https://uz.sputniknews.ru/20241217/emin-agalarov-postroit-mejdunarodnyy-turisticheskiy-tsentr-na-beregu-charvaka-47137702.html

Эмин Агаларов построит международный туристический центр на берегу Чарвака

Эмин Агаларов построит международный туристический центр на берегу Чарвака

Sputnik Узбекистан

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом международного туристического центра, который планирует построить в Бостанлыкском районе Ташкентской области азербайджанский предприниматель.

2024-12-17T11:30+0500

2024-12-17T11:30+0500

2024-12-17T16:36+0500

туризм

узбекистан

азербайджан

туристический бизнес

чарвакское водохранилище

ташкентская область

инвестиции

бостанлыкский район

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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Азербайджанский предприниматель Эмин Агаларов и ряд других крупных инвестиционных компаний выразили готовность построить международный туристический центр “Sea Breeze Uzbekistan” на берегу Чарвакского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом международного туристического центра, который планируется построить в Бостанлыкском районе Ташкентской области.С расширением международных связей и развитием инфраструктуры нашей страны стремительно растет и туристический потенциал. Одним из самых привлекательных центров туризма, несомненно, является Бостанлыкский район. Благодаря Чарвакскому водохранилищу, рекам, снежным горам и живописным лесам это место идеально подходит для отдыха в любое время года.Читайте также Новый комплекс в Бостанлыкском районе сможет принимать до 200 тысяч посетителей ежегодно.За последние годы в Бостанлыкском районе было создано множество новых комплексов, включая курорты "Амирсай" и "Бельдерсай – Чимган – Нанай". В частности, за последние пять лет в район было привлечено более 2 трлн сумов инвестиций, введено в эксплуатацию 59 новых туристических объектов на 13 тысяч мест.Эти достижения привлекают внимание зарубежных инвесторов и открывают двери для реализации еще более масштабных проектов. В частности, азербайджанский предприниматель Эмин Агаларов и несколько других крупных инвесторов выразили готовность построить международный туристический центр “Sea Breeze Uzbekistan” на берегу Чарвакского водохранилища.Согласно проекту, в центре разместятся зоны отдыха, пляжи, спортивные площадки, гостиницы, коттеджи и жилые комплексы. Также планируется открытие магазинов под международными брендами, ресторанов и сервисных точек. Здесь будут проводиться различные фестивали, концерты и культурные мероприятия. Для удобства посетителей будет построен мост через залив. В перспективе центр станет уникальным туристическим хабом, где можно будет отдыхать и жить круглый год.Читайте также Шавкат Мирзиёев посетил строящиеся туристические объекты в Бостанлыкском районе.Президент поддержал это предложение, отметив необходимость проектирования и поэтапного строительства центра на основе передового международного опыта. Также он дал указание создать комиссию во главе с премьер-министром и разработать правовые основы реализации проекта, а также содействовать в решении инфраструктурных вопросов.

https://uz.sputniknews.ru/20241210/uzbekistan-stal-luchshim-turisticheskim-napravleniem-v-sng-47030819.html

узбекистан

чарвакское водохранилище

ташкентская область

бостанлыкский район

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