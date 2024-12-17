https://uz.sputniknews.ru/20241217/chto-obsudili-po-telefonu-prezident-uzbekistana-s-emirom-katara-47148196.html

Что обсудили президент Узбекистана с Эмиром Катара — подробности телефонного разговора

Что обсудили президент Узбекистана с Эмиром Катара — подробности телефонного разговора

Sputnik Узбекистан

Собеседники рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества и укрепления стратегического партнерства двух стран.

2024-12-17T16:22+0500

2024-12-17T16:22+0500

2024-12-17T16:49+0500

узбекистан

катар

общество

телефонный разговор

шавкат мирзиёев

энергетика

транспорт

туризм

здравоохранение

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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщает пресс-служба главы государства.Глава Узбекистана поздравил Эмира Катара c национальным праздником – Днем основания государства.В центре внимания собеседников были вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне и продвижения инвестиционных проектов. Также стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества и укрепления стратегического партнерства двух стран.Читайте также Ташкент и Доху связал прямой авиарейс — подробности.Стороны положительно оценили результаты активных контактов и обменов. В ноябре текущего года в городе Дохе плодотворно прошли первое заседание Межправительственной комиссии и бизнес-форум. В октябре в городе Ташкенте с успехом организованы мероприятия Недели культуры Катара.Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки.В настоящее время в Узбекистане с участием ведущих катарских компаний реализуются инвестиционные проекты в области энергетики, развития транспортной и туристической инфраструктуры, сельского хозяйства, здравоохранения и других приоритетных направлениях. Между столицами налажено регулярное прямое авиасообщение, что способствует росту взаимного туристического потока.

https://uz.sputniknews.ru/20241004/uzbekistan-uchastiye-cammit-dialog-sotrudnichestvo-aziya-45963845.html

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