбекистан сотрудничество телефонный разговор инвестиции туризм здравоохранение энергетика транспорт
Что обсудили президент Узбекистана с Эмиром Катара — подробности телефонного разговора
16:22 17.12.2024 (обновлено: 16:49 17.12.2024)
Собеседники рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества и укрепления стратегического партнерства двух стран.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik.
Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщает
пресс-служба главы государства.
Глава Узбекистана поздравил Эмира Катара c национальным праздником – Днем основания государства.
В центре внимания собеседников были вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне и продвижения инвестиционных проектов. Также стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества и укрепления стратегического партнерства двух стран.
Стороны положительно оценили результаты активных контактов и обменов. В ноябре текущего года в городе Дохе плодотворно прошли первое заседание Межправительственной комиссии и бизнес-форум. В октябре в городе Ташкенте с успехом организованы мероприятия Недели культуры Катара.
"Главы государств уделили особое внимание графику предстоящих мероприятий в 2025 году, в том числе проведению второго саммита диалога "Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива", — говорится в сообщении.
Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
В настоящее время в Узбекистане с участием ведущих катарских компаний реализуются инвестиционные проекты в области энергетики, развития транспортной и туристической инфраструктуры, сельского хозяйства, здравоохранения и других приоритетных направлениях. Между столицами налажено регулярное прямое авиасообщение, что способствует росту взаимного туристического потока.